Hiệp hội QTDND Việt Nam: Tăng cường kết nối, tạo sức bật mới cho hệ thống quỹ tại Thanh Hóa

Bà Nguyễn Thị Kim Thanh - Tổng thư ký Hiệp hội phát biểu tại buổi làm việc

Điểm sáng hoạt động và kiện toàn tổ chức

Mới đây, tại trụ sở Ngân hàng Hợp tác xã Chi nhánh Thanh Hóa (Co-opBank Thanh Hóa), đại diện Văn phòng Hiệp hội QTDND Việt Nam (Hiệp hội) đã tổ chức buổi làm việc với Câu lạc bộ các TCTD Hợp tác xã tỉnh Thanh Hóa. Sự kiện có sự tham dự của Ban Tổng Thư ký, lãnh đạo các phòng, ban thuộc Văn phòng Hiệp hội cùng Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ và đại diện Co-opBank Thanh Hóa.

Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Hương - Phó Tổng Thư ký Hiệp hội đã thông tin khái quát về kết quả hoạt động 8 tháng đầu năm 2026 và phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm của Hiệp hội. Những thông tin này là cơ sở quan trọng để các đại biểu đối chiếu với thực tiễn tại Thanh Hóa, qua đó đề xuất các vấn đề cần hỗ trợ.

Thanh Hóa hiện là một trong những địa phương có hệ thống QTDND hoạt động tích cực. Theo báo cáo, trên địa bàn tỉnh hiện có 67 QTDND, phân bổ trên 60 xã, phường theo địa giới hành chính mới, trong đó có 64 quỹ hoạt động bình thường và 03 quỹ thuộc diện kiểm soát đặc biệt. Tính đến ngày 31/8/2026, hệ thống thu hút 133.837 thành viên với tổng nguồn vốn đạt 9.807 tỷ đồng. Tổng dư nợ cho vay đạt 8.079 tỷ đồng, trong khi nợ xấu được kiểm soát ở mức 87 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ thấp 1,07% tổng dư nợ.

Ban Tổng Thư ký Hiệp hội chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chủ nhiệm và các Ủy viên Câu lạc bộ các TCTD hợp tác xã tỉnh Thanh Hóa

Để đáp ứng yêu cầu cơ cấu lại trong tình hình mới, Câu lạc bộ đã tiến hành phân chia lại các cụm QTDND trong năm 2026, giảm từ 10 cụm xuống còn 8 cụm. Đồng thời, buổi làm việc đã công bố Quyết định kiện toàn, bổ sung nhân sự Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ, cụ thể: Ông Trần Ngọc Thái, Giám đốc Co-opBank Thanh Hóa, giữ chức Chủ nhiệm Câu lạc bộ; Ông Phạm Viết Tuấn, Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội, Chủ tịch HĐQT QTDND Yên Phong, giữ chức Phó Chủ nhiệm; Bà Nguyễn Thị Lan, Chủ tịch HĐQT QTDND Thống Nhất, được bổ sung vào Ban Chủ nhiệm; Ông Trịnh Hữu Tươi, Giám đốc QTDND Minh Dân, được bổ sung vào Ban Chủ nhiệm.

Sự kiện toàn này đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố tổ chức, đảm bảo hoạt động liên tục và hiệu quả của Câu lạc bộ trong bối cảnh hệ thống đang đứng trước nhiều yêu cầu về quản trị và sáp nhập. Phát biểu tại sự kiện, ông Trần Ngọc Thái đánh giá cao sự đồng hành của Hiệp hội, đồng thời mong muốn Ban Chủ nhiệm mới sẽ tiếp tục phát huy vai trò đầu mối, tổng hợp khó khăn từ cơ sở để kiến nghị lên cấp có thẩm quyền.

Gỡ vướng chính sách, chuẩn hóa nghiệp vụ

Đi sâu vào chuyên môn, buổi làm việc đã tập trung mổ xẻ nhiều vấn đề nóng. Đó là bài toán sắp xếp, sáp nhập các quỹ khi thay đổi địa giới hành chính; nâng cao trách nhiệm kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro; và xây dựng cơ chế đặc thù vừa bảo đảm an toàn hệ thống vừa tạo điều kiện cho các quỹ phát triển.

Các đại biểu đã đề nghị Hiệp hội tiếp tục hoàn thiện bộ quy chế áp dụng thống nhất, đồng thời nghiên cứu xây dựng các bộ mẫu hồ sơ tín dụng. Giải pháp này sẽ hỗ trợ các quỹ chuẩn hóa nghiệp vụ và giảm thời gian xử lý hồ sơ đối với các khoản vay lớn, phức tạp. Bên cạnh đó, các đại biểu đánh giá cao các lớp đào tạo của Hiệp hội và mong muốn có thêm cơ chế hỗ trợ để cán bộ QTDND nâng cao kỹ năng nghiệp vụ trong bối cảnh tái cấu trúc. Hiệp hội đã ghi nhận toàn bộ các ý kiến để tổng hợp, nghiên cứu và kiến nghị với cơ quan thẩm quyền.

Phát biểu kết luận, bà Nguyễn Thị Kim Thanh - Tổng thư ký Hiệp hội khẳng định Câu lạc bộ đã hoạt động rất hiệu quả, duy trì tốt sự kết nối giữa các thành viên dù có thời điểm biến động nhân sự. Bà nhấn mạnh, sau buổi làm việc này, đầu mối thông tin giữa Câu lạc bộ và Hiệp hội cần được duy trì thường xuyên và kịp thời hơn. Điều này giúp Hiệp hội nắm bắt sát sao thực tiễn, đồng thời truyền tải kịp thời các chính sách từ cơ quan quản lý đến các QTDND. Ngược lại, các quỹ cũng cần chủ động đưa ra sáng kiến để thu hút thành viên và nâng cao chất lượng phục vụ.

Với sự phối hợp chặt chẽ giữa Hiệp hội, Câu lạc bộ, Co-opBank và các thành viên, quá trình chuẩn bị cho sáp nhập và tái cơ cấu được kỳ vọng sẽ giúp hệ thống QTDND Thanh Hóa tiếp tục hoạt động an toàn, đóng góp tích cực vào kinh tế - xã hội địa phương.