Hiệu quả chương trình hỗ trợ chăn nuôi tại Vĩnh Thông

Từ nguồn lực của các chương trình mục tiêu quốc gia, nhiều hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số đã có thêm tư liệu sản xuất, từng bước phát triển kinh tế gia đình.

Gia đình chị Triệu Thị Sái ở thôn Nặm Lẩu được hỗ trợ ngựa giống.

Thôn Nặm Lẩu cách trung tâm xã Vĩnh Thông khoảng 10km, phần lớn là đồng bào Dao sinh sống. Đời sống người dân còn nhiều khó khăn, sinh kế chủ yếu dựa vào chăm sóc, khoanh nuôi và bảo vệ rừng.

Gia đình chị Triệu Thị Sái là một trong những hộ nghèo của thôn. Năm 2025, chị được hỗ trợ một con ngựa sinh sản. Với gia đình chị, đây là tài sản có giá trị lớn và cũng là cơ hội để tạo dựng sinh kế lâu dài.

Từ ngày có ngựa, chị Sái dành nhiều thời gian chăm sóc, chủ động tận dụng cỏ tự nhiên, trồng thêm cỏ voi, sử dụng thân cây ngô, cám gạo để bổ sung thức ăn, con ngựa đang phát triển tốt và chuẩn bị bước vào giai đoạn sinh sản.

Chị Triệu Thị Sái chia sẻ: Khi nhận được ngựa tôi vui lắm, tôi sẽ cố gắng chăm sóc thật tốt để sau này có thêm thu nhập, lo cho các con ăn học.

Cũng từ nguồn hỗ trợ phát triển sản xuất, gia đình anh Nông Văn Hới, thôn Khau Cưởm, được hỗ trợ 2 con trâu sinh sản, trị giá khoảng 50 triệu đồng. Trước và sau khi nhận trâu, gia đình được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh, trồng cỏ voi và tiêm phòng cho đàn vật nuôi.

Nhờ chăm chỉ chăm sóc, đàn trâu phát triển tốt và đã sinh sản. Anh Nông Văn Hới phấn khởi cho biết: Tôi tin sau 1-2 năm nữa gia đình sẽ có thêm thu nhập ổn định từ chăn nuôi, góp phần cải thiện cuộc sống và giảm nghèo.

Không chỉ gia đình anh Hới, ông Nông Đức Xuyên ở thôn Đoàn Kết cũng được hỗ trợ một con trâu. Hằng ngày, ông tranh thủ cắt cỏ, chăm sóc vật nuôi với mong muốn con trâu sẽ trở thành nguồn vốn giúp gia đình phát triển kinh tế. Gia đình ông rất phấn khởi khi được Nhà nước quan tâm, hỗ trợ con giống để có thêm tư liệu sản xuất.

Những câu chuyện trên là một phần kết quả từ các chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất đang được triển khai tại Vĩnh Thông. Riêng năm 2025, từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, 100% số thôn trên địa bàn xã có hộ được thụ hưởng.

Theo đó, hơn 130 hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng thuộc chương trình được hỗ trợ phát triển sản xuất, với trên 200 con vật nuôi gồm trâu, ngựa, dê sinh sản và trâu sinh sản theo chuỗi liên kết.

Các mô hình phù hợp với điều kiện tự nhiên, tập quán chăn nuôi của người dân địa phương, một số vật nuôi đã sinh sản, bước đầu tạo nguồn sinh kế cho các hộ.

Người dân được hỗ trợ gà giống để phát triển sản xuất.

Không dừng ở hỗ trợ con giống, các dự án còn gắn với hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng chống dịch bệnh, trồng cỏ và xây dựng phương án chăn nuôi phù hợp. Qua đó, giúp người dân từng bước thay đổi cách nghĩ, cách làm, chủ động hơn trong phát triển sản xuất.

Trong tháng 8-2026, xã Vĩnh Thông đã triển khai dự án hỗ trợ chăn nuôi gà thịt cho hộ nghèo, cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số. 8.040 con gà giống được cấp cho 67 hộ, trong đó có 36 hộ nghèo, 28 hộ cận nghèo và 3 hộ dân tộc thiểu số.

Theo anh Phạm Hồng Quyến, Phòng Kinh tế xã Vĩnh Thông, các nguồn vốn hỗ trợ sản xuất, trong đó có hỗ trợ trâu, ngựa sinh sản, gia cầm đang phát huy hiệu quả, người dân có ý thức chăm sóc, phát triển đàn vật nuôi. Đây là một trong những hướng tạo sinh kế, giúp các hộ có thêm điều kiện vươn lên thoát nghèo.

Với một xã đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, việc Nhà nước hỗ trợ con giống, kỹ thuật và nguồn lực phát triển sản xuất đang tạo thêm “điểm tựa” để người dân chủ động xây dựng sinh kế.

Từ những con trâu, con ngựa, đàn gà được trao đến tay người dân, điều quan trọng không chỉ là giá trị trước mắt mà là khả năng sinh sản, tạo nguồn vốn và thu nhập lâu dài.

Khi người dân biết chăm sóc, chủ động phát triển đàn vật nuôi và từng bước mở rộng quy mô sản xuất, nguồn hỗ trợ từ các Chương trình mục tiêu quốc gia sẽ có thêm điều kiện phát huy hiệu quả, góp phần cải thiện đời sống và thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững ở xã vùng cao Vĩnh Thông.