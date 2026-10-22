Hiệp Thành khai mạc Diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026

Đại biểu tham dự Khai mạc Diễn tập chiến đấu phòng thủ phường Hiệp Thành năm 2026.

Phát biểu tại buổi khai mạc, Đại tá Nguyễn Minh Quí, Phó Chỉ huy trưởng, kiêm Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Cà Mau, yêu cầu Ban Tổ chức diễn tập tỉnh tập trung chỉ đạo, điều hành cuộc diễn tập theo đúng ý định; theo dõi, chỉ đạo khung tập; thực hiện các bước theo đúng trình tự, nội dung trong diễn tập; kịp thời rút kinh nghiệm những mặt còn hạn chế ngay sau từng giai đoạn, từng vấn đề huấn luyện để nâng cao chất lượng các cuộc diễn tập tiếp theo.

Đại tá Nguyễn Minh Quí, Phó Chỉ huy trưởng, kiêm Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Cà Mau, phát biểu tại buổi khai mạc diễn tập.

Các thành phần lực lượng tham gia diễn tập phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc diễn tập và nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ quê hương; góp phần chung vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Diễn tập chiến đấu phòng thủ phường Hiệp Thành diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 22 - 23/10. Cuộc diễn tập được chia thành 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 chuyển lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển hoạt động của địa phương vào các trạng thái quốc phòng; giai đoạn 2, tổ chức chuẩn bị chiến đấu; giai đoạn 3 thực hành chiến đấu.

Ban Thường vụ phường quán triệt Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng.

Với đề mục: “Giải quyết tình hình bạo loạn tại địa phương do các tổ chức phản động kích động, chống phá”, sau lễ khai mạc, phường tổ chức diễn tập vận hành cơ chế với các hội nghị: Ban Thường vụ Đảng uỷ phường quán triệt Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng; thực hiện lệnh tổng động viên cục bộ và một số cuộc họp khác.

Thông qua cuộc diễn tập góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương; khả năng chỉ huy, hiệp đồng tác chiến và tác chiến của lực lượng vũ trang khi có tình huống xảy ra./.