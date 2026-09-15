Hiểu nhầm Google Maps, ô tô chở 3 thanh niên đi lễ đền mắc kẹt trước vực sâu

Sự việc xảy ra vào khoảng 0h30 rạng sáng 9/9 tại khu vực Chintpurni, huyện Una, bang Himachal Pradesh, Ấn Độ.

Theo Dainik Jagran, ba thanh niên đến từ Jind, bang Haryana, đang trên đường tới đền Baglamukhi để hành lễ. Khi tới gần Mubarikpur, nhóm sử dụng Google Maps trên điện thoại để tìm đường. Do trời đã khuya, họ đồng thời tìm kiếm một homestay để nghỉ qua đêm.

Đến khu vực Rehi, nhóm đọc nhầm hướng chỉ dẫn, khiến chiếc ô tô rẽ vào đường Gugga Mandir dẫn về phía Duhal Bangwala thay vì tiếp tục hành trình dự kiến.

Đây là tuyến đường miền núi hẹp và có độ dốc lớn. Trong bóng tối, tài xế tiếp tục điều khiển xe trên cung đường xa lạ. Sau đó, chiếc ô tô mất kiểm soát, trượt khỏi mặt đường và lao xuống phần taluy.

May mắn, chiếc xe mắc lại trong những bụi cây ven đường. Theo nguồn tin địa phương, nếu tiếp tục trượt thêm một đoạn, ô tô có nguy cơ lao xuống vực phía dưới. Cả ba người trên xe đều an toàn.

Người dân địa phương phát hiện sự việc đã tới hỗ trợ ba thanh niên và thông báo cho cảnh sát Chintpurni. Trợ lý thanh tra Rajesh Kumar cùng lực lượng cảnh sát sau đó có mặt tại hiện trường, đồng thời giúp bố trí nơi nghỉ qua đêm cho nhóm du khách.

Sáng hôm sau, người dân địa phương hỗ trợ cứu hộ chiếc xe. Ô tô gặp nạn được buộc dây với một phương tiện khác để kéo trở lại mặt đường.

Đáng chú ý, dù vụ việc được truyền thông địa phương đặt vấn đề liên quan đến Google Maps, diễn biến được thuật lại cho thấy ba thanh niên đã đọc hoặc hiểu nhầm hướng chỉ dẫn trong lúc sử dụng ứng dụng và tìm nơi lưu trú.

Vụ việc cũng là lời cảnh báo đối với tài xế khi sử dụng ứng dụng dẫn đường tại những khu vực miền núi vào ban đêm. Khi ứng dụng hướng phương tiện rời đường lớn để đi vào một tuyến đường nhỏ, hẹp hoặc dốc, người lái cần quan sát điều kiện thực tế và đối chiếu biển báo thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào chỉ dẫn trên màn hình.

Theo jagran