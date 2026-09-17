Hiệu quả công việc, niềm tin của nhân dân là thước đo cán bộ Thủ đô

Chiều 17-9, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát số 218 của Bộ Chính trị đã chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội (đợt 3).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Quang Thái

Đạt nhiều kết quả tích cực, đáng ghi nhận

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, đạt được nhiều kết quả tích cực, đáng ghi nhận. Thành phố đã từng bước hoàn thiện quy định về phân cấp quản lý, tiêu chuẩn chức danh, đánh giá, quy hoạch, đào tạo và chính sách cán bộ.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, việc Hà Nội kiện toàn, bố trí đội ngũ cán bộ cho 126 xã, phường được triển khai với khối lượng công việc lớn. Bộ máy cơ bản đã hoạt động liên tục, không để xảy ra gián đoạn lớn và phục vụ tốt nhân dân, doanh nghiệp...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đánh giá công tác cán bộ của Thủ đô đã hướng mạnh hơn về cơ sở. Thành phố tăng cường điều động, luân chuyển, bố trí bí thư, chủ tịch cấp xã không phải người địa phương; bồi dưỡng cán bộ về quản trị địa bàn, kỹ năng số, mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đáng chú ý, thành phố cũng đã có chính sách thu hút, trọng dụng người tài, đẩy mạnh số hóa trong công tác cán bộ, công tác quản trị, quản lý cán bộ, đánh giá cán bộ.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, từ việc làm tốt công tác cán bộ, thành phố đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Cụ thể, thành phố duy trì tốc độ tăng trưởng của kinh tế - xã hội ở tốp đầu cả nước. Diện mạo của Thủ đô tiếp tục khang trang, sạch sẽ và văn minh hơn. Trong đó, thành phố đang xây dựng được nhiều cầu bắc qua sông, đường vành đai, chống úng ngập... Văn hóa, y tế, giáo dục của Hà Nội cũng có nhiều khởi sắc, đời sống nhân dân được cải thiện.

“Những việc này người dân cảm nhận được. Không chỉ nhân dân Thủ đô, mà người dân cả nước cũng thấy được những chuyển biến như vậy”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Quang Thái

Nhấn mạnh mặt bằng cán bộ của thành phố Hà Nội rất tốt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, những kết quả đó đã tạo nên nền tảng quản trị đội ngũ theo vị trí, chức năng, nhiệm vụ và sản phẩm. Bộ máy không còn sức ỳ, không còn né tránh, không còn tình trạng đùn đẩy, không làm việc, không chịu làm việc.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng chỉ ra những hạn chế về công tác cán bộ cần được nghiêm túc khắc phục trong thời gian tới.

Cụ thể, một số quy định mới thực hiện chưa đồng bộ; phân cấp được mở rộng nhưng điều kiện thực thi, năng lực tham mưu, dữ liệu, tự kiểm tra và hậu kiểm chưa theo kịp. Một số nơi, chức năng nhiệm vụ, vị trí việc làm, biên chế, khung năng lực, sản phẩm đầu ra chưa gắn chặt; vẫn có việc chưa rõ chủ trì, phối hợp, trách nhiệm và vẫn còn một bộ phận cán bộ trì trệ.

Bên cạnh đó, chất lượng cán bộ ở cơ sở chưa đồng đều, có nơi thừa, nơi thiếu cục bộ. Một bộ phận chưa theo kịp yêu cầu quản trị công nghệ và xử lý công việc khi thẩm quyền, địa bàn, dân số và nhiệm vụ cấp xã tăng lên, nhất là ở cơ sở. Tiêu chuẩn chức danh ở một số lĩnh vực chưa được chuyển thành yêu cầu năng lực và tiêu chí đánh giá cụ thể. Có những trường hợp cán bộ bố trí chưa sát với chuyên môn, sở trường, yêu cầu công việc.

“Nếu không điều chỉnh sớm những điểm nghẽn về cán bộ, về con người sẽ thành những điểm nghẽn của bộ máy, của chính quyền, của cấp cơ sở”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhìn nhận.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng chỉ rõ, công tác đánh giá cán bộ của Hà Nội đã đổi mới nhưng còn khó lượng hóa chất lượng và xác định đóng góp của cá nhân. Kết quả đánh giá cũng chưa được sử dụng rõ trong quy hoạch, đào tạo, bố trí và sàng lọc cán bộ. Nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ khoa học công nghệ còn mỏng. Chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đã có nhưng kết quả về người được thu hút, vị trí được sử dụng, sản phẩm và khả năng giữ chân cũng cần được tăng cường hơn nữa.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, hạn chế nêu trên có những nguyên nhân khách quan do mô hình mới, phạm vi rộng, thời gian triển khai ngắn, nhưng nguyên nhân chủ quan vẫn là chủ yếu.

Xây dựng đội ngũ dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới vì lợi ích chung

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, từ kết quả kiểm tra đợt này, công tác cán bộ của Thủ đô trong giai đoạn tới cần yêu cầu cao hơn, rộng hơn, mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, nhanh hơn, khẩn trương hơn.

Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn về tầm nhìn, chất lượng quản trị và tốc độ tổ chức thực hiện. Hà Nội là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, là trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ đô phải đi đầu trong xây dựng đội ngũ cán bộ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì hội nghị. Ảnh: Quang Thái

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, mỗi quyết định về cán bộ đều ảnh hưởng đến năng lực phát triển của thành phố và hình ảnh của bộ máy công quyền trước nhân dân.

Vì vậy, đội ngũ cán bộ của Thủ đô trước hết phải vững vàng về chính trị, trong sáng về phẩm chất, tận tụy với nhân dân, giữ nghiêm kỷ luật, liêm chính trong thực thi nhiệm vụ. Đội ngũ cán bộ phải có tư duy chiến lược, hiểu sâu đặc thù một đô thị lớn, có năng lực quản trị hiện đại và tổ chức thực hiện, đặc biệt phải có văn minh, thanh lịch, bản chất văn hóa của Hà Nội.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đội ngũ cán bộ phải đáp ứng yêu cầu khác nhau giữa các cấp, các lĩnh vực. Cán bộ cấp thành phố phải có khả năng hoạch định chính sách, điều phối liên ngành và huy động nguồn lực. Cán bộ cơ sở phải nắm chắc địa bàn, gần dân, xử lý nhanh công việc và thành thạo môi trường số.

Cùng với đó, các lĩnh vực then chốt, như quy hoạch, giao thông, môi trường, khoa học công nghệ, tài chính, pháp luật, văn hóa, quản trị đô thị phải có cán bộ, có chuyên gia đủ sâu, đủ mạnh, đủ tâm huyết để làm những việc đó. Không thể áp dụng một mặt bằng về tổ chức biên chế và năng lực cho những địa bàn rất khác nhau về dân số, tính chất và khối lượng công việc.

“Hà Nội cần xây dựng đội ngũ dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới vì lợi ích chung. Nhưng mọi sáng kiến phải tuân thủ kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có quản trị rủi ro và có trách nhiệm giải trình; phải biết lắng nghe dân, đối thoại với doanh nghiệp, tôn trọng chuyên môn và sử dụng dữ liệu hiệu quả”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gợi mở.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, thước đo của cán bộ Thủ đô là hiệu quả công việc, là chuyển biến của địa bàn và niềm tin của nhân dân. Đây là vấn đề rất quan trọng đối với đội ngũ cán bộ Thủ đô.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sáu nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Trước hết là rà soát, khắc phục ngay những bất cập đội ngũ cán bộ sau sắp xếp, trước hết là tại 126 xã, phường.

Thứ hai là phải hoàn thiện vị trí việc làm, khung năng lực, cơ chế phân cấp trong công tác cán bộ. Bố trí, hình thành mạng lưới, việc gì cần làm, ai làm, ai có khả năng để hoàn thành được việc đó.

Thứ ba là phải xác định đổi mới công tác đánh giá cán bộ là khâu đột phá. Cán bộ muốn sử dụng được phải có đánh giá.

Thứ tư là phải nâng cao chất lượng quy hoạch, đào tạo, tạo nguồn, luân chuyển cán bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển dài hạn của Thủ đô. Một cán bộ làm tốt phải được phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng để làm việc tốt hơn, bố trí vào những vị trí cần thiết hơn.

Thứ năm, phải thực hiện thực chất cơ chế thu hút, trọng dụng nhân tài như tinh thần Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị. Việc này rất quan trọng, là bước đột phá để có chuyển biến và phát huy được sức mạnh.

Thứ sáu, hoàn thiện, quản trị đội ngũ bằng dữ liệu, tăng cường kiểm tra giám sát, kiểm soát quyền lực và nâng cao chất lượng cơ quan tham mưu.

Cán bộ có năng lực, uy tín và sản phẩm tốt hơn được trọng dụng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, về trách nhiệm, tiến độ và kiểm tra việc thực hiện, Ban Thường vụ Thành ủy đưa ra kết luận của 3 đợt kiểm tra vào một kế hoạch thống nhất. Mỗi nhiệm vụ phải rõ nội dung, chủ trì, phối hợp, thời hạn, sản phẩm và trách nhiệm. Việc đã hoàn thành phải đánh giá được hiệu quả, việc chậm phải chỉ rõ nguyên nhân, người chịu trách nhiệm và thời hạn khắc phục. Chỉ nhân rộng mô hình mới khi có dữ liệu được kiểm nghiệm và có sự đánh giá khách quan.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Quang Thái

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu ngay sau hội nghị này, Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục phối hợp, hoàn thiện báo cáo, đồng thời khắc phục hạn chế đã rõ, không chờ đến kết luận chính thức.

Đoàn kiểm tra, giám sát sẽ tiếp thu những ý kiến, đối chiếu hồ sơ, phân định trách nhiệm, thẩm quyền xử lý, những vấn đề chưa có quy định thuộc thẩm quyền để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

Kết quả của kiểm tra phải được thể hiện bằng chất lượng đội ngũ và hiệu quả vận hành bộ máy sau sắp xếp. Hà Nội phải đảm bảo đúng người, đúng việc, đúng quy trình và tạo ra kết quả. Người dân, doanh nghiệp phải thấy được thủ tục nhanh hơn, trách nhiệm rõ hơn, phục vụ tốt hơn.

Cán bộ có năng lực, uy tín và sản phẩm tốt hơn được trọng dụng; cán bộ trì trệ, né tránh, không đáp ứng được yêu cầu phải được đào tạo, bố trí lại hoặc sàng lọc kịp thời.

“Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ, có bản lĩnh, trí tuệ, có kỷ luật, liêm chính, năng lực hành động, qua đó đảm bảo chính quyền vận hành thông suốt, hiệu quả, giúp cho Hà Nội giải quyết được những bài toán khó, những vấn đề lớn, tạo chuyển biến trong giữ gìn bản sắc nghìn năm văn hiến, phát triển xứng đáng với vị trí Thủ đô và tiếp tục nâng cao đời sống nhân dân”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ tin tưởng.