Hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự địa phương trong thực tiễn mô hình chính quyền hai cấp - thực tiễn từ phường Bình Thuận
Giải báo chí xây dựng Đảng tỉnh Lâm Đồng lần thứ II - 2026
Tác giả: Phạm Thanh Điềm
Đơn vị: Chính trị viên phó, Ban Chỉ huy Quân sự phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng
Xem chi tiết tại đây:
Hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự địa phương trong thực tiễn mô hình chính quyền hai cấp - thực tiễn từ phường Bình Thuận
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/hieu-qua-cong-tac-quoc-phong-quan-su-dia-phuong-trong-thuc-tien-mo-hinh-chinh-quyen-hai-cap-thuc-tien-tu-phuong-binh-thuan-471122.html