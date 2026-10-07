Hiệu quả chuyển đổi số tại Lạng Sơn theo Nghị quyết 57-NQ/TW

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Quốc hội) Trần Văn Khải, Trưởng Đoàn giám sát, phát biểu tại cuộc làm việc với UBND tỉnh Lạng Sơn.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Trần Văn Khải - Trưởng Đoàn giám sát ghi nhận, tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết số 57-NQ/TW và Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW, Chương trình số 02-CTr/BCĐTW của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số và các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có liên quan trực tiếp đến chuyển đổi số và nhiệm vụ được giao cho cơ quan, địa phương.

Qua khảo sát thực tế, Đoàn giám sát nhận thấy, phương thức giải quyết công việc tại Lạng Sơn đã có những thay đổi rõ rệt. Nhiều quy trình được hiện đại hóa, hiệu quả bước đầu của chuyển đổi số trong hoạt động của chính quyền, nhất là trong phục vụ người dân và giải quyết thủ tục hành chính khá rõ. Dù vậy, do đặc thù là tỉnh miền núi, biên giới, một số địa bàn dân cư chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, sinh sống phân tán, việc triển khai chuyển đổi số còn gặp khó khăn.

Ông Trần Văn Khải đề nghị tỉnh Lạng Sơn hoàn thiện dự thảo báo cáo gửi Đoàn giám sát đảm bảo đúng yêu cầu; trong đó làm rõ, đánh giá đúng mục tiêu, thực chất việc hoàn thành các chính sách pháp luật về chuyển đổi số theo Nghị quyết số 57-NQ/TW, giai đoạn 2024 - 2026. Ông chỉ rõ các tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, trách nhiệm, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu và các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong chuyển đổi số tại địa phương...

Việc khảo sát thực tế không chỉ ghi nhận kết quả đạt được mà quan trọng hơn là lắng nghe, nắm bắt thông tin từ cơ sở về các mặt: thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, những giải pháp có tính khả thi từ cơ sở, giúp Đoàn giám sát có thêm cơ sở thực tiễn để đề xuất, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền nhằm góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật và thúc đẩy chuyển đổi số một cách thực chất.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Lạng Sơn, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số từ cấp tỉnh đến cấp xã. Năm 2026, tổng dự toán kinh phí bố trí cho lĩnh vực chuyển đổi số hơn 136,2 tỷ đồng, chiếm 0,95% tổng chi cân đối ngân sách tỉnh.

Đến nay, 65/65 xã, phường đã hoàn thành kiện toàn Tổ Công nghệ số cộng đồng; 923/923 tổ duy trì hoạt động, cơ bản bảo đảm đầu mối hỗ trợ người dân tại cơ sở. Các tổ tập trung tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, các nền tảng số, thanh toán số, định danh điện tử; nâng cao kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin và tiếp cận các tiện ích số thiết yếu. Các tổ phối hợp triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” và các nhiệm vụ chuyển đổi số tại cơ sở.

Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh duy trì vận hành, bảo đảm an toàn cho 41 hệ thống công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu hoạt động ổn định, thông suốt, phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành. Hạ tầng số tiếp tục được đầu tư, phát triển, với 99,95% dân số được phủ sóng thông tin di động. Toàn tỉnh hiện có 345 trạm 5G; tổng số thuê bao di động đạt 869.412 thuê bao, trong đó tỷ lệ thuê bao sử dụng điện thoại thông minh đạt 93,79%. Số hộ gia đình sử dụng Internet cáp quang đạt 175.740 hộ, tương đương 84,61%.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Quốc hội) với UBND tỉnh Lạng Sơn.

Chuyển đổi số ở tỉnh tiếp tục góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và năng suất lao động, từng bước tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Các hệ thống phần mềm dùng chung, hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu chuyên ngành được các cơ quan, đơn vị duy trì, khai thác hiệu quả. 100% văn bản điện tử được luân chuyển trên môi trường điện tử và ký số, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả công việc, tăng tính công khai, minh bạch trong quản lý, điều hành.

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh hoạt động ổn định; đã triển khai cung cấp 1.868 dịch vụ công trực tuyến, tích hợp lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Việc giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính tiếp tục được đẩy mạnh. Tỷ lệ giao dịch hành chính “phi tiếp xúc” ngày càng tăng, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính. Công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được tăng cường, qua đó mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đạt từ 95% trở lên.

Đoàn giám sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Quốc hội) khảo sát tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hoàng Văn Thụ (Lạng Sơn).

Dịp này, Đoàn giám sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã khảo sát tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh; trải nghiệm quy trình giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Trung tâm Phục vụ hành chính công UBND xã Hoàng Văn Thụ, UBND phường Đông Kinh.