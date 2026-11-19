Bệnh viện Nội tiết Thanh Hóa tổ chức tư vấn và sàng lọc miễn phí bệnh đái tháo đường cho người dân.

Bệnh diễn biến âm thầm, biến chứng khó lường

Theo thống kê của Bệnh viện Nội tiết Thanh Hóa, số bệnh nhân ĐTĐ được phát hiện mới tăng nhanh qua từng năm. Hiện bệnh viện đang quản lý, điều trị cho hơn 12.000 bệnh nhân, trong đó có tới 55% trường hợp có ít nhất một biến chứng liên quan đến mắt, thận, tim mạch, thần kinh hoặc mạch máu ngoại vi. Tỷ lệ này cho thấy những thách thức trong phát hiện sớm, quản lý và kiểm soát bệnh, đồng thời cảnh báo nguy cơ sức khỏe lâu dài đối với người mắc ĐTĐ.

Bác sĩ CKII Hà Khánh Dư, Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Thanh Hóa, cho biết: ĐTĐ là bệnh rối loạn chuyển hóa mạn tính, được chia thành hai type chính. Ở người mắc ĐTĐ type 1, các biểu hiện như đi tiểu nhiều, uống nhiều nước thường khá rõ ràng. Trong khi đó, ĐTĐ type 2 - chiếm hơn 90% tổng số người mắc bệnh - thường tiến triển âm thầm trong thời gian dài. Các triệu chứng ban đầu không điển hình, dễ bị bỏ qua hoặc nhầm lẫn với những vấn đề sức khỏe thông thường. Đáng chú ý, tình trạng đường huyết tăng kéo dài có thể gây tổn thương nhiều cơ quan trong cơ thể, không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống mà còn làm tăng chi phí điều trị, tạo gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), hiện có hơn 500 triệu người trên thế giới đang sống chung với bệnh ĐTĐ và con số này tiếp tục gia tăng. Tại Việt Nam, tỷ lệ mắc ĐTĐ và tiền ĐTĐ cũng có xu hướng tăng, đồng thời ngày càng xuất hiện ở nhóm tuổi trẻ. Đáng lo ngại, một bộ phận không nhỏ người mắc bệnh chưa được chẩn đoán trong cộng đồng.

Thực tế, tâm lý chỉ đi khám khi cơ thể xuất hiện triệu chứng rõ rệt vẫn còn phổ biến. Một số người cho rằng ĐTĐ chủ yếu gặp ở người cao tuổi, người thừa cân hoặc có tiền sử gia đình mắc bệnh. Tuy nhiên, nguy cơ mắc bệnh còn liên quan đến chế độ ăn uống thiếu hợp lý, ít vận động, thừa cân, béo phì và nhiều yếu tố khác. Vì vậy, việc nhận diện nguy cơ và chủ động kiểm tra sức khỏe cần được thực hiện thường xuyên, thay vì chờ đến khi có biểu hiện bất thường.

Chủ động phòng bệnh từ thay đổi lối sống và tầm soát định kỳ

ĐTĐ là bệnh mạn tính chưa thể điều trị khỏi hoàn toàn, nhưng có thể kiểm soát nếu được phát hiện sớm, điều trị đúng và duy trì các biện pháp chăm sóc sức khỏe phù hợp. Trong đó, tầm soát đường huyết có ý nghĩa quan trọng, nhất là với những người thừa cân, béo phì, ít vận động, có người thân mắc bệnh hoặc từng được xác định có rối loạn đường huyết. Thông qua các xét nghiệm phù hợp, người dân có thể phát hiện tình trạng đường huyết bất thường ngay cả khi chưa xuất hiện triệu chứng. Người mắc tiền ĐTĐ cần được tư vấn điều chỉnh chế độ ăn uống, tăng cường vận động và theo dõi định kỳ. Với người đã mắc bệnh, việc tuân thủ phác đồ điều trị, kiểm tra đường huyết và khám định kỳ giúp kiểm soát bệnh, phát hiện sớm các biến chứng.

Cùng với tầm soát, thay đổi lối sống là giải pháp quan trọng trong phòng ngừa ĐTĐ type 2. Người dân cần xây dựng chế độ dinh dưỡng cân đối, tăng cường rau xanh, thực phẩm giàu chất xơ; hạn chế đồ uống có đường, bánh kẹo và thực phẩm nhiều chất béo. Duy trì vận động thể lực thường xuyên, kiểm soát cân nặng cũng góp phần cải thiện sức khỏe chuyển hóa. Đối với người đã mắc bệnh, những thay đổi này cần được thực hiện song song với việc sử dụng thuốc theo chỉ định, không tự ý bỏ điều trị.

Hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống bệnh ĐTĐ năm 2026 với chủ đề “Hãy hành động sớm đối với bệnh ĐTĐ”, ngành y tế đẩy mạnh các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng về mức độ nguy hiểm, hệ lụy và gánh nặng của căn bệnh; khuyến khích người dân chủ động phòng ngừa, khám sàng lọc, phát hiện và kiểm soát bệnh từ sớm. Tại Thanh Hóa, các hoạt động khám, tư vấn và sàng lọc miễn phí bệnh ĐTĐ được tổ chức nhằm tạo điều kiện để người dân tiếp cận dịch vụ y tế, kiểm tra sức khỏe và nhận biết nguy cơ mắc bệnh. Qua sàng lọc, những trường hợp có yếu tố nguy cơ hoặc kết quả bất thường được tư vấn, hướng dẫn kiểm tra chuyên sâu và theo dõi kịp thời.

ĐTĐ không chỉ là vấn đề của riêng người đã mắc bệnh mà còn là nguy cơ sức khỏe cần được mỗi người quan tâm từ sớm. Chủ động nhận diện yếu tố nguy cơ, duy trì lối sống lành mạnh và kiểm tra đường huyết định kỳ là cách thiết thực để phòng bệnh, hạn chế biến chứng và giảm gánh nặng bệnh tật cho gia đình, cộng đồng.