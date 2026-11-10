Hiếu Giang: Gần 300 hộ dân bị ảnh hưởng do mưa lớn

Lực lượng chức năng xã Hiếu Giang căng dây cảnh báo trên một số tuyến đường để bảo đảm an toàn giao thông - Ảnh: N.L

Theo số liệu thống kê, toàn xã có 9 thôn bị ngập lụt cục bộ, gồm: An Tuyền, Cam Tuyền, Tân Tuyền, Hiếu Bắc, Hiếu Nam, Vĩnh An, Bích Giang, Lâm Lang và Cam Thủy với tổng số 289 hộ dân bị ảnh hưởng.

Bên cạnh đó, mưa lớn đã làm một số gia súc, gia cầm và tài sản khác bị cuốn trôi; khoảng 5ha diện tích hoa màu bị ngập úng; 16.350m đường một số thôn bị ngập gây khó khăn cho việc đi lại, lưu thông của Nhân dân.

Lực lượng Công an xã Hiếu Giang hỗ trợ dọn dẹp đồ đạc cho người dân - Ảnh: N.L

Để bảo đảm an toàn cho người dân và tài sản của bà con, trong đêm 9/11, các lực lượng đã thực hiện di dời 30 người thuộc nhóm yếu thế tại thôn An Tuyền, Bích Giang và Lâm Lang cùng nhiều tài sản của người dân đến nơi an toàn.

Nhiều hộ dân ở xã Hiếu Giang bị ngập do mưa lớn - Ảnh: N.L

Hiện, UBND xã Hiếu Giang đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động rà soát các khu vực và sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện để hỗ trợ người dân, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.