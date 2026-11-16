Hiệp Thạnh khai mở tiềm năng du lịch từ sắc hoa dã quỳ và văn hóa bản địa

Tham dự chương trình có đồng chí Phan Thế Hanh, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; lãnh đạo địa phương cùng đông đảo người dân thôn Phú Thạnh.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch UBND xã Hiệp Thạnh Nguyễn Quang Hiệp nhấn mạnh, lễ hội không chỉ là dịp giới thiệu tiềm năng du lịch, kết nối các hợp tác xã, nhà vườn, nghệ nhân với doanh nghiệp lữ hành mà còn góp phần khơi dậy niềm tự hào, nâng cao ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa và bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

Tỉnh ủy viên, Phó Ban Nội chính Tỉnh ủy Phan Thế Hanh tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư thôn Phú Thạnh

Việc kết hợp lễ hội với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc mang ý nghĩa thiết thực, bởi sự đoàn kết, đồng lòng của người dân chính là nền tảng để xây dựng điểm đến du lịch an toàn, văn minh, thân thiện và bền vững. Chính quyền địa phương cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của các sở, ban, ngành, Hiệp hội Du lịch tỉnh Lâm Đồng và các cơ quan truyền thông trong quảng bá hình ảnh Hiệp Thạnh.

Lãnh đạo xã Hiệp Thạnh tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư thôn Phú Thạnh

Chia sẻ niềm vui với người dân địa phương, đồng chí Phan Thế Hanh đánh giá cao sự chủ động của UBND xã và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hiệp Thạnh trong việc kết hợp hai hoạt động thành một chương trình trang trọng, ấm áp và giàu ý nghĩa.

Đồng chí ghi nhận những nỗ lực của cán bộ và Nhân dân xã Hiệp Thạnh trong thực hiện nhiệm vụ năm 2026, năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Đồng thời, nhấn mạnh tinh thần đoàn kết, nghĩa tình trong mỗi khu dân cư là nền tảng quan trọng để bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa và phát triển du lịch địa phương.

Người dân thôn Phú Thạnh biểu diễn văn nghệ chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc

Thôn Phú Thạnh hiện có 7 dân tộc, 4 tôn giáo cùng sinh sống. Những năm qua, người dân đã tích cực chung sức xây dựng đường giao thông, chăm lo hộ nghèo, giữ gìn an ninh trật tự. Các hợp tác xã, nghệ nhân và nhà vườn cũng từng bước gắn hoạt động sản xuất với du lịch trải nghiệm, góp phần đưa hình ảnh địa phương đến gần hơn với du khách.

Văn nghệ quần chúng do người dân xã Hiệp Thạnh biểu diễn

Nằm dưới chân núi Voi hùng vĩ, Hiệp Thạnh là vùng đất giàu truyền thống văn hóa, nơi đồng bào Cơ Ho cùng các dân tộc anh em đoàn kết sinh sống. Vào những tháng cuối năm, sắc vàng hoa dã quỳ phủ khắp triền đồi, tạo nên cảnh quan đặc trưng. Bên cạnh đó, địa phương còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa độc đáo như nghề dệt thổ cẩm K’Long, Làng Gà Đarahoa và không gian văn hóa cồng chiêng.

Đồng chí Phan Thế Hanh, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu chúc mừng người dân thôn Phú Thạnh trong ngày hội đoàn kết

Cùng với thế mạnh văn hóa bản địa, Hiệp Thạnh đang từng bước phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Những vườn hoa, nhà kính, vườn nho sản xuất theo hướng an toàn không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn mở ra tiềm năng phát triển du lịch trải nghiệm, du lịch canh nông.

Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban nội chính Tỉnh ủy Phan Thế Hanh tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Trong khuôn khổ lễ hội, đoàn đại biểu và du khách đã tham quan, trải nghiệm tại nhiều điểm đến tiêu biểu như HTX Hương Sắc, HTX An Phú, làng nghề dệt thổ cẩm K’Long, Làng Gà Đarahoa và Bồng Lai Farm. Đây là những mô hình góp phần hình thành tuyến du lịch canh nông kết hợp khám phá văn hóa bản địa.

Sắc màu các dân tộc anh em trong Ngày hội Đại Đoàn kết dân tộc tại xã Hiệp Thạnh

Thông qua lễ hội, xã Hiệp Thạnh kỳ vọng tiếp tục khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, nông nghiệp công nghệ cao và bản sắc văn hóa dân tộc; từng bước xây dựng địa phương trở thành điểm đến hấp dẫn, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế - xã hội.

Người dân thôn Phú Thạnh, xã Hiệp Thạnh háo hức trong ngày vui đoàn kết

Tặng giấy khen cho các thôn tiêu biểu có đóng góp tích cực trong các phong trào thi đua

Tặng giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu có đóng góp tích cực trong các phong trào thi đua tại khu dân cư

Tham quan mô hình sản xuất hoa lan tại xã Hiệp Thạnh

Các trang trại rau hoa công nghệ cao ở xã Hiệp Thạnh thu hút du khách đến tham quan

Làng nghề dệt thổ cẩm K’Long

Trồng hoa công nghệ cao ở xã Hiệp Thạnh

Những con đường phủ tràn sắc vàng dã quỳ ở xã Hiệp Thạnh