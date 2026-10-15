Hiệp Thạnh nỗ lực chăm sóc sức khỏe toàn dân

Người dân xã Hiệp Thạnh tham gia khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí

Nhân dân tích cực hưởng ứng

Ngay từ sáng sớm, không khí tại điểm khám sức khỏe tập trung của xã Hiệp Thạnh đã diễn ra sôi nổi nhưng vô cùng trật tự. Người dân các thôn Bồng Lai và Phú Thạnh - 2 địa bàn khởi đầu cho đợt cao điểm - có mặt từ rất sớm. Lực lượng y, bác sĩ của Trung tâm Y tế khu vực Đức Trọng cùng các tổ hỗ trợ nhiệt tình tiếp đón, phân luồng, hướng dẫn bà con từ khâu làm thủ tục, thăm khám cho đến nhập liệu và đối soát dữ liệu trên ứng dụng VNeID.

Được bác sĩ thăm khám và tư vấn chu đáo, ông Nguyễn Văn Nam (thôn Bồng Lai) chia sẻ: “Mỗi ngày bận rộn với công việc đồng ruộng, ít khi tôi có điều kiện đi kiểm tra sức khỏe tổng quát. Nay được chính quyền gửi giấy mời, y, bác sĩ về tận nơi khám miễn phí và tư vấn tỉ mỉ, tôi thấy chương trình vô cùng thiết thực và nhân văn. Sự quan tâm này giúp bà con nông dân chúng tôi rất yên tâm lao động sản xuất”.

Người dân xã Hiệp Thạnh tham gia khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí

Cùng chung niềm vui, bà Trần Thị Mai (thôn Phú Thạnh) bày tỏ sự hài lòng khi thông tin sức khỏe của mình được đồng bộ lên môi trường số: “Không chỉ được thăm khám kỹ lưỡng, chúng tôi còn được cán bộ hướng dẫn cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID. Mọi thông tin bệnh lý đều lưu trữ cẩn thận trên sổ điện tử, rất thuận tiện cho những lần khám, chữa bệnh sau này”.

Để có được sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực từ Nhân dân, công tác tuyên truyền, vận động ở cơ sở đóng vai trò then chốt. Ông Phạm Văn Hiếu - Bí thư Chi bộ thôn Bồng Lai cho biết: “Ngay sau khi nhận được kế hoạch của xã, thôn đã triệu tập hội nghị quân dân chính mở rộng, giao nhiệm vụ cho các tổ chức, đoàn thể gõ cửa từng nhà, phát giấy mời cho người dân. Trong quá trình tuyên truyền, chúng tôi nhấn mạnh việc khám tầm soát lần này sẽ tạo sổ tay điện tử tích hợp tài khoản VNeID cho bà con. Nhờ đó, ngay ngày đầu tiên, người dân đến rất đông, qua 2 ngày của đợt khám đầu tiên đã có gần 1.000 người dân trong thôn được khám tầm soát”.

Người dân xã Hiệp Thạnh tham gia khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí

Quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu

Nhờ chỉ đạo quyết liệt và triển khai đồng bộ, tính đến cuối tháng 9/2026, xã Hiệp Thạnh đã khám sức khỏe cho 8.585/8.590 học sinh từ 6 đến dưới 18 tuổi (đạt 99,94%) và 4.072/4.248 trẻ em dưới 6 tuổi (đạt 95,8%). Tổng số người dân trên địa bàn được thăm khám đạt 14.003 người.

Khẳng định ý nghĩa của chương trình, ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND xã Hiệp Thạnh nhấn mạnh: “Triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân là chủ trương lớn, mang tính nhân văn sâu sắc với mong muốn mỗi công dân đều được tầm soát sức khỏe một lần trong năm. Dữ liệu y tế của người dân sau khi đồng bộ lên hệ thống sẽ giúp việc đi khám, chữa bệnh ở bất cứ đâu sau này trở nên rất thuận lợi, chỉ cần cung cấp mã định danh cá nhân là các thông tin sức khỏe cơ bản đã hiện rõ”.

Người dân xã Hiệp Thạnh tham gia khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí

Đánh giá về lộ trình thực hiện, ông Dũng chia sẻ thêm: “Đến nay, xã đã hoàn thành công tác khám cho đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi và học sinh trên địa bàn. Hiện địa phương đang tập trung tuyên truyền, mở rộng khám cho toàn thể Nhân dân, trong đó ưu tiên các đối tượng yếu thế, người nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, người cao tuổi. Qua 2 ngày ra quân đầu tiên tại 2 thôn, địa phương đã khám cho hơn 1.300 người, đạt kết quả vượt mong đợi”.

Tuy nhiên, địa phương cũng đang đối mặt với áp lực lớn khi toàn xã còn khoảng 35.000 người dân cần được thăm khám, số lượng khám 1 ngày cho một đội khám chỉ từ 300 - 350 người, trong khi đơn vị y tế chỉ cung cấp được 2 đội, khám 2 ngày/tuần do phải bảo đảm tiến độ cho các địa phương lân cận.

Đồng chí Nguyễn Quang Hiệp, Chủ tịch UBND xã Hiệp Thạnh (thứ 3 từ trái qua) động viên, thăm hỏi người dân trên địa bàn tham gia sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí

Trước thách thức đó, UBND xã Hiệp Thạnh đang chủ động làm việc, thương thảo với đơn vị chuyên môn để tăng thời lượng khám; nghiên cứu phương án tổ chức khám ban đêm hoặc mở rộng hợp tác với các đơn vị đủ năng lực nhằm bảo đảm tiến độ. Đồng thời, xã chỉ đạo chọn lựa các địa điểm khám khang trang, thuận tiện, bảo đảm hạ tầng công nghệ thông tin và kết nối internet thông suốt, quyết tâm đưa “Chiến dịch 60 ngày đêm” về đích đúng hạn trước ngày 30/11/2026.