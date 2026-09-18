Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực tỉnh Khánh Hòa kiện toàn tổ chức, củng cố hoạt động

Sáng 18-9, tại phường Nha Trang, Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực tỉnh Khánh Hòa tổ chức Đại hội bất thường nhiệm kỳ 2023 - 2028 nhằm kiện toàn tổ chức, củng cố hoạt động hội và mở rộng các chi hội trực thuộc. Tham dự đại hội có bà Nguyễn Quỳnh Nga - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh; đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh cùng đông đảo hội viên, nghệ nhân và những người hoạt động trong lĩnh vực ẩm thực.

Bà Nguyễn Quỳnh Nga tặng hoa chúc mừng Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ban kiểm tra Hiệp hội Văn hóa ẩm thực tỉnh Khánh Hòa.

Thời gian qua, Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực tỉnh Khánh Hòa tích cực tham gia nhiều sự kiện văn hóa, du lịch lớn của tỉnh, đồng thời kết nối các hội viên hoạt động trong lĩnh vực ẩm thực. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, một số thành viên Ban Chấp hành chuyển công tác hoặc vì những lý do khác không tiếp tục tham gia. Việc tổ chức đại hội bất thường nhằm kiện toàn nhân sự, bảo đảm hoạt động của hiệp hội được duy trì ổn định, đồng thời tạo thêm động lực để hội viên đóng góp cho việc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa ẩm thực địa phương.

Tại đại hội, các đại biểu đã biểu quyết thông qua việc bãi nhiệm 10 thành viên Ban Chấp hành và bầu bổ sung 13 thành viên. Ban Chấp hành Hiệp hội nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 23 thành viên, trong đó có 1 Chủ tịch, 5 Phó Chủ tịch và 3 thành viên Ban Kiểm tra. Dịp này, hiệp hội cũng công bố thành lập và ra mắt 4 chi hội trực thuộc gồm: Chi hội Đầu bếp trẻ; Chi hội Văn hóa Ẩm thực Halal Khánh Hòa; Chi hội Bếp bánh; Chi hội Phụ nữ Văn hóa Ẩm thực Khánh Hòa.

Bà Nguyễn Quỳnh Nga phát biểu chỉ đạo đại hội.

Thời gian tới, Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực tỉnh Khánh Hòa sẽ tiếp tục củng cố tổ chức, phát triển thêm các chi hội và tham gia tích cực vào hoạt động xúc tiến, hội diễn ẩm thực. Qua đó góp phần đưa những giá trị đặc sắc của ẩm thực Khánh Hòa đến gần hơn với du khách. Đây cũng được xem là một hướng kết nối giữa văn hóa ẩm thực và sản phẩm du lịch, góp phần tạo thêm trải nghiệm cho du khách khi đến Nha Trang - Khánh Hòa.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, bà Nguyễn Quỳnh Nga đánh giá cao những đóng góp của Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực tỉnh Khánh Hòa thời gian qua. Đồng thời, đề nghị hiệp hội tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp du lịch để quảng bá ẩm thực Khánh Hòa đến du khách trong nước và quốc tế.