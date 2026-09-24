Hiệu quả của chiến dịch 'xanh hóa' giao thông đô thị

Xe taxi điện hiện đã có mức độ hiện diện đáng kể trong giao thông đô thị. Ảnh minh họa: canva.

Chính sách miễn phí vé xe buýt phát huy hiệu quả

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, sau 10 ngày triển khai chính sách hỗ trợ 100% giá vé xe buýt trên 134 tuyến giao thông, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận gần 1,9 triệu lượt hành khách, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2025.

Theo Trung tâm Quản lý giao thông công cộng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau thời gian triển khai chính sách trợ giá miễn phí cho xe buýt trong nội thành, lượng hành khách tăng vượt trội. Đối tượng sử dụng chủ yếu là sinh viên, học sinh và người lao động.

Theo báo cáo, nhóm tuyến xe buýt nội thành và xuyên tâm tăng từ 17% đến 23%; trong đó có 12 tuyến ghi nhận lượng khách tăng trên 30%, gồm các tuyến số 1, 38, 44, 110, 127, 154, 155, 157, 158, 159, 160 và 169.

Các tuyến ngoại thành tăng khoảng 14%, phát huy vai trò kết nối với các đầu mối giao thông như Bến xe Củ Chi, Bến xe An Sương, Bến xe Lê Minh Xuân và khu vực Đại học Nông Lâm để trung chuyển hành khách vào trung tâm Thành phố.

Không chỉ có vậy, ngoài các tuyến buýt nội thành, các tuyến kết nối khu vực trung tâm và đạt cao nhất vào các ngày làm việc đầu tuần. Con số tăng khoảng 14%, phát huy vai trò kết nối với các đầu mối giao thông như Bến xe Củ Chi, Bến xe An Sương, Bến xe Lê Minh Xuân và khu vực Đại học Nông Lâm để trung chuyển hành khách vào trung tâm Thành phố.

Có thể nói, chương trình đã đạt mục tiêu bước đầu trong việc thu hút thêm người dân sử dụng xe buýt khi tham gia giao thông.

Trước đó, từ ngày 1/7, Thành phố Hồ Chí Minh chính thức miễn phí vé trên 134 tuyến xe buýt nội tỉnh. Đây là lần đầu tiên Thành phố triển khai chính sách miễn phí vé xe buýt trên quy mô lớn nhằm khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng, giảm dần sự phụ thuộc vào xe cá nhân và thúc đẩy phát triển giao thông xanh. Hiện Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 180 tuyến xe buýt với hơn 2.432 phương tiện hoạt động, trong đó khoảng 1.649 xe sử dụng điện hoặc nhiên liệu thân thiện với môi trường, chiếm khoảng 70% tổng số phương tiện. Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến năm 2030 phát triển khoảng 200 km đường sắt đô thị. Khi hệ thống metro và xe buýt được kết nối đồng bộ, tỷ lệ người dân sử dụng giao thông công cộng được kỳ vọng sẽ tăng mạnh, góp phần giảm ùn tắc, giảm phát thải và thúc đẩy phát triển đô thị bền vững.

Hiệu quả thấy rõ trong chiến dịch vận động toàn dân sử dụng nguồn năng lượng xanh hóa giao thông

Theo báo cáo từ Bộ Xây dựng, đến tháng 6/2026, 70,9% taxi và 23,1% xe buýt trên cả nước đã sử dụng điện, trong khi mạng lưới sạc đạt hơn 15.000 trạm/cổng.

Đáng chú ý, mức độ chuyển đổi phương tiện điện rõ nét hơn, đặc biệt tại các đô thị lớn.

Đến tháng 6/2026, phương tiện điện chiếm khoảng 6,1% trong tổng số hơn 6,3 triệu phương tiện được báo cáo. Ô tô con chiếm 97,3% tổng số phương tiện điện; xe máy điện tăng trưởng khoảng 28% mỗi năm.

Đối với các nhóm phương tiện vận tải khác, cả nước có 3.893 ô tô tải điện, 47 đầu kéo điện, 2.502 ô tô khách điện, chủ yếu là xe buýt đô thị và 8 ô tô chuyên dùng điện.

Những con số này cho thấy quá trình điện hóa phương tiện đã diễn ra, song chưa đồng đều giữa các nhóm. Xe tải, xe khách đường dài và phương tiện chuyên dụng vẫn còn nhiều dư địa chuyển đổi.

Cùng với phương tiện, hạ tầng sạc cũng từng bước được mở rộng. Đến nay, cả nước có 15.024 trạm/cổng sạc, gồm 5.331 điểm sạc nhanh và 9.693 điểm sạc chậm, hiện diện tại 34/34 tỉnh, thành phố. Trên mạng lưới cao tốc, quốc lộ, hạ tầng sạc đã có mặt tại 125/215 tuyến.

Hạ tầng phục vụ xe buýt điện cũng đang được phát triển. Hà Nội có 13 depot phục vụ 717 xe buýt điện và 41 tuyến; Thành phố Hồ Chí Minh có 5 depot với 56 trụ sạc siêu nhanh.

Trong lĩnh vực giao thông đô thị, cả nước có 1.946 xe buýt điện trên tổng số 8.428 xe buýt, đạt tỷ lệ 23,1%. Trong đó, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có 1.849 xe buýt điện trên tổng số 4.642 xe; các thành phố trực thuộc Trung ương khác có 37 xe trên 995 xe; 27 tỉnh còn lại có 60 xe trên 2.791 xe.

Đối với taxi, số liệu báo cáo ghi nhận 61.171 taxi điện trên tổng số 86.274 taxi, tương ứng tỷ lệ 70,9%. Kết quả này cho thấy taxi điện đã có mức độ hiện diện đáng kể trong cơ cấu phương tiện vận tải đô thị.

Cả nước hiện có 1.946 xe buýt điện. Ảnh minh họa: canva.

Song song với điện hóa phương tiện đường bộ, chuyển đổi xanh đang được triển khai ở đường sắt, đường thủy, hàng hải và hàng không. Tất cả cùng đồng bộ đã tạo nên hệ sinh thái giao thông theo hướng giảm phát thải, sử dụng năng lượng hiệu quả và thân thiện hơn với môi trường.

Hiệu quả của quá trình này không chỉ được đo bằng số lượng xe điện hay trạm sạc, mà còn ở sự thay đổi trong thói quen đi lại, chất lượng không khí và mức tiêu thụ năng lượng. Khi phương tiện xanh, hạ tầng xanh và hành vi xanh cùng phát triển, giao thông đô thị sẽ từng bước trở thành một động lực quan trọng cho mục tiêu tăng trưởng xanh.