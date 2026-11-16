Hiếu Giang-Gìn giữ dấu xưa
Với miền quê Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị, mỗi di tích văn hóa là một dấu mốc của lịch sử, lưu giữ những câu chuyện về con người và truyền thống lịch sử của vùng đất này. Việc gìn giữ những giá trị ấy không chỉ là bảo vệ dấu tích của quá khứ mà còn là trách nhiệm với hiện tại và tương lai... Trong đó, Đền thờ Huyền Trân Công Chúa, Miếu An Mỹ và Nhà lưu niệm nhà thơ Chế Lan Viên đã được xã Hiếu Giang lựa chọn kết nối, phát triển thành tuyến du lịch văn hóa-lịch sử-tâm linh.
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/multimedia/202611/hieu-giang-gin-giu-dau-xua-d711119/