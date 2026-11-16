Hiệp Thạnh khai mở tiềm năng du lịch từ sắc hoa dã quỳ và văn hóa bản địa
Hướng tới Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 và Ngày Văn hóa Việt Nam, UBND xã Hiệp Thạnh tổ chức Lễ hội “Hiệp Thạnh - Điểm đến của sắc hoa dã quỳ, nét đẹp thổ cẩm”, kết hợp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư thôn Phú Thạnh. Sự kiện góp phần quảng bá tiềm năng du lịch, lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống và tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng.
Tham dự chương trình có đồng chí Phan Thế Hanh, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; lãnh đạo địa phương cùng đông đảo người dân thôn Phú Thạnh.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch UBND xã Hiệp Thạnh Nguyễn Quang Hiệp nhấn mạnh, lễ hội không chỉ là dịp giới thiệu tiềm năng du lịch, kết nối các hợp tác xã, nhà vườn, nghệ nhân với doanh nghiệp lữ hành mà còn góp phần khơi dậy niềm tự hào, nâng cao ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa và bảo vệ môi trường trong cộng đồng.
Việc kết hợp lễ hội với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc mang ý nghĩa thiết thực, bởi sự đoàn kết, đồng lòng của người dân chính là nền tảng để xây dựng điểm đến du lịch an toàn, văn minh, thân thiện và bền vững. Chính quyền địa phương cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của các sở, ban, ngành, Hiệp hội Du lịch tỉnh Lâm Đồng và các cơ quan truyền thông trong quảng bá hình ảnh Hiệp Thạnh.
Chia sẻ niềm vui với người dân địa phương, đồng chí Phan Thế Hanh đánh giá cao sự chủ động của UBND xã và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hiệp Thạnh trong việc kết hợp hai hoạt động thành một chương trình trang trọng, ấm áp và giàu ý nghĩa.
Đồng chí ghi nhận những nỗ lực của cán bộ và Nhân dân xã Hiệp Thạnh trong thực hiện nhiệm vụ năm 2026, năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Đồng thời, nhấn mạnh tinh thần đoàn kết, nghĩa tình trong mỗi khu dân cư là nền tảng quan trọng để bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa và phát triển du lịch địa phương.
Thôn Phú Thạnh hiện có 7 dân tộc, 4 tôn giáo cùng sinh sống. Những năm qua, người dân đã tích cực chung sức xây dựng đường giao thông, chăm lo hộ nghèo, giữ gìn an ninh trật tự. Các hợp tác xã, nghệ nhân và nhà vườn cũng từng bước gắn hoạt động sản xuất với du lịch trải nghiệm, góp phần đưa hình ảnh địa phương đến gần hơn với du khách.
Nằm dưới chân núi Voi hùng vĩ, Hiệp Thạnh là vùng đất giàu truyền thống văn hóa, nơi đồng bào Cơ Ho cùng các dân tộc anh em đoàn kết sinh sống. Vào những tháng cuối năm, sắc vàng hoa dã quỳ phủ khắp triền đồi, tạo nên cảnh quan đặc trưng. Bên cạnh đó, địa phương còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa độc đáo như nghề dệt thổ cẩm K’Long, Làng Gà Đarahoa và không gian văn hóa cồng chiêng.
Cùng với thế mạnh văn hóa bản địa, Hiệp Thạnh đang từng bước phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Những vườn hoa, nhà kính, vườn nho sản xuất theo hướng an toàn không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn mở ra tiềm năng phát triển du lịch trải nghiệm, du lịch canh nông.
Trong khuôn khổ lễ hội, đoàn đại biểu và du khách đã tham quan, trải nghiệm tại nhiều điểm đến tiêu biểu như HTX Hương Sắc, HTX An Phú, làng nghề dệt thổ cẩm K’Long, Làng Gà Đarahoa và Bồng Lai Farm. Đây là những mô hình góp phần hình thành tuyến du lịch canh nông kết hợp khám phá văn hóa bản địa.
Thông qua lễ hội, xã Hiệp Thạnh kỳ vọng tiếp tục khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, nông nghiệp công nghệ cao và bản sắc văn hóa dân tộc; từng bước xây dựng địa phương trở thành điểm đến hấp dẫn, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế - xã hội.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/hiep-thanh-khai-mo-tiem-nang-du-lich-tu-sac-hoa-da-quy-va-van-hoa-ban-dia-474514.html