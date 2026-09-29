Hiệp Thạnh: Lắng nghe, đồng hành và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Hoàng Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hiệp Thạnh nhấn mạnh, năm 2026 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, đồng thời địa phương đang vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính.

Đồng chí Hoàng Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hiệp Thạnh phát biểu khai mạc hội nghị

Địa bàn mở rộng mang lại nhiều tiềm năng, dư địa phát triển, trong đó cộng đồng doanh nghiệp, HTX đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tạo ra sản phẩm, dịch vụ, giải quyết việc làm và tăng thu ngân sách.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã khẳng định quan điểm xuyên suốt của địa phương là phát triển kinh tế lấy người dân và doanh nghiệp làm chủ thể; chính quyền phải thực sự đồng hành, phục vụ và tạo điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế phát triển đúng quy định pháp luật.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Công ty TNHH Lumera Hospitality phát biểu ý kiến tại hội nghị

Hội nghị thống nhất tinh thần làm việc: “Lắng nghe thực chất - tháo gỡ thực chất - đồng hành thực chất”, kiên quyết không để vướng mắc thuộc trách nhiệm của cơ quan nhà nước kéo dài mà không có hướng xử lý cụ thể.

Ông Lê Văn Ba, Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp An Phú nêu ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, sau khi xem phóng sự tình hình phát triển kinh tế - xã hội của xã 9 tháng năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm, hội nghị đã dành nhiều thời gian để trao đổi, thảo luận, lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp, HTX.

Ông Bùi Quang Sơn, Giám đốc điều hành vùng Lâm Đồng Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư địa ốc NOVA (NOVALAND) phát biểu ý kiến tại hội nghị

Theo đó, các doanh nghiệp, HTX đã thẳng thắn phản ánh những vướng mắc thực tế liên quan đến đất đai, quy hoạch, thủ tục hành chính, thuế, môi trường và tiếp cận hạ tầng.

Đại diện các cơ quan chuyên môn của xã đã trực tiếp trao đổi, giải đáp nhiều nội dung thuộc thẩm quyền ngay tại hội trường.

Ông Lê Duy Mai, Phó Quản đốc Công ty cổ phần Bình Điền Lâm Đồng nêu ý kiến tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hoàng, Bí thư Đảng ủy xã Hiệp Thạnh ghi nhận, biểu dương những đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, HTX đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. “Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, cộng đồng doanh nghiệp đã chủ động duy trì và phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, thu nhập cho người dân, đóng góp ngân sách và thúc đẩy thương mại, dịch vụ, nông nghiệp và các ngành nghề trên địa bàn. Đây là những đóng góp rất đáng trân trọng”, đồng chí Nguyễn Văn Hoàng, Bí thư Đảng ủy xã Hiệp Thạnh nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Hoàng, Bí thư Đảng ủy xã Hiệp Thạnh phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã đề nghị UBND xã và các bộ phận chuyên môn khẩn trương tiếp thu, phân loại các kiến nghị; nội dung thuộc thẩm quyền xã phải chủ động giải quyết dứt điểm, tuyệt đối không để doanh nghiệp đi lại nhiều lần.

Đối với các nội dung vượt thẩm quyền, phải tổng hợp, phối hợp chặt chẽ với cơ quan cấp trên và theo dõi đến cùng.

Các đại biểu cùng chụp ảnh lưu niệm

Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm phương châm “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ thẩm quyền. Đồng thời, mong muốn cộng đồng doanh nghiệp, HTX tiếp tục chủ động đổi mới công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường liên kết chuỗi giá trị và gắn sản xuất, kinh doanh với bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.