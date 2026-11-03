Hiệp thương thống nhất Kế hoạch giám sát, phản biện xã hội năm 2027

Dự thảo Kế hoạch giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam năm 2027 nêu rõ, việc thực hiện hoạt động giám sát, phản biện xã hội phải bám sát và đáp ứng được các yêu cầu trong Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; Kết luận số 17-KL/TW về Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI; Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Kế hoạch cũng đặt ra yêu cầu về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức giám sát, phản biện xã hội, chủ động, kịp thời giám sát, phản biện từ sớm, từ cơ sở; lựa chọn đối tượng, nội dung giám sát, phản biện xã hội có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những chủ trương, chính sách lớn, ưu tiên của Đảng, Nhà nước, những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Kiến nghị sau giám sát, phản biện xã hội phải rõ ràng, cụ thể, có tính thuyết phục cao; bảo đảm khách quan, công khai, hiệu quả, thực chất và mang tính xây dựng. Đẩy mạnh việc công khai kết quả giám sát, phản biện xã hội trên các phương tiện thông tin, báo chí; theo dõi, đôn đốc và giám sát các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền, trách nhiệm trong việc trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị sau giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Theo kế hoạch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ thực hiện các nội dung giám sát trọng tâm như: việc quản lý, khai thác và xử lý trụ sở, nhà đất, tài sản công dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; việc chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự; Giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2030 (trên cơ sở hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia).

Trong trường hợp cần thiết, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội có thể thực hiện giám sát đối với một số lĩnh vực khác khi phát sinh vấn đề nổi cộm, được dư luận quan tâm, liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, đoàn viên, hội viên theo quy định của Luật MTTQ Việt Nam và các văn bản pháp luật có liên quan.

Đối với hoạt động phản biện xã hội, trong năm 2027, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ chủ trì phản biện xã hội các dự án Luật, gồm: Luật Cấp, thoát nước; Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi); Luật Khí tượng thủy văn (sửa đổi); Luật về Vật liệu xây dựng; Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân, Luật Doanh nghiệp; Luật Địa chất và khoáng sản (sửa đổi); Luật Hàm, cấp ngoại giao; Luật Kiểm soát thủ tục hành chính; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ chủ trì phản biện xã hội các dự án Luật, gồm: Luật An toàn, vệ sinh lao động (sửa đổi); Luật Hòa giải thương mại. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ chủ trì phản biện xã hội các dự án Luật, gồm: Luật Doanh nghiệp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo...

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội đã thảo luận, thống nhất nội dung Kế hoạch giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam năm 2027.

Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Phi Long phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Nguyễn Phi Long cho biết, các ý kiến thảo luận đã cơ bản thống nhất đối với nội dung của Kế hoạch giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam năm 2027.

Phó Chủ tịch Nguyễn Phi Long đề nghị, đối với nội dung giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2030, trên cơ sở hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia, các tổ chức chính trị - xã hội chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các nội dung giám sát cụ thể theo phạm vi, lĩnh vực được phân công.

Đối với từng nội dung giám sát, phản biện xã hội cụ thể, Phó Chủ tịch Nguyễn Phi Long gợi mở, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có thể bổ sung nội dung thực hiện giám sát đối với việc thành lập tổ chức công đoàn trong các khu công nghiệp, việc thành lập tổ chức công đoàn theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp... Đây là nội dung thiết thực nhằm hướng tới bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động trong giai đoạn hiện nay.

Đồng thời, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cần nghiên cứu, bổ sung nội dung giám sát, phản biện xã hội đối với vấn đề về trách nhiệm quản lý nhà nước về thanh niên và việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên, trọng tâm là Luật Thanh niên năm 2020; giám sát việc thực hiện các chương trình phát triển thanh niên, quan tâm tạo việc làm cho thanh niên.

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Nguyễn Phi Long đề nghị, Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội nghiên cứu rà soát, sớm hoàn thiện Kế hoạch giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam năm 2027 để trình xin ý kiến Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong thời gian tới.