Hiệp Thạnh bứt phá toàn diện, tăng tốc về đích các chỉ tiêu trọng tâm

Hiệp Thạnh đang nỗ lực hoàn thành việc khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn

Đổi mới bộ máy, tạo đà bứt phá kinh tế

Theo ông Nguyễn Quang Hiệp - Chủ tịch UBND xã Hiệp Thạnh, thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính 2 cấp, nổi bật là công tác sắp xếp các thôn khi đã giảm mạnh từ 18 xuống còn 9 thôn. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền và chủ động phương án giải quyết chế độ, chính sách đối với lực lượng dôi dư, bộ máy chính quyền cơ sở nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định, thông suốt phục vụ tốt cho người dân và doanh nghiệp.

Sự ổn định về mặt tổ chức đã tạo nền tảng vững chắc để Hiệp Thạnh tập trung thúc đẩy phát triển kinh tế và đôn đốc thu ngân sách. Trong 10 tháng năm 2026, tổng thu ngân sách trên địa bàn xã đạt 218,7 tỷ đồng, đạt 87,15% kế hoạch năm; trong đó, riêng nguồn thu ngân sách do xã quản lý đạt 167,1 tỷ đồng, bằng 93,25% dự toán và tăng 112% so với cùng kỳ. Song song đó, môi trường đầu tư kinh doanh không ngừng được cải thiện. Địa phương đã hoàn thành thủ tục thành lập mới cho 80 doanh nghiệp, đạt 160% kế hoạch năm, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn lên con số 413.

Nói về những kết quả khả quan này, ông Nguyễn Quang Hiệp nhấn mạnh: “Ngay từ đầu năm, địa phương đã tập trung quán triệt và cụ thể hóa các nghị quyết trụ cột của Trung ương và của tỉnh phù hợp với thực tiễn cơ sở. Việc kiện toàn bộ máy tinh gọn gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số đã giúp chính quyền nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, tạo niềm tin và sự đồng thuận lớn trong Nhân dân cũng như cộng đồng doanh nghiệp”.

Dồn lực cho các công trình trọng điểm và an sinh xã hội

Cùng với phát triển kinh tế, Hiệp Thạnh đang tập trung cao độ cho công tác giải ngân vốn đầu tư công và giải phóng mặt bằng các dự án hạ tầng giao thông, thủy lợi trọng điểm. Đối với dự án Đường bộ Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương đoạn qua địa bàn xã dài 7,6 km, UBND xã đã hoàn thành 100% công tác kiểm đếm, xét pháp lý và phê duyệt phương án bồi thường cho 312 hộ dân; thực hiện chi trả và nhận bàn giao mặt bằng 53,02 ha để giao cho đơn vị thi công. Đối với dự án Hồ chứa nước Ta Hoét và các hạng mục kênh dẫn nước phụ trợ, địa phương thành lập các tổ tuyên truyền, vận động, tổ chức đối thoại trực tiếp để tháo gỡ vướng mắc về giá bồi thường, đất tái định canh, quyết tâm bàn giao mặt bằng đúng tiến độ.

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, xã Hiệp Thạnh tiếp tục đạt nhiều kết quả phấn khởi. Công tác giáo dục được sắp xếp lại gọn nhẹ, giảm từ 14 trường xuống còn 8 đầu mối, đồng thời giữ vững chất lượng dạy và học với tỷ lệ 85,7% trường đạt chuẩn quốc gia. Các chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho người có công, đối tượng bảo trợ xã hội và hộ nghèo được triển khai kịp thời, đầy đủ. Các kênh vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng dư nợ hơn 123 tỷ đồng đã giúp hàng ngàn hộ gia đình tiếp cận nguồn vốn phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Đánh giá về nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2026, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Quang Hiệp khẳng định: “Địa phương đã và đang tiếp tục tập trung cao độ, rà soát từng chỉ tiêu chưa đạt để có giải pháp bứt phá mạnh mẽ hơn. Trong đó, tập trung tháo gỡ triệt để các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Đồng thời, siết chặt kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công để phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp; hoàn thành việc khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí cho người dân trước ngày 31/12, cũng như quyết tâm hoàn thành tốt các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2026”.