Hiểu biết và thêm tin cậy vào đường lối đối ngoại của Tây Ninh

Tây Ninh đang tập trung bảo tồn bản sắc văn hoá, phát huy tri thức bản địa của đồng bào các dân tộc, trong đó có đồng bào Khmer. (Ảnh: BTG)

Lấy người dân làm trung tâm

Theo Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Tây Ninh, công tác truyền thông là nhiệm vụ xuyên suốt, nhằm cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, mục tiêu, nhiệm vụ và kết quả thực hiện đến người dân.

Nội dung tuyên truyền làm rõ mối liên hệ giữa xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đóng góp tích cực vào góc nhìn của các địa phương, các quốc gia, các nhà đầu tư về hình ảnh một Tây Ninh luôn lấy người dân làm trung tâm.

Đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh nhấn mạnh, một nội dung xuyên suốt là khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, ý chí chủ động vươn lên của người dân, nhất là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số. Công tác tuyên truyền cần lan tỏa những mô hình phát triển sinh kế, đào tạo nghề, tạo việc làm, liên kết sản xuất và hỗ trợ nhau giảm nghèo; góp phần hạn chế tư tưởng trông chờ, ỷ lại, hướng đến mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau. Truyền thông đóng vai trò quan trọng nhằm phản bác lại thông tin của các thế lực thù địch luôn âm mưu lợi dụng tôn giáo, dân tộc gây bất ổn…

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo), đối với xây dựng nông thôn mới, tập trung tuyên truyền quy hoạch, phát triển hạ tầng, xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn; phát triển nông nghiệp sinh thái, kinh tế tuần hoàn, sử dụng tiết kiệm tài nguyên và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Cùng với đó, đẩy mạnh thông tin về chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp; phát triển sản phẩm OCOP, làng nghề, du lịch nông nghiệp, du lịch nông thôn, nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã và kết nối tiêu thụ sản phẩm.

Nghề làm bánh tráng Tây Ninh vừa phát triển sinh kế cho người dân, vừa tạo ra sản phẩm đặc trưng và góp phần vào du lịch cộng đồng. (Ảnh: BTG)

Đối với giảm nghèo bền vững, chú trọng phổ biến chính sách hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề, tạo việc làm, nâng cao năng lực và khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Những mô hình thoát nghèo hiệu quả, cách làm hay trong phát triển sản xuất, kinh doanh và liên kết cộng đồng cần được giới thiệu để người dân tham khảo, học tập, vận dụng phù hợp với điều kiện thực tế.

Tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nội dung truyền thông gắn với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, bảo tồn bản sắc văn hoá, phát huy tri thức bản địa và vai trò của người có uy tín, trưởng ấp, nghệ nhân, phụ nữ, thanh niên. Việc bảo tồn văn hóa cần được kết nối với phát triển sinh kế, sản phẩm đặc trưng, OCOP và du lịch cộng đồng.

Truyền thông gắn với phát huy trách nhiệm

Kế hoạch yêu cầu triển khai truyền thông thường xuyên, liên tục từ tỉnh đến cơ sở, kết hợp báo chí, phát thanh, truyền hình, hệ thống truyền thanh cơ sở, mạng xã hội và các nền tảng số. Nội dung chính sách cần được chuyển tải bằng hình thức dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện như tin, bài, phóng sự, video ngắn, infographic, tài liệu hỏi-đáp, sổ tay điện tử, tọa đàm, diễn đàn và các cuộc thi tìm hiểu. Việc xây dựng sản phẩm truyền thông cần hướng đến khả năng sử dụng lại, chia sẻ rộng rãi, phù hợp với người dân nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số và các nhóm đối tượng liên quan.

“Hằng năm xây dựng ít nhất 1 chuyên mục về chương trình phát sóng hàng tuần trên sóng truyền hình tỉnh và ít nhất 1 chuyên trang trên báo tỉnh; đồng thời đẩy mạnh truyền thông trên nền tảng số. Mỗi xã, phường phấn đấu có ít nhất 2 tin, bài phát thanh mỗi tuần về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đối với địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số, cần chú trọng tin, bài phát thanh bằng tiếng dân tộc phù hợp.

Năm 2026 tập trung vào “Đồng bộ chính sách - Thống nhất hành động”. Năm 2027 hướng đến nâng cao giá trị và phát triển xanh của kinh tế nông thôn. Năm 2028 tập trung phát triển sinh kế, thu nhập và giảm nghèo bền vững. Năm 2029 chú trọng nông thôn xanh, cộng đồng số và thích ứng bền vững. Năm 2030 hướng đến nông thôn hiện đại, bản sắc, bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau”, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh cho biết.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh nhấn mạnh, thông qua việc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp truyền thông trong giai đoạn 2026-2030, tỉnh Tây Ninh hướng đến nâng cao khả năng tiếp cận thông tin chính sách, phát huy sự tham gia của người dân và cộng đồng, đồng thời lan tỏa các mô hình, cách làm hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030 cũng chính là đóng góp vào trách nhiệm thông tin đối ngoại, giúp các địa phương khác và quốc gia khác hiểu biết và thêm tin cậy vào đường lối đối ngoại của Tây Ninh và Việt Nam.