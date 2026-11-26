Tôn vinh 69 tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phát triển nông nghiệp hữu cơ Việt Nam lần thứ III.

Tiến sĩ khoa học Hà Phúc Mịch, Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam (VOAA) cho biết, Hiệp hội được thành lập theo Quyết định số 1820/QĐ-BNV ngày 31/10/2011 của Bộ Nội vụ, xuất phát từ nhu cầu duy trì và phát triển các nhóm sản xuất hữu cơ sau dự án phát triển sản xuất và thị trường nông nghiệp hữu cơ tại bảy tỉnh, thành phố phía bắc do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với tổ chức ADDA của Đan Mạch triển khai giai đoạn 2005-2012.

Tiến sĩ khoa học Hà Phúc Mịch, Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm.

Từ những nhóm nông dân ban đầu còn gặp khó khăn về kỹ thuật, liên kết sản xuất và đầu ra, đến nay VOAA có hơn 2.200 hội viên, gồm nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp, nhà khoa học, viện nghiên cứu và cơ sở đào tạo.

Trong quá trình hoạt động, Hiệp hội đã tập hợp ý kiến của người sản xuất, phản ánh những khó khăn, vướng mắc với cơ quan quản lý và cử chuyên gia tham gia xây dựng chính sách. Đáng chú ý, ngày 29/8/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 109/2018/NĐ-CP về nông nghiệp hữu cơ; ngày 23/6/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 885/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020-2030. Đây là những cơ sở quan trọng thúc đẩy phát triển sản xuất, chứng nhận và quản lý sản phẩm hữu cơ.

Cùng với tham gia xây dựng chính sách, Hiệp hội chú trọng đào tạo, phổ biến kiến thức và chuyển giao kỹ thuật. Năm 2012, Hiệp hội thành lập Tạp chí Hữu cơ Việt Nam; giai đoạn 2017-2018, biên soạn sáu tập tài liệu giảng dạy về nông nghiệp hữu cơ, phục vụ đào tạo giảng viên và hướng dẫn kỹ thuật cho nông dân, cơ sở sản xuất.

Các đại biểu tham quan các gian hàng giới thiệu sản phẩm hữu cơ.

Hiệp hội cũng xây dựng tiêu chuẩn cơ sở TCCS 01:2024/VOAA về quản lý hệ thống sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Năm 2025, tiêu chuẩn này được IFOAM - Organics International đưa vào danh mục Gia đình tiêu chuẩn IFOAM. Cùng năm, VOAA ký thỏa thuận hợp tác với Trung tâm Nông nghiệp số VNPT Green nhằm ứng dụng công nghệ số trong quản lý sản xuất, chứng nhận và truy xuất nguồn gốc sản phẩm hữu cơ.

Trong xúc tiến thương mại, Hiệp hội tổ chức Ngày Hữu cơ Việt Nam lần đầu năm 2017 tại Thái Nguyên; đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các hội chợ quốc tế như Biofach tại Đức từ năm 2018 và Natural Products Expo West tại Hoa Kỳ năm 2025. Tháng 9/2025, Hiệp hội phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình và Liên đoàn Hữu cơ châu Á (IFOAM-Organics Asia) tổ chức Hội nghị Hữu cơ châu Á lần thứ VIII tại Ninh Bình, tạo cơ hội kết nối các nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp và người sản xuất trong khu vực.

Theo số liệu Hiệp hội công bố, diện tích đất sản xuất hữu cơ của cả nước tăng từ khoảng 33.330ha năm 2016 lên 125.045ha năm 2025, gần gấp 3,8 lần.

Tiến sĩ khoa học Hà Phúc Mịch nhấn mạnh, sản phẩm hữu cơ chỉ thực sự phát huy giá trị khi được người tiêu dùng tin tưởng, thị trường đón nhận và người nông dân có thu nhập xứng đáng từ công sức sản xuất.

Tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu

Trong khuôn khổ chương trình, Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam phối hợp Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức bình chọn, tôn vinh các điển hình tiên tiến phát triển nông nghiệp hữu cơ trên phạm vi cả nước.

Doanh nghiệp tiêu biểu được vinh danh có thành tích tiêu biểu trong phát triển nông nghiệp hữu cơ.

Từ tháng 7/2026, Hiệp hội gửi văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân và Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố giới thiệu những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu. Ban Tổ chức và Hội đồng thẩm định đã tiếp nhận hồ sơ của hơn 100 tập thể, cá nhân.

Ban Tổ chức tặng hoa cho các nhà tài trợ chương trình.

Quá trình bình chọn được thực hiện qua hai vòng sơ khảo và chung khảo, trên cơ sở hồ sơ đề cử của các địa phương, cơ quan chuyên môn, hiệp hội ngành hàng và hội viên. Các tiêu chí xét chọn tập trung vào hiệu quả và đóng góp thực chất trong phát triển nông nghiệp hữu cơ. Trong đó, đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, chương trình chú trọng sản phẩm được chứng nhận hữu cơ, khả năng truy xuất nguồn gốc và xây dựng vùng nguyên liệu bền vững. Với nhà khoa học, cán bộ kỹ thuật, các nghiên cứu, sáng kiến được ứng dụng vào sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm cùng hoạt động đào tạo, chuyển giao kỹ thuật là những căn cứ quan trọng. Đối với nông dân, bên cạnh hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường, chương trình ghi nhận những đóng góp trong liên kết sản xuất và hỗ trợ cộng đồng.