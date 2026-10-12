Hiệp ước Mecca trước phép thử an ninh từ lực lượng Houthi

Hiệp ước phòng thủ chung Mecca giữa Saudi Arabia, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ đang đối mặt với thách thức thực tế trong bối cảnh các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của lực lượng Houthi gia tăng. Cuộc họp cấp cao tại Riyadh ngày 5/10 cho thấy ba nước đang thúc đẩy cơ chế phối hợp quân sự, chia sẻ thông tin tình báo và củng cố năng lực phòng thủ. Bên cạnh các biện pháp an ninh, liên minh cũng xem xét những giải pháp ngoại giao nhằm hạn chế nguy cơ xung đột tại Yemen tiếp tục leo thang./.