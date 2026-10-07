Hiệp Thành đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào sản xuất

Từ vườn rau an toàn đến kệ hàng siêu thị

Hợp tác xã (HTX) Rau sạch Đoàn Kết là một điển hình thực tế cho sự thay đổi trong cách làm kinh tế tại phường Hiệp Thành. Với 132 thành viên và 35 ha đất chuyên trồng các loại rau quen thuộc như cải thìa, dưa leo, cải xanh, trước đây thành viên HTX luôn lo lắng vì thời tiết thất thường, sâu bệnh và cảnh “được mùa mất giá”. Nhưng từ năm 2025 đến nay, HTX đã giải quyết dứt điểm nỗi lo này nhờ mạnh dạn đầu tư máy móc, trang thiết bị hiện đại để sản xuất rau an toàn đúng quy chuẩn.

Hệ thống sơ chế tự động tại HTX Rau sạch Đoàn Kết giúp bảo đảm chất lượng rau an toàn trước khi cung ứng cho các siêu thị lớn.

Theo ông Tô Thanh Sơn, Giám đốc HTX Rau sạch Đoàn Kết, năm 2025, đơn vị được Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ lắp đặt hệ thống rửa, sơ chế và đóng gói tự động. Quy trình khép kín này giúp rau sau khi thu hoạch được làm sạch tối đa, giữ nguyên độ tươi ngon và cách ly với các tác nhân gây hại. Công nghệ mới cũng giúp HTX tiết kiệm chi phí thuê nhân công rửa rau bằng phương pháp thủ công.

Đồng thời, nhờ chứng minh được nguồn gốc rõ ràng và độ an toàn, đến nay đã có 13 loại rau sạch được bán tại các hệ thống lớn như siêu thị Co.opmart, GO! và các bếp ăn trường học trên địa bàn.

Rau an toàn được đóng gói đúng quy chuẩn chất lượng trước khi cung ứng ra thị trường.

Cũng theo ông Sơn, từ khi có quy trình sản xuất hiện đại và đầu ra ổn định, thu nhập của các thành viên trong hợp tác xã đã tăng lên rõ rệt, giúp lợi nhuận tăng hơn 50% so với cách làm truyền thống. Trong thời gian tới, HTX Rau sạch Đoàn Kết sẽ tiếp tục mở rộng diện tích trồng, cải tiến kỹ thuật chăm sóc để vừa bảo vệ môi trường, vừa cung cấp ngày càng nhiều sản phẩm rau an toàn, chất lượng cao cho người tiêu dùng.

Nông sản an toàn sau khâu sơ chế, đóng gói bằng công nghệ, được cung ứng cho các siêu thị và bếp ăn tập thể trên địa bàn.

Hiệu quả từ mô hình nuôi thuỷ sản sinh học

Không dừng lại ở lĩnh vực trồng trọt, việc ứng dụng công nghệ cũng mang lại tín hiệu tích cực cho ngành nuôi trồng thuỷ sản tại phường Hiệp Thành. Điển hình là mô hình nuôi ốc hương công nghệ sinh học của ông Đinh Vũ Hải (phường Hiệp Thành).

Mô hình ao nuôi ốc hương trong nhà kín nhìn từ trên cao.

Được triển khai từ năm 2022, mô hình này sử dụng hệ thống nhà kín kết hợp quy trình lọc nước tuần hoàn, cho phép tái sử dụng nguồn nước và kiểm soát chặt chẽ môi trường nuôi.

Ông Đinh Vũ Hải cho biết, trong quá trình nuôi, mô hình nói không với hoá chất độc hại, thay vào đó sử dụng men vi sinh tự nhiên để xử lý ao nuôi. Giải pháp này giúp chủ động ngăn ngừa các nguồn dịch bệnh từ bên ngoài, giúp ốc hương phát triển nhanh, lớn đều và đạt tỷ lệ sống lên đến 80%.

Nhờ "nói không" với hoá chất và sử dụng men vi sinh tự nhiên, mô hình nuôi ốc hương của ông Đinh Vũ Hải đạt tỷ lệ sống lên đến 80%.

Bên cạnh môi trường sạch, nguồn thức ăn cho ốc cũng được tối ưu bằng các sản phẩm sẵn có tại địa phương như cá biển, tôm biển và hàu. Nhờ vậy, sau khoảng 12 tháng chăm sóc, ốc hương đạt kích cỡ chuẩn 120 con/kg.

“Hiện nay, với quy mô hơn 20 ao nuôi, mô hình luôn duy trì năng suất ổn định, trung bình đạt khoảng 50 tấn/ha mỗi năm. Mỗi vụ, hệ thống ao nuôi này cung ứng ra thị trường gần 100 tấn ốc thương phẩm chất lượng cao, phục vụ cho cả phân khúc xuất khẩu lẫn tiêu thụ nội địa. Sau khi trừ các khoản chi phí, mô hình đem lại nguồn lợi nhuận ròng hơn 1 tỷ đồng, đồng thời tạo việc làm ổn định cho 40 lao động tại địa phương”, ông Đinh Vũ Hải cho biết.

Ông Đinh Vũ Hải (bên phải) phấn khởi với hiệu quả của mô hình.

Theo ông Lâm Danh Nhân, Chủ tịch UBND phường Hiệp Thành, thành công của mô hình trồng rau an toàn tại HTX Đoàn Kết và nuôi ốc hương sinh học của ông Đinh Vũ Hải đã chứng minh hiệu quả của việc chuyển đổi phương thức sản xuất truyền thống sang ứng dụng khoa học, kỹ thuật. Đồng thời khẳng định khoa học, công nghệ là động lực quan trọng trong phát triển kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng toàn diện và bền vững tại địa phương.

“Từ những kết quả bước đầu này, địa phương kỳ vọng tạo ra những đột phá mới, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra. Trong đó, mục tiêu là tăng trưởng kinh tế địa phương, góp phần vào tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) 2 con số của tỉnh, định hình Hiệp Thành trở thành một điểm sáng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tiêu biểu”, ông Lâm Danh Nhân, Chủ tịch UBND phường Hiệp Thành khẳng định./.