Hiệp hội xe máy Việt Nam có thêm thành viên thứ sáu

Theo báo cáo ngày 9/10 của Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), Kawasaki Motors Việt Nam xuất hiện trong danh sách thành viên công bố doanh số quý III/2026, bên cạnh 5 hãng quen thuộc gồm Honda, Yamaha, SYM, Piaggio và Suzuki.

Sự góp mặt của Kawasaki giúp số liệu có thêm lượng tiêu thụ từ một thương hiệu tập trung vào mô-tô, bên cạnh các hãng kinh doanh chủ yếu xe máy phục vụ nhu cầu đi lại hàng ngày.

Kawasaki Motors Việt Nam xuất hiện trong danh sách thành viên công bố doanh số quý III/2026.

Tại Việt Nam, Kawasaki phân phối nhiều dòng mô tô như Ninja, Z, Versys, W và Eliminator, từ các mẫu xe dung tích động cơ nhỏ đến mô-tô phân khối lớn. Khác với Honda hay Yamaha có nhiều sản phẩm xe số, xe tay ga phổ thông, danh mục của Kawasaki tập trung vào nhóm khách hàng sử dụng mô-tô để đi lại, chơi xe và di chuyển đường dài.

Cùng với thay đổi về thành viên, VAMM công bố tổng doanh số quý III/2026 đạt 686.661 xe, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Bình quân mỗi ngày có gần 7.500 xe được các doanh nghiệp thuộc hiệp hội bán ra tại Việt Nam.

Trong đó, Honda tiếp tục chiếm phần lớn lượng xe tiêu thụ. Theo số liệu kinh doanh do Honda Việt Nam công bố, hãng bán được 557.345 xe máy trong quý III, tương đương 81,2% tổng doanh số VAMM. Năm hãng còn lại gồm Yamaha, SYM, Piaggio, Suzuki và Kawasaki bán tổng cộng 129.316 xe, chiếm 18,8%.

Số lượng xe bán ra Honda 557.345 Yamaha, SYM, Piaggio, Suzuki, Kawasaki 129.316

Như vậy, cứ 10 xe máy được các thành viên VAMM bán ra tại Việt Nam, có khoảng 8 xe mang thương hiệu Honda. Dù có thêm Kawasaki trong danh sách thống kê, doanh số của hiệp hội vẫn tập trung chủ yếu ở Honda. Tuy nhiên, chưa có số liệu riêng của 5 hãng còn lại để xác định thứ hạng cũng như mức đóng góp của Kawasaki trong quý III.

Trước đó, 5 thành viên VAMM bán được 729.121 xe trong quý I và 638.431 xe trong quý II. So với ba tháng trước, doanh số quý III tăng khoảng 48.200 xe, tương đương 7,6%, nhưng vẫn thấp hơn mức đầu năm.

Tuy nhiên, do Kawasaki được bổ sung vào danh sách thống kê trong quý III, mức tăng 10,4% so với cùng kỳ chưa phản ánh đầy đủ sự thay đổi sức mua của 5 hãng truyền thống. Đồng thời, việc so sánh doanh số giữa các quý cũng cần tính đến sự thay đổi về số lượng doanh nghiệp được thống kê.

Việc mở rộng danh sách thành viên diễn ra khi thị trường xe máy Việt Nam đang có sự thay đổi về nhu cầu và loại phương tiện. Bên cạnh xe số, xe tay ga và mô tô phân khối lớn, xe máy điện ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong lượng xe bán ra.

Theo Motorcycles Data, trong 7 tháng đầu năm 2026, thị trường Việt Nam tiêu thụ 513.742 xe máy điện, tăng 97,2% so với cùng kỳ, chiếm gần 28% doanh số xe hai bánh. Mức tăng này cho thấy sự cạnh tranh không chỉ diễn ra giữa các hãng xe truyền thống mà còn đến từ những doanh nghiệp tập trung phát triển xe điện.

Doanh số VAMM cũng chỉ tính lượng xe bán tại Việt Nam, không bao gồm xe xuất khẩu. Vì vậy, mức gần 687.000 xe trong quý III không phải tổng doanh số xe máy của cả nước, không bao gồm các hãng xe máy điện như VinFast, Yadea hay Dat Bike.