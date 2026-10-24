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Hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự địa phương trong thực tiễn mô hình chính quyền hai cấp - thực tiễn từ phường Bình Thuận

Giải báo chí xây dựng Đảng tỉnh Lâm Đồng lần thứ II - 2026

Báo Lâm Đồng
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Tác giả: Phạm Thanh Điềm

Đơn vị: Chính trị viên phó, Ban Chỉ huy Quân sự phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng

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Hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự địa phương trong thực tiễn mô hình chính quyền hai cấp - thực tiễn từ phường Bình Thuận

Phạm Thanh Điềm

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/hieu-qua-cong-tac-quoc-phong-quan-su-dia-phuong-trong-thuc-tien-mo-hinh-chinh-quyen-hai-cap-thuc-tien-tu-phuong-binh-thuan-471122.html