Hiểu đúng về xác thực, liên kết tài khoản mạng xã hội qua VneID

Tỉnh táo nhận diện thông tin sai sự thật

Từ ngày 28-9-2026, Nghị định số 320/2026/NĐ-CP ngày 13-8-2026 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2024/NĐ-CP ngày 25-6-2024 quy định về định danh và xác thực điện tử đã chính thức có hiệu lực. Trong đó, Điều 19, Nghị định 320/2026/NĐ-CP đã bổ sung một số quy định về liên kết, xác thực tài khoản giao dịch điện tử với tài khoản định danh diện tử, cụ thể như sau: “Tài khoản giao dịch điện tử theo Luật Giao dịch điện tử trên các nền tảng số phục vụ hoạt động thuộc lĩnh vực giáo dục, bình dân học vụ số, chứng khoán, viễn thông, ngân hàng, thương mại điện tử (người bán, người livestream bán hàng và người tiếp thị liên kết theo quy định của Luật Thương mại điện tử), hóa đơn điện tử, kinh doanh vận tải, kinh doanh du lịch, kinh doanh dược, khám bệnh, chữa bệnh, mạng xã hội tại Việt Nam phải được liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử”.

Tuy nhiên, với quy định mới này, trên mạng xã hội đã xuất hiện những nội dung sử dụng tiêu đề giật gân, suy diễn để đưa ra những khẳng định thiếu căn cứ về việc xác thực VNeID sẽ bị theo dõi tin nhắn, kiểm soát mọi hoạt động của người dùng trên mạng hay bị thu thập dữ liệu cá nhân không giới hạn. Cục An ninh mạng (Bộ Công An) cảnh báo người dân cần tỉnh táo nhận diện các thủ đoạn phát tán thông tin sai sự thật liên quan đến quy định liên kết, xác thực tài khoản mạng xã hội với VneID.

Một tài khoản không rõ danh tính có thể bị lợi dụng để phát tán thông tin sai lệch, giả danh người thân hay bè bạn, giả mạo cơ quan, tổ chức để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do đó, quy định về liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử ra đời được đánh giá là sẽ góp phần nâng cao độ tin cậy của danh tính trên môi trường số, dễ dàng xác minh chủ thể, hạn chế tình trạng "nick ảo", giả mạo, lừa đảo chiếm đoạn tài sản và phát tán thông tin độc hại.

Quy định về liên kết, xác thực tài khoản mạng xã hội với VneID cũng góp phần tăng cường trách nhiệm của người sử dụng, khuyến khích mỗi người dùng chỉ chia sẻ thông tin có kiểm chứng, ứng xử văn minh và tuân thủ pháp luật trên môi trường mạng.

Việc xác thực tài khoản còn góp phần minh bạch hóa các hoạt động bán hàng trực tuyến, giúp bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân nếu có phát sinh các sự cố hay xảy ra tranh chấp, đặc biệt đối với các tài khoản bán hàng, giao dịch thông qua mạng xã hội.

Chủ động xác thực để tránh bị lừa đảo

Theo các chuyên gia, những lo ngại về theo dõi tin nhắn, kiểm soát hoạt động trên mạng hay ảnh hưởng đến quyền riêng tư cá nhân khi liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử là không có căn cứ. Dù ở đời thực hay trên môi trường số, các quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân luôn được đảm bảo. Người dân cần phân biệt rõ giữa yêu cầu xác thực danh tính với những tin đồn, suy diễn không có căn cứ.

Việc liên kết, xác thực tài khoản phải tuân thủ quy định pháp luật về định danh điện tử và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Bởi vậy, người dân nên chú ý theo dõi thông tin hướng dẫn từ cơ quan có thẩm quyền hoặc kênh hỗ trợ chính thức của nền tảng mạng xã hội mình đang sử dụng để chủ động thực hiện kịp thời hạn, đúng quy trình.

Để tránh bị lừa đảo, người dân cần luôn luôn bảo mật thông tin đăng nhập, tuyệt đối không cung cấp mật khẩu VNeID, mã OTP cho người khác và chỉ thực hiện xác thực qua các kênh chính thức. Người dân không vội vàng tin tưởng và làm theo các hướng dẫn chỉ dựa trên cuộc gọi hoặc tin nhắn tỏ ra đã biết về họ tên, ngày sinh, số điện thoại hoặc một số thông tin riêng của mình.

Người dân không tùy tiện truy cập đường dẫn, mã QR không rõ nguồn gốc, không cài đặt ứng dụng lạ, không cấp quyền điều khiển thiết bị từ xa cho người không đáng tin cậy. Đặc biệt, trước bất cứ yêu cầu nào về chuyển tiền, nộp phí không rõ căn cứ hay yêu cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, chia sẻ màn hình điện thoại để hoàn tất thủ tục xác thực, cần tuyệt đối cảnh giác. Đồng thời, cần kiểm chứng những thông tin liên quan đến việc thu thập, sử dụng dữ liệu cá nhân trước khi tin tưởng hoặc chia sẻ.

Không gian mạng chỉ an toàn hơn khi mỗi người chủ động trang bị kiến thức và có thói quen kiểm chứng thông tin. Không nên vội hoang mang trước tin đồn để vô tình tiếp tay lan tuyền thông tin chưa được xác minh. Khi nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động tiếp nhận thông tin từ các nguồn chính thống là mỗi người đã góp phần xây dựng môi trường số lành mạnh, an toàn, ngăn chặn hiệu quả các hành vi lợi dụng không gian mạng để lừa đảo, trục lợi.