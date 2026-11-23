Đề án phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 mở ra cơ hội tổ chức lại sản xuất, nâng cao chất lượng và giá trị hạt gạo. Để cách làm mới được duy trì, người trồng lúa cần thấy rõ hiệu quả và có liên kết tiêu thụ ổn định.

Ông Lê Thanh Tùng, Chủ tịch Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Các đại biểu dự chương trình ra mắt nhãn hiệu tập thể “Gạo Việt xanh phát thải thấp”.

Từ yêu cầu đó, Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam xây dựng nhãn hiệu tập thể “Gạo Việt xanh phát thải thấp”, tạo một nhận diện chung cho các sản phẩm đáp ứng quy chế sử dụng nhãn hiệu. Giá trị của nhãn hiệu phải được hình thành từ chất lượng sản phẩm, nguồn gốc rõ ràng và việc tuân thủ quy trình sản xuất. Đó là cơ sở để xây dựng niềm tin với người tiêu dùng và đối tác trong nước, quốc tế.

Phát biểu tại chương trình, ông Lê Thanh Tùng, Chủ tịch Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam nhấn mạnh: Là chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể, Hiệp hội xác định rõ trách nhiệm quản lý và gìn giữ uy tín chung. Mỗi thành viên sử dụng nhãn hiệu cũng có trách nhiệm duy trì chất lượng, cung cấp thông tin trung thực và thực hiện đúng các yêu cầu đã đề ra. Uy tín chung cần được bảo đảm từ vùng nguyên liệu đến chế biến và đưa sản phẩm ra thị trường.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt nhãn hiệu tập thể “Gạo Việt xanh phát thải thấp”.

Ông Lê Thanh Tùng cho rằng, để phát huy giá trị của nhãn hiệu, Hiệp hội sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan chuyên môn, địa phương và các đối tác để hướng dẫn hội viên thực hiện quy chế; hỗ trợ kết nối doanh nghiệp với hợp tác xã, nhà khoa học và thị trường; tổng hợp những vướng mắc từ sản xuất đề xuất giải pháp phù hợp. Hiệp hội mong các doanh nghiệp gắn bó lâu dài với vùng nguyên liệu, cùng hợp tác xã tổ chức sản xuất và chia sẻ lợi ích với nông dân. Hợp tác xã cần được hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý, ghi chép và truy xuất nguồn gốc. Các cơ quan nghiên cứu, khuyến nông và đối tác quốc tế tiếp tục đồng hành để giải pháp kỹ thuật đến được đồng ruộng.

Sự tham gia của nông dân sẽ bền vững khi việc thực hiện quy trình mang lại hiệu quả kinh tế, giảm chi phí và mở thêm cơ hội tiêu thụ. Vì vậy, lợi ích của người trồng lúa cần được thể hiện rõ trong các thỏa thuận liên kết và trong quá trình phát triển thị trường cho sản phẩm.

Sau lễ ra mắt, Hiệp hội và các thành viên phối hợp để quản lý, sử dụng và phát triển nhãn hiệu. Hiệp hội mong muốn nhận được sự hợp tác của các bên để hạt gạo xanh Việt Nam có chỗ đứng vững chắc trên thị trường, mang lại giá trị thiết thực cho hội viên và thu nhập tốt hơn cho người trồng lúa.