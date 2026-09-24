Hiệp Lực tiêu hủy lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi

Xã Hiệp Lực tổ chức tiêu hủy số lợn mắc bệnh.

Trước đó, qua kiểm tra, cơ quan chuyên môn đã xác định đàn lợn 41 con của gia đình ông Hữu có 15 con bị ốm, 5 con đã chết. Kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm dương tính với vi rút dịch tả lợn châu Phi.

Sau khi tiêu hủy lợn mắc bệnh, địa phương đã phun khử trùng chuồng trại và khu vực liên quan.

Lực lượng chức năng phun khử trùng tiêu độc khu vực xung quanh chuồng trại.

UBND xã Hiệp Lực khuyến cáo người chăn nuôi theo dõi đàn lợn, báo ngay cho chính quyền khi phát hiện lợn ốm, chết bất thường; không giết mổ, bán chạy lợn bệnh hoặc vứt xác động vật ra môi trường.