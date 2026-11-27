Đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà

Trung tá QNCN Nguyễn Đức Hưng bắt đầu câu chuyện với bà con từ mùa màng, khám sức khỏe, chuyện con trẻ đến trường rồi khéo léo dẫn dắt sang Luật Biên phòng Việt Nam, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và các quy định về xuất, nhập cảnh. Qua cách phân tích thấu tình đạt lý của anh, những điều khoản pháp luật trở nên dễ hiểu, thiết thực như chính hơi thở cuộc sống vùng biên.

Bộ đội Biên phòng tuyên truyền pháp luật cho đồng bào dân tộc S’tiêng ở thôn Bù Bưng, xã Đăk Ơ (TP Đồng Nai).

Khu vực biên giới thuộc địa bàn TP Đồng Nai rộng, dân cư phân bố không đồng đều với nhiều dân tộc sinh sống đan xen; rào cản ngôn ngữ cùng một số tập quán cũ từng khiến việc tiếp cận pháp luật của bà con gặp nhiều trở ngại. Để tháo gỡ nút thắt này, Ban chỉ huy BĐBP TP Đồng Nai xác định phổ biến, giáo dục pháp luật là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Cán bộ, chiến sĩ chủ động đổi mới phương thức tuyên truyền theo phương châm “3 bám, 4 cùng” (bám đơn vị, bám địa bàn, bám chủ trương chính sách; cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng nói tiếng đồng bào). Trước khi xuống cơ sở, bộ đội được bồi dưỡng nghiệp vụ, được trang bị kiến thức qua hệ thống tủ sách pháp luật với hàng chục đầu sách chuyên ngành.

Tại thôn Bù Bưng, nơi có hơn 68% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, hiệu quả tuyên truyền thể hiện rõ qua sự chuyển biến trong nếp nghĩ, cách làm của người dân. Nhờ được giải thích cặn kẽ các quy định pháp luật, đến năm 2026, toàn thôn có hơn 85% hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa. Bà con chủ động xóa bỏ hủ tục, nâng cao cảnh giác và sát cánh cùng bộ đội bảo vệ chủ quyền biên giới. Thiếu tá Lê Văn Thiện, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Đắc Ơ chia sẻ: “Muốn bà con nghe và làm theo, cán bộ phải hiểu phong tục, nói được tiếng đồng bào và chọn đúng nội dung dân cần. Chúng tôi lồng ghép tuyên truyền pháp luật, quy định về xuất, nhập cảnh vào các buổi sinh hoạt thôn, tổ tự quản. Hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ, bà con sẽ tự giác chấp hành và trở thành các tuyên truyền viên tích cực”.

Cùng với đó, Đồn Biên phòng Đắc Ơ còn cử các tổ công tác đến từng gia đình để tư vấn, giải đáp vướng mắc pháp lý. Hệ thống loa truyền thanh cùng cụm pa nô, áp phích tại điểm sinh hoạt cộng đồng giúp thông tin pháp luật trở nên dễ nhớ. Ông Trần Văn Linh, Trưởng thôn Bù Bưng cho biết: “Trước đây, đôi lúc trong thôn vẫn xảy ra tình trạng tảo hôn hoặc vi phạm quy chế biên giới. Hiện nay, bà con đã chấp hành pháp luật tốt hơn; tình hình an ninh, trật tự được bảo đảm, người dân yên tâm lao động sản xuất”.

Xây vững "thế trận lòng dân"

Khi pháp luật đi vào cuộc sống, niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng, Nhà nước ngày càng được củng cố. Nhiều gia đình tự nguyện tham gia các tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới, kịp thời cung cấp nhiều nguồn tin giá trị giúp lực lượng chức năng ngăn chặn tội phạm. Ông Huỳnh Văn Hiện, trú tại xã Lộc Thạnh, chia sẻ với chúng tôi khi đang cùng BĐBP đi tuần tra bảo vệ mốc 73/8 (3): “Được BĐBP tuyên truyền, vận động, gia đình tôi ký cam kết chung tay bảo vệ mốc quốc giới. Chúng tôi thường xuyên đi thăm mốc, dọn dẹp vệ sinh và kịp thời phát hiện những trường hợp vượt qua mốc giới, vi phạm quy chế biên giới, báo tin cho BĐBP xử lý”. Bà Điểu Thị Nhung ở xã Đăk Ơ bộc bạch: “Cán bộ biên phòng thương dân như người nhà, lúc dịch bệnh hay mùa màng khó khăn đều có mặt hỗ trợ. Nghe bộ đội giải thích về trách nhiệm giữ gìn đường biên, cột mốc, bà con ai cũng đồng lòng”.

Sự chuyển biến tích cực từ các gia đình như gia đình ông Huỳnh Văn Hiện, bà Điểu Thị Nhung đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Trên khắp tuyến biên giới thuộc địa bàn TP Đồng Nai, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia phát triển sâu rộng. Các mô hình như “Tiếng loa biên phòng”, “Tổ phụ nữ tự quản đường biên, mốc quốc giới”... góp phần xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc. Đại tá Nguyễn Anh Đức, Phó chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố kiêm Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy BĐBP TP Đồng Nai khẳng định: "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào vùng biên có ý nghĩa chiến lược. Đây là giải pháp căn cơ để nâng cao dân trí, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước, Quân đội. Khi người dân sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật, họ sẽ trở thành những “cột mốc sống” nơi phên giậu Tổ quốc”...

Trong năm 2026, BĐBP TP Đồng Nai đã tổ chức hơn 120 buổi tuyên truyền tập trung, thu hút hàng chục nghìn lượt người tham gia; cấp phát hơn 15.000 tờ rơi, tài liệu. Toàn tuyến biên giới duy trì 24 tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới; người dân cung cấp hơn 300 tin báo có giá trị giúp xử lý kịp thời các vụ vi phạm quy chế biên giới, buôn lậu, xuất, nhập cảnh trái phép...