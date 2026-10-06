Hiệp ước Mecca được kích hoạt, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ điều quân đến Ả Rập Xê Út

Quyết định trên được đưa ra sau cuộc họp khẩn của Ủy ban Chiến lược - Chính trị và Quốc phòng thuộc Liên minh Quốc phòng Mecca, diễn ra tại thủ đô Riyadh (Ả Rập Xê Út) vào ngày 5/10.

Động thái kích hoạt hiệp ước diễn ra trong bối cảnh Ả Rập Xê Út đang phải đối mặt với các cuộc tấn công dai dẳng từ lực lượng Houthi (Yemen), trong đó có những vụ việc mà nhóm này tuyên bố nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Riyadh.

Tuyên bố chung do Bộ Ngoại giao Pakistan công bố cho biết ủy ban đã quyết định “thực thi ngay lập tức” các cam kết phòng thủ tập thể. Đồng thời, các bên sẽ tiến hành những biện pháp cần thiết để nhanh chóng triển khai lực lượng và khí tài quân sự tới Ả Rập Xê Út theo đúng thỏa thuận.

Cuộc họp khẩn cấp của Ủy ban Chiến lược-Chính trị và Quốc phòng thuộc Liên minh Quốc phòng Mecca tại Riyadh, Ả Rập Xê Út vào ngày 5 tháng 10 năm 2026. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ả Rập Xê Út

Cuộc họp cấp cao có sự tham dự của các quan chức quốc phòng và quân sự cấp cao từ cả ba nước. Ngoại trưởng Hakan Fidan, Bộ trưởng Quốc phòng Yasar Guler và Tổng Tham mưu trưởng Selcuk Bayraktaroglu đại diện cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Pakistan được đại diện bởi Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Mohammad Ishaq Dar, Tổng Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng kiêm Tham mưu trưởng Lục quân Asim Munir và Bộ trưởng Quốc phòng Khawaja Muhammad Asif.

Ả Rập Xê Út được đại diện bởi Ngoại trưởng, Hoàng tử Faisal bin Farhan Al Saud, Bộ trưởng Quốc phòng, Hoàng tử Khalid bin Salman và Tổng Tham mưu trưởng Fayyadh bin Hamed Al-Ruwaili.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman và Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif tại lễ ký kết thỏa thuận quốc phòng vào ngày 7 tháng 8 năm 2026. ﻿Ảnh: Thông tấn xã Ả Rập Xê Út

Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út và Pakistan đã ký Hiệp ước Quốc phòng Chung Mecca vào ngày 7/8. Trọng tâm của thỏa thuận là nguyên tắc: bất kỳ cuộc tấn công vũ trang nào nhằm vào một nước thành viên cũng được coi là hành động tấn công vào cả ba quốc gia.

Các bên khẳng định an ninh của mỗi nước là phần không thể tách rời của an ninh tập thể, đồng thời nhấn mạnh việc thực thi Hiệp ước minh chứng cho cam kết phòng thủ chung, qua đó nâng cao đáng kể năng lực răn đe.