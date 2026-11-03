Hiệp thương thông qua kế hoạch giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam năm 2027

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã hiệp thương thống nhất thông qua kế hoạch giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam với Trung ương các tổ chức chính trị- xã hội nhằm phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị- xã hội từ trung ương đến cơ sở, thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, xã và việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; phát huy sức mạnh của MTTQ Việt Nam khi các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc MTTQ Việt Nam; đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo của các tổ chức chính trị-xã hội trong giám sát, phản biện xã hội.

Theo dự thảo kế hoạch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giám sát việc quản lý, khai thác và xử lý trụ sở, nhà đất, tài sản công dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; việc chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự; Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2030 (trên cơ sở hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia); một số vụ việc khiếu nại, tố cáo khi có yêu cầu thực tế theo Chương trình phối hợp số 02/CTPH-MTTQ-TTCP-BTP-HLG-LĐLS ngày 11/10/2018 giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp, Hội Luật gia Việt Nam và Liên đoàn Luật sư Việt Nam (nếu có). Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tham gia giám sát với các Đoàn giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan hữu quan (theo Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và kế hoạch giám sát của các cơ quan liên quan).

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giám sát Luật Công đoàn.

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam giám sát việc thực hiện Quyết định số 110/QĐ-TTg ngày 16/01/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2026- 2030".

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giám sát trách nhiệm quản lý nhà nước về thanh niên và việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên, trọng tâm là Luật Thanh niên năm 2020 và Kết luận số 166-KL/TW ngày 10/6/2025 của Bộ Chính trị.

Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam giám sát một nội dung về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân và bảo đảm an toàn cho phụ nữ, trẻ em trên môi trường số trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia.

Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam giám sát việc thực hiện Kết luận số 196-KL/TW ngày 3/10/2025 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 8/11/2002 của Bộ Chính trị và Kết luận số 66-KL/TW ngày 4/3/2010 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong tình hình mới; kết quả thực hiện một số chế độ, chính sách đối với cựu chiến binh (theo Nghị định số 150/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh và Nghị định số 157/NĐ-CP ngày 24/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Cựu chiến binh).

Trường hợp cần thiết, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trung ương các tổ chức chính trị- xã hội có thể thực hiện giám sát đối với một số lĩnh vực khác khi phát sinh vấn đề nổi cộm, được dư luận quan tâm, liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, đoàn viên, hội viên theo quy định của Luật MTTQ Việt Nam và các văn bản pháp luật có liên quan.

Đối với hoạt động phản biện xã hội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì phản biện xã hội các dự án Luật, gồm: Luật Cấp, thoát nước; Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi); Luật Khí tượng thủy văn (sửa đổi); Luật về Vật liệu xây dựng; Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân; Luật Doanh nghiệp; Luật Địa chất và khoáng sản (sửa đổi); Luật Hàm, cấp ngoại giao; Luật Kiểm soát thủ tục hành chính; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì phản biện xã hội các dự án: Luật An toàn, vệ sinh lao động (sửa đổi); Luật Hòa giải thương mại.

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì phản biện xã hội các dự án: Luật Đê điều (sửa đổi); Luật Trồng trọt (sửa đổi).

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì phản biện xã hội các dự án: Luật Doanh nghiệp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chủ trì phản biện xã hội các dự án: Luật Phòng, chống thiên tai (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm.

Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam chủ trì phản biện xã hội các dự án: Luật Quốc phòng (sửa đổi); Luật Giáo dục quốc phòng và An ninh (sửa đổi).

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Phi Long đề nghị đối với nội dung giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2030, trên cơ sở hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, các tổ chức chính trị - xã hội chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các nội dung giám sát cụ thể theo phạm vi, lĩnh vực được phân công.

Đối với từng nội dung giám sát, phản biện xã hội cụ thể, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có thể bổ sung nội dung thực hiện giám sát đối với việc thành lập tổ chức công đoàn trong các khu công nghiệp, việc thành lập tổ chức công đoàn theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp... Đây là nội dung thiết thực nhằm hướng tới bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động trong giai đoạn hiện nay.

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cần nghiên cứu, bổ sung nội dung giám sát, phản biện xã hội đối với vấn đề về trách nhiệm quản lý nhà nước về thanh niên và việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên, trọng tâm là Luật Thanh niên năm 2020; giám sát việc thực hiện các chương trình phát triển thanh niên, quan tâm tạo việc làm cho thanh niên. Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội nghiên cứu rà soát, sớm hoàn thiện Kế hoạch giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam năm 2027 để trình xin ý kiến Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong thời gian tới.