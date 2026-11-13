Hiệp Thạnh khởi động chiến dịch 'Không một mình'

Các đại biểu tham dự chương trình

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo UBND xã, Công an xã, Phòng Văn hóa - Xã hội cùng đông đảo cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh trên địa bàn.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa kế hoạch của Tiểu ban Chỉ đạo An ninh mạng tỉnh Lâm Đồng về việc trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện và phòng ngừa các nguy cơ trên môi trường mạng cho thế hệ trẻ.

Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND xã Hiệp Thạnh, phát biểu khai mạc và phát động chiến dịch "Không một mình"

Phát biểu khai mạc và phát động chiến dịch, ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND xã Hiệp Thạnh, nhấn mạnh: Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, không gian mạng đã trở thành môi trường thiết yếu để học tập, khám phá và kết nối của thanh thiếu niên. Song, đi kèm với đó là những nguy cơ tiềm ẩn ngày càng tinh vi như lừa đảo trực tuyến, bắt nạt online, thao túng tâm lý và xâm hại dữ liệu cá nhân.

Phó Chủ tịch UBND xã Hiệp Thạnh cũng chỉ rõ thực tế rằng một bộ phận học sinh vẫn còn tâm lý e ngại, chịu đựng một mình khi gặp sự cố, thiếu kỹ năng nhận diện rủi ro và tìm kiếm sự hỗ trợ.

Các em học sinh hào hứng tham gia chương trình

Do đó, việc bảo vệ trẻ em không thể bằng cách cấm đoán tiếp cận công nghệ, mà điều quan trọng hơn là phải trang bị cho các em kiến thức, kỹ năng để nhận diện nguy cơ, chủ động phòng tránh, biết tìm kiếm sự giúp đỡ khi cần thiết; đồng thời xây dựng một môi trường mà ở đó các em luôn được lắng nghe, đồng hành và bảo vệ.

“Hiệu quả của chiến dịch không chỉ đo bằng số lượng hoạt động hay các buổi tuyên truyền, mà quan trọng hơn là sự chuyển biến thực chất trong nhận thức và hành động. Đó là khi các em học sinh biết từ chối những yêu cầu không an toàn, mạnh dạn lên tiếng khi bị đe dọa; mỗi phụ huynh biết lắng nghe, tháo gỡ lo lắng cùng con; và mỗi thầy cô giáo phát hiện sớm những biểu hiện bất thường để kịp thời hỗ trợ. Để từ đó, các em học sinh biết rằng mình không lẻ loi, không đơn độc, không một mình khi phải đối mặt với những mối nguy cơ tiềm ẩn xâm hại tâm lý, tình cảm, sức khỏe của các em trên không gian mạng, để mỗi kết nối của các em và của mỗi chúng ta không gây tổn thương cho người khác, cho cộng đồng, cho xã hội"- ông Nguyễn Văn Dũng nhấn mạnh.

Các tiết mục nhảy cổ động của các em học sinh đến từ các trường trên địa bàn trên nền nhạc “Lướt chạm”.

Tại buổi lễ, bên cạnh các tiết mục nhảy cổ động sôi nổi trên nền nhạc “Lướt chạm” đến từ các trường liên cấp trên địa bàn, lực lượng Công an xã đã trực tiếp tuyên truyền, phân tích các thủ đoạn “dụ dỗ - thao túng - lợi dụng tâm lý” trên không gian mạng thông qua các tình huống thực tế và mini game giao lưu. Qua đó, giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng phản xạ an toàn, tự bảo vệ bản thân và mạnh dạn chia sẻ khi gặp rủi ro trực tuyến.

Tiếp nối hoạt động điểm tại Trường Tiểu học và THCS Hiệp Thạnh, từ ngày 14/11 đến hết ngày 30/11/2026, UBND xã Hiệp Thạnh tiếp tục chỉ đạo Công an xã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đồng loạt triển khai tuyên truyền tại các cơ sở giáo dục còn lại tại địa bàn.

Các em học sinh hào hứng tham gia minigame "Không một mình"

Song song với môi trường học đường, công tác tuyên truyền cũng được đưa sâu rộng về các khu dân cư, nhà văn hóa các thôn trên toàn xã.

Các em học sinh hào hứng tham gia minigame "Không một mình"

Đặc biệt, địa phương chú trọng hướng dẫn phụ huynh và người chăm sóc trẻ thực hành phong trào “5 phút cùng em” nhằm tăng cường sự lắng nghe, thấu hiểu và đồng hành cùng con em trong kỷ nguyên số.

Trao giải nhất thi nhảy cổ động cho trường Tiểu học và THCS Hiệp Thạnh

Trao giải nhì thi nhảy cổ động cho trường Tiểu học và THCS An Hiệp

Thông qua chiến dịch đồng bộ này, cấp ủy, chính quyền xã Hiệp Thạnh quyết tâm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong việc chung tay bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên trước những cạm bẫy trên không gian mạng, góp phần giữ vững an ninh trật tự và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh tại địa phương.