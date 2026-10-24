Hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự địa phương trong thực tiễn mô hình chính quyền hai cấp - thực tiễn từ phường Bình Thuận

Ngày 24-10, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai cho biết: Nhằm thực hiện đúng tiến độ Kế hoạch số 116/KH-UBND của UBND thành phố về việc khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người dân năm 2026, Sở Y tế vừa phát đi thông báo về danh sách các cơ sở y tế tham gia đợt cao điểm tăng tốc khám sức khỏe miễn phí toàn dân trên địa bàn.