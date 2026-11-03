Hiệu quả cải thiện đời sống dân sinh là thước đo

Xã vùng biên A Lưới 4 có 2.787 hộ dân với khoảng 10.900 nhân khẩu thuộc các dân tộc: Tà Ôi, Pa Cô, Cơ Tu, Kinh, cùng chung sống tại 9 thôn. Địa bàn trải dài, địa hình đồi núi chia cắt, sinh kế của phần lớn người dân phụ thuộc vào sản xuất nông-lâm nghiệp nhỏ lẻ, đời sống còn nhiều vất vả. Bám sát đặc thù đó, Đảng ủy, Ban chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu A Đớt xác định công tác dân vận phải thực chất, lấy hiệu quả cải thiện đời sống dân sinh làm thước đo thông qua các chương trình, mô hình, phần việc sát với nhu cầu của bà con. Nổi bật là Chương trình “Ngày về thôn bản”, được đơn vị duy trì đều đặn vào các ngày nghỉ cuối tuần và thời điểm mùa vụ cao điểm. Vượt qua khó khăn về địa hình, thời tiết khu vực vùng biên giới, cán bộ, chiến sĩ đơn vị phối hợp với các lực lượng địa phương trực tiếp đến từng gia đình chính sách, hộ neo người để hỗ trợ ngày công lao động. Tại cánh đồng thôn Hương Lâm, hình ảnh bộ đội lội bùn thu hoạch, tuốt lúa và vận chuyển từng bao thóc về tận nhà giúp bà con đã trở nên thân thuộc. Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ đơn vị tham gia hỗ trợ các hộ dân san lấp mặt bằng, xây dựng, tu sửa những mái ấm nghĩa tình trong Chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Mô hình “Hũ gạo tình thương” cũng được đơn vị duy trì hiệu quả. Từ phần gạo tiết kiệm trong mỗi bữa ăn hằng ngày và phần kinh phí hỗ trợ thêm của cán bộ, chiến sĩ, nhiều gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người già neo đơn trên địa bàn đều đặn được nhận những túi gạo nghĩa tình hằng tháng.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu A Đớt giúp dân thu hoạch lúa trong Chương trình “Ngày về thôn bản”.

Thông qua các chương trình: “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”, “Ngày hội biên phòng toàn dân”, “Biên cương-đêm hội trăng rằm”; mô hình “Tay kéo biên phòng”, đã khám, chữa bệnh, phát thuốc, cắt tóc miễn phí; trao hàng trăm suất quà, học bổng tặng gia đình chính sách và các cháu thiếu nhi. Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường” chắp cánh cho nhiều học sinh vùng cao viết tiếp ước mơ đến trường. Những việc làm cụ thể, gần dân, trọng dân đã góp phần củng cố khối đại đoàn kết giữa đồng bào các dân tộc, tạo nền tảng vững chắc để xã A Lưới 4 ổn định, phát triển. Thượng tá Nguyễn Quang Mạnh, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu A Đớt cho biết: "Qua những việc làm cụ thể, bà con thêm tin tưởng, gắn bó và tích cực đồng hành với bộ đội trong đời sống sinh hoạt cũng như trong thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị, như: Tham gia tuần tra, tự quản đường biên, mốc quốc giới, giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn. Kết quả đó là động lực rất lớn để cán bộ, chiến sĩ đơn vị tiếp tục duy trì, nhân rộng thêm nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả".