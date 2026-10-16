Hiệp hội Xúc tiến Công nghiệp vùng Shonan, tỉnh Kanagawa (Nhật Bản) tìm hiểu môi trường đầu tư tại Ninh Bình

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Phạm Thị Cam, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Thương mại tỉnh Ninh Bình chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện các sở, ngành liên quan của tỉnh và Japan Desk Ninh Bình.

Dự hội nghị về phía Đoàn công tác của Hiệp hội Xúc tiến Công nghiệp vùng Shonan có ông Naoyuki Kinoshita, Trưởng Đoàn công tác và các thành viên trong đoàn.

Đồng chí Phạm Thị Cam, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Thương mại tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại buổi làm việc, Đại diện Trung tâm Xúc tiến đầu tư giới thiệu khái quát về tiềm năng, lợi thế, tình hình phát triển kinh tế - xã hội và môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh; đồng thời nhấn mạnh những lĩnh vực có thế mạnh, tiềm năng thu hút đầu tư và cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp Nhật Bản; khẳng định tỉnh luôn quan tâm cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư đến tìm hiểu, hợp tác và triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Theo đó, Ninh Bình có thế mạnh về công nghiệp chế biến, chế tạo, cơ khí ô tô và điện tử. Tỉnh có hệ thống khu, cụm công nghiệp với hơn 135.000 ha; trong đó nổi bật là Khu kinh tế Ninh Cơ, Khu công nghệ cao Hà Nam. Hiện Ninh Bình có gần 2,4 triệu người trong độ tuổi lao động cùng mạng lưới cơ sở đào tạo, trường dạy nghề, tạo nền tảng phát triển nhân lực, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. Hệ thống y tế với nhiều cơ sở khám chữa bệnh, đặc biệt có 2 bệnh viện tuyến trung ương là Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2. Đây là điều kiện thuận lợi để mở rộng hợp tác giáo dục, y tế chuyên sâu với các đối tác Nhật Bản.

Ninh Bình hội tụ chiều sâu văn hóa đa dạng, đặc sắc tạo nên bản sắc riêng, có sức hấp dẫn quốc tế và lợi thế phát triển du lịch tiềm năng. Nổi bật là Cố đô Hoa Lư, Quần thể danh thắng Tràng An, di sản thời Trần và không gian văn hóa Phủ Dầy gắn với thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ được UNESCO ghi danh. Tam Cốc Bích Động, Tam Chúc, Vân Long, Vườn quốc gia Cúc Phương, Vườn quốc gia Xuân Thủy cùng hệ thống làng nghề, lễ hội, suối khoáng và cảnh quan ven biển mở ra nhiều cơ hội phát triển du lịch văn hóa, sinh thái và nghỉ dưỡng. Đặc biệt, khu Cảnh quan văn hóa sinh thái Voọc mông trắng Vân Long - Kim Bảng - Tam Chúc đã được đưa vào danh sách Di sản thế giới dự kiến của UNESCO.

Trong giai đoạn mới, Ninh Bình hướng tới trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030, với đặc trưng đô thị di sản, xanh, thông minh và hiện đại. Tỉnh ưu tiên phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sạch, du lịch và dịch vụ chất lượng cao; lấy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực làm động lực, đồng thời bảo tồn di sản và bảo vệ môi trường làm nền tảng phát triển bền vững.

Với định hướng đó, Ninh Bình coi trọng việc kết nối thế mạnh về công nghệ, quản trị và chất lượng dịch vụ của các đối tác Nhật Bản với tiềm năng, nhu cầu phát triển của tỉnh. Các lĩnh vực Đoàn quan tâm: du lịch, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ và môi trường có ý nghĩa thiết thực đối với tỉnh và nhiều triển vọng hợp tác lâu dài.

Ông Naoyuki Kinoshita, Hiệp hội Xúc tiến Công nghiệp vùng Shona phát biểu tại hội nghị.

Thay mặt Hiệp hội Xúc tiến Công nghiệp vùng Shonan, ông Naoyuki Kinoshita, Trưởng Đoàn công tác bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, nồng hậu của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Thương mại tỉnh Ninh Bình; đồng thời đánh giá cao tiềm năng phát triển, lợi thế cạnh tranh và môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh.

Ông Naoyuki Kinoshita cho biết: Sau chuyến thăm này, Đoàn công tác sẽ tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Ninh Bình trên các lĩnh vực phù hợp với thế mạnh và định hướng phát triển của Hiệp hội cũng như các doanh nghiệp thành viên; đồng thời mong muốn tăng cường kết nối, trao đổi thông tin với các cơ quan chức năng và doanh nghiệp của tỉnh Ninh Bình để tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, sản xuất, kinh doanh trong thời gian tới.

Các doanh nghiệp Nhật Bản đã giới thiệu ngành nghề, lĩnh vực hoạt động; nhất là thế mạnh trong các lĩnh vực phần mềm, dữ liệu, robot tự động hóa, công nghệ thông tin; đồng thời trao đổi tiềm năng, nhu cầu và cơ hội hợp tác với tỉnh Ninh Bình trong ứng dụng công nghệ số vào phát triển du lịch, y tế, môi trường và kết nối doanh nghiệp. Các doanh nghiệp Nhật Bản cũng tìm hiểu về các vấn đề quan tâm khi đầu tư vào tỉnh.

Đại diện Trung tâm Xúc tiến đầu tư và thương mại cung cấp thông tin và giải đáp các vấn đề doanh nghiệp Nhật Bản quan tâm về: môi trường đầu tư, tiềm năng, lợi thế và định hướng thu hút đầu tư của tỉnh; chính sách ưu đãi đầu tư, nguồn nhân lực, thủ tục hành chính; chính sách thuế; hỗ trợ giải phóng mặt bằng và bảo đảm cung cấp các dịch vụ phục vụ sản xuất.

Tỉnh Ninh Bình mong muốn đầu tư trong các lĩnh vực: công nghiệp công nghệ tiên tiến; sản xuất, chuyển giao công nghệ và kết nối doanh nghiệp. Cụ thể là các dự án tái chế, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây, phân tích dữ liệu lớn, ứng dụng AI trong quản lý đô thị, quản trị doanh nghiệp; gia công phần mềm; du lịch thông minh: chăm sóc điều dưỡng, y tế; nền tảng học tập số, bồi dưỡng kỹ năng số và AI cho học sinh, sinh viên, người lao động...

Buổi làm việc giúp các bên hiểu rõ hơn về tiềm năng, lợi thế; tăng cường kết nối, mở rộng cơ hội hợp tác đầu tư giữa các doanh nghiệp tỉnh Kanagawa nói riêng và Nhật Bản nói chung với tỉnh Ninh Bình.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Hai bên mong muốn sau buổi làm việc sẽ xác định được những nội dung hợp tác cụ thể, đối tác phù hợp và bước triển khai tiếp theo; từng bước chuyển sự quan tâm thành dự án, chuyển kết nối thành kết quả nhằm thúc đẩy hợp tác lâu dài của các doanh nghiệp Nhật Bản tại Ninh Bình.