Ông Nguyễn Quốc Cường - Chủ tịch Hiệp hội, Chủ tịch Hội đồng quản trị Co-opBank phát biểu kết luận tại buổi làm việc tại Trụ sở chính Co-opBank

Thắt chặt kết nối, tháo gỡ nút thắt chính sách và nâng cao năng lực tài chính

Đoàn công tác do ông Lại Năng Thùy - Chủ tịch Hội đồng quản trị QTDND Lộc Sơn làm Trưởng đoàn, cùng sự tham gia của bà Trần Thị Thanh Lan - Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội QTDND Việt Nam, Trưởng Văn phòng đại diện Hiệp hội khu vực miền Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị QTDND B’Lao và 25 đại biểu đại diện lãnh đạo 15 QTDND trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Chương trình diễn ra trong bối cảnh toàn hệ thống đang tích cực triển khai Đề án “Cơ cấu lại tổng thể hệ thống QTDND và Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045” theo Quyết định số 1266/QĐ-NHNN, đồng thời chuẩn bị các điều kiện thực thi Thông tư số 62/2025/TT-NHNN quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng là hợp tác xã và tổ chức tài chính vi mô.

Ông Lại Năng Thùy - Chủ tịch Hội đồng quản trị QTDND Lộc Sơn thay mặt Đoàn Đại biểu QTDND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi làm việc tại Trụ sở chính Co-opBank

Tại buổi làm việc ở trụ sở Hiệp hội QTDND Việt Nam mới đây, bà Nguyễn Thị Kim Thanh - Tổng Thư ký Hiệp hội đã nhiệt liệt chào mừng đoàn công tác, ghi nhận nỗ lực kết nối của Văn phòng đại diện khu vực miền Nam và bày tỏ kỳ vọng chuyến đi sẽ mang lại nhiều kinh nghiệm quản trị thiết thực cho các đơn vị.

Đại diện đoàn, ông Lại Năng Thùy đánh giá cao vai trò đồng hành của Hiệp hội trong công tác đào tạo và tư vấn nghiệp vụ. Đặc biệt, bộ quy chế, quy định nội bộ mẫu theo Thông tư 62 do Hiệp hội ban hành đã giúp các Quỹ tại Lâm Đồng tiết kiệm đáng kể thời gian, chi phí trong việc chuẩn hóa quy trình hoạt động.

Bà Nguyễn Thị Kim Thanh - Tổng Thư ký Hiệp hội phát biểu tại buổi làm việc tại Trụ sở Hiệp hội

Tiếp nối hành trình, đoàn đã đến thăm và làm việc tại Trụ sở chính Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Co-opBank). Lắng nghe những đề xuất từ phía các QTDND Lâm Đồng về nhu cầu hỗ trợ nguồn vốn, nghiệp vụ và phát triển ngân hàng số, bà Phạm Thị Hồng Minh - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Co-opBank khẳng định ngân hàng luôn đồng hành, hỗ trợ tối đa để nâng cao năng lực hoạt động cho các Quỹ thành viên.

Chia sẻ sâu hơn về định hướng phát triển hệ thống, ông Nguyễn Quốc Cường, Chủ tịch HĐQT Co-opBank cho biết, tổng tài sản của toàn hệ thống QTDND hiện đã vượt 200.000 tỷ đồng, trong khi tổng tài sản của Co-opBank ở mức gần 70.000 tỷ đồng. Khoảng cách này đòi hỏi Co-opBank phải không ngừng củng cố nội lực để làm tốt vai trò ngân hàng đầu mối. Việc được Nhà nước bổ sung 5.000 tỷ đồng vốn điều lệ là bước đệm quan trọng, tạo nền tảng để Co-opBank tiếp tục nâng cao năng lực tài chính, công nghệ và nhân sự, hướng tới mục tiêu trở thành “Ngân hàng của các QTDND”.

Đề cập đến những thách thức khi triển khai Thông tư 62 giữa các Quỹ có quy mô chênh lệch (từ vài chục tỷ đến trên 1.000 tỷ đồng), Chủ tịch HĐQT Co-opBank lưu ý các QTDND cần chủ động rà soát bộ máy, chú trọng đào tạo cán bộ thay vì tâm lý thụ động chờ đợi. Những vướng mắc phát sinh sẽ được Co-opBank và Hiệp hội tổng hợp để kiến nghị cơ quan quản lý xem xét, hướng dẫn kịp thời.

Lan tỏa mô hình quản trị bài bản và thúc đẩy ngân hàng số từ thực tiễn

Điểm nhấn thực tế của chuyến công tác là buổi trao đổi kinh nghiệm tại QTDND Kiến Hưng (TP. Hải Phòng) ngày 13/11/2026. Dù quy mô không lớn, đơn vị này đã tạo ấn tượng mạnh với đoàn đại biểu nhờ duy trì thành tích không phát sinh nợ xấu và bộ máy vận hành chuyên nghiệp.

Bà Mạc Thị Oanh - Giám đốc QTDND Kiến Hưng chia sẻ tại buổi làm việc

Theo bà Mạc Thị Oanh - Giám đốc QTDND Kiến Hưng, ngay từ trước khi Thông tư 62 ra đời, Ban lãnh đạo Quỹ đã chủ động thiết lập bộ phận kiểm soát độc lập, sau đó nhanh chóng hoàn thiện quy trình theo mô hình ba tuyến bảo vệ phù hợp với đặc thù đơn vị. Song song với quản trị rủi ro, Quỹ phối hợp chặt chẽ với Co-opBank Chi nhánh Hải Phòng và chính quyền địa phương để đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt qua ứng dụng eMobile, phấn đấu đạt 1.500 tài khoản thanh toán vào cuối năm 2026.

Đánh giá cao mô hình này, ông Lại Năng Thùy và bà Trần Thị Mặc Thùy - Giám đốc QTDND Liên Nghĩa đều nhận định, tư duy quản trị bài bản, tác phong chuyên nghiệp cùng sự gắn bó mật thiết với khách hàng của đội ngũ cán bộ QTDND Kiến Hưng là những bài học giá trị để các đơn vị tại Lâm Đồng áp dụng.

Cũng tại buổi làm việc, các đại biểu đã thẳng thắn trao đổi những khó khăn trong quá trình cơ cấu lại như việc định giá tài sản khi hợp nhất, sáp nhập hay lộ trình áp dụng Thông tư 62. Giải đáp vấn đề này, Tổng Thư ký Nguyễn Thị Kim Thanh thông tin Hiệp hội đã có văn bản kiến nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét cơ chế phù hợp cho các Quỹ thuộc diện sáp nhập, đồng thời yêu cầu các đơn vị chủ động xây dựng phương án nhân sự, tài chính cụ thể và tạo sự đồng thuận cao trong thành viên.

Khép lại hành trình 5 ngày gắn với các hoạt động chuyên môn và giao lưu văn hóa tại Hà Nội, Hải Phòng và Ninh Bình, chương trình đã mang lại nhiều bài học thực tiễn sâu sắc, tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối vững chắc của Hiệp hội QTDND Việt Nam trong việc thúc đẩy hệ thống phát triển an toàn, hiệu quả và bền vững.