Hiệu quả công tác tư tưởng ở Lữ đoàn Pháo phòng không 226

Nắm chắc tư tưởng, giải quyết kịp thời từ cơ sở

Đến Tiểu đoàn 11, Lữ đoàn Pháo phòng không 226, chúng tôi cảm nhận rõ không khí nền nếp, khẩn trương trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Giữa nhịp công tác ấy, chúng tôi cảm nhận được sự gần gũi, quan tâm của đội ngũ cán bộ đối với bộ đội. Những cuộc gặp gỡ, trò chuyện về công việc, gia đình không chỉ giúp cán bộ hiểu hơn hoàn cảnh từng chiến sĩ mà còn là dịp để nắm bắt tâm tư, kịp thời giải đáp những điều bộ đội còn băn khoăn.

Hoạt động văn hóa, văn nghệ trên thao trường của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo phòng không 226.

Trao đổi với Đại tá Nguyễn Trung Kiên, Chính ủy Lữ đoàn Pháo phòng không 226, chúng tôi được biết, những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn luôn chú trọng duy trì việc nắm, quản lý tình hình tư tưởng; phát huy trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, cán bộ chính trị và đội ngũ cán bộ trực tiếp quản lý bộ đội. Không chỉ nắm bắt biểu hiện bên ngoài, cán bộ các cấp còn tìm hiểu nguyên nhân, hoàn cảnh và những vấn đề chiến sĩ đang quan tâm, từ đó lựa chọn cách tuyên truyền, giáo dục, động viên và giải quyết phù hợp. Những khó khăn, vướng mắc thuộc trách nhiệm của đơn vị được quan tâm xem xét, tháo gỡ kịp thời, không để những vấn đề nhỏ tích tụ thành tâm tư kéo dài.

Đại tá Nguyễn Trung Kiên nhấn mạnh: “Chúng tôi xác định công tác tư tưởng phải đi trước một bước, bám sát nhiệm vụ và sát với từng đối tượng. Cán bộ không thể chờ bộ đội có vấn đề mới tìm hiểu mà phải thường xuyên gần gũi, lắng nghe, nắm chắc hoàn cảnh, tâm tư, nguyện vọng của từng người. Những vấn đề thuộc trách nhiệm của đơn vị phải được giải quyết kịp thời, thấu tình đạt lý để bộ đội yên tâm công tác”.

Một buổi sinh hoạt đối thoại dân chủ tại Lữ đoàn Pháo phòng không 226.

Tìm hiểu thêm, chúng tôi được biết, cùng với nắm bắt tình hình, việc duy trì đối thoại, phát huy dân chủ ở cơ sở luôn được Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn coi trọng. Thượng tá Nguyễn Xuân Toản, Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn chia sẻ thêm: “Muốn làm tốt công tác tư tưởng thì trước hết phải hiểu bộ đội. Mỗi người có hoàn cảnh, tâm lý và những vấn đề quan tâm khác nhau, vì vậy không thể áp dụng một cách làm chung. Cán bộ phải kiên trì lắng nghe, tìm hiểu đúng nguyên nhân, lựa chọn cách giải quyết phù hợp. Khi chiến sĩ cảm nhận được sự chân thành, trách nhiệm của cán bộ, họ sẽ tin tưởng và chủ động chia sẻ hơn”.

Đổi mới cách làm, nâng cao sức thuyết phục

Trò chuyện với lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Lữ đoàn, chúng tôi nhận thấy, công tác tư tưởng sẽ khó đạt hiệu quả nếu chỉ dừng lại ở những buổi học tập, quán triệt hay nhắc nhở chung chung. Vì vậy, cùng với duy trì nền nếp giáo dục chính trị, thời gian qua, Lữ đoàn Pháo phòng không 226 luôn chú trọng đổi mới phương pháp theo hướng ngắn gọn, thiết thực, gắn lý luận với thực tiễn và nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Trong quá trình đó, vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ có ý nghĩa quan trọng.

Thiếu tá Trương Quốc Nghị, Chính trị viên phó Tiểu đoàn 11 chia sẻ kinh nghiệm: “Muốn chiến sĩ tin tưởng và làm theo thì cán bộ phải gương mẫu trước, phải thực sự công tâm, trách nhiệm và gần gũi với anh em. Khi chiến sĩ gặp khó khăn, cán bộ phải chủ động tìm hiểu, cùng tháo gỡ chứ không chỉ nhắc nhở, phê bình. Sự chân thành và trách nhiệm của người cán bộ chính là cách giáo dục thiết thực nhất”.

Tiết mục biểu diễn trong Hội thi “Nét đẹp quân nhân” năm 2026 do Lữ đoàn Pháo phòng không 226 tổ chức.

Ngoài các biện pháp trên, theo lãnh đạo đơn vị, trước sự phát triển nhanh chóng của mạng xã hội, công tác tư tưởng phải chủ động hơn trong định hướng nhận thức và hành động của bộ đội. Trong đó, cán bộ các cấp cần giúp chiến sĩ biết chọn lọc thông tin, nhận diện những nội dung sai trái, độc hại; không chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, không để những tác động tiêu cực trên không gian mạng ảnh hưởng đến tư tưởng, kỷ luật và đoàn kết nội bộ. Trung sĩ Trần Trung Chiến, Khẩu đội trưởng Khẩu đội 6, Trung đội 2, Đại đội 513, Tiểu đoàn 11 chia sẻ: “Qua các buổi học tập chính trị và sự hướng dẫn của cán bộ, chúng tôi hiểu rõ hơn trách nhiệm của mình khi sử dụng mạng xã hội. Gặp thông tin chưa rõ nguồn gốc, chúng tôi phải biết kiểm chứng, không vội tin, không chia sẻ tùy tiện. Sự quan tâm, giải đáp kịp thời của cán bộ cũng giúp chúng tôi yên tâm công tác, xác định tốt nhiệm vụ”.

Có thể khẳng định, giữ vững trận địa tư tưởng không phải là nhiệm vụ nhất thời mà là công việc thường xuyên, liên tục, bắt đầu từ những việc làm cụ thể hằng ngày. Ở Lữ đoàn Pháo phòng không 226, sự sâu sát, gương mẫu của cán bộ, tinh thần dân chủ, đoàn kết trong đơn vị và việc giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh ở cơ sở là những yếu tố quan trọng góp phần củng cố niềm tin, xây dựng bản lĩnh chính trị cho bộ đội. Khi tư tưởng được thông suốt, nội bộ đoàn kết, thống nhất, mỗi cán bộ, chiến sĩ sẽ có thêm động lực và quyết tâm, góp phần xây dựng Lữ đoàn vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.