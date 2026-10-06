Hiệp hội Du lịch Việt Nam triển khai 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2026-2030

Hiệp hội Du lịch Việt Nam vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22-8-2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Ảnh: M.H

Hiệp hội Du lịch Việt Nam vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22-8-2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Chương trình được xây dựng trên cơ sở Nghị quyết số 263/NQ-CP ngày 7-9-2026 của Chính phủ, Chương trình hành động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng thời gắn với chức năng, nhiệm vụ của Hiệp hội.

Theo chương trình, Hiệp hội tập trung thực hiện các nhiệm vụ, đặc biệt trong phát triển nguồn nhân lực, doanh nghiệp, cộng đồng du lịch và đổi mới phương thức quản trị điểm đến theo hướng xanh, bền vững.

Một trong những định hướng đáng chú ý là Hiệp hội chuyển mạnh phương thức hoạt động sang phục vụ, đồng hành và tạo giá trị gia tăng cho hội viên; thiết lập cơ chế tham vấn, đối thoại thường xuyên giữa Hiệp hội với doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước.

Trong công tác tham mưu, phản biện và hoạch định chính sách, Hiệp hội sẽ thường xuyên tổng hợp ý kiến, kiến nghị từ doanh nghiệp hội viên và các Hiệp hội Du lịch địa phương để báo cáo Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các bộ, ngành liên quan. Nội dung tập trung vào những vấn đề về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, giao thông, thuế, lao động, xuất nhập cảnh, văn hóa, chuyển đổi số và kinh tế đêm.

Hiệp hội cũng kiến nghị các cơ chế, chính sách ưu đãi về đầu tư, thuế, phí, tiền thuê đất, tín dụng đối với các dự án du lịch chất lượng cao, du lịch xanh, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, du lịch MICE và kinh tế đêm. Đồng thời, đề xuất mở rộng diện miễn thị thực cho các thị trường trọng điểm, cải tiến e-visa 90 ngày, nhiều lần; nghiên cứu chính sách thị thực riêng cho khách MICE, khách lưu trú dài ngày, khách chăm sóc sức khỏe.

Xúc tiến, quảng bá và phát triển thị trường tiếp tục được xác định là nhiệm vụ cốt lõi của Hiệp hội. Trong giai đoạn 2026-2030, Hiệp hội duy trì và nâng tầm Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM, Diễn đàn MICE EXPO, Giải thưởng Du lịch Việt Nam - VITA Awards, Ngày Lữ hành Việt Nam theo hướng chuyên nghiệp, quốc tế hóa… Đồng thời, Hiệp hội đẩy mạnh xúc tiến số, hợp tác với KOL/Influencer, tổ chức diễn đàn liên kết vùng, kết nối giao thương B2B và nghiên cứu phát triển các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, trong đó có du lịch văn hóa - di sản, du lịch nông nghiệp, du lịch MICE, ẩm thực và du lịch chăm sóc sức khỏe.

Phát triển du lịch xanh là một trọng tâm khác. Hiệp hội tiếp tục hoàn thiện, nhân rộng và tổ chức đánh giá, cấp chứng nhận Bộ tiêu chí Du lịch xanh - VITA Green cho 5 lĩnh vực gồm điểm đến, cơ sở lưu trú, lữ hành, cơ sở ăn uống phục vụ khách du lịch và tàu thủy du lịch. Mục tiêu đến năm 2030 có từ 25 đến 30 tỉnh, thành phố có doanh nghiệp tham gia triển khai, áp dụng Bộ tiêu chí. Cùng với đó, Hiệp hội triển khai Đề án không khói thuốc lá tại các cơ sở kinh doanh du lịch; thúc đẩy chuyển đổi xanh và kiến nghị hỗ trợ chuyển đổi năng lượng xanh tại các khu, điểm du lịch, cơ sở lưu trú.

Ngoài ra, Hiệp hội Du lịch Việt Nam sẽ quan tâm đến các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn về kỹ năng nghề, quản trị, ngoại ngữ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; tham gia góp ý xây dựng nền tảng số du lịch quốc gia; khảo sát nhu cầu và mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của doanh nghiệp hội viên để kiến nghị giải pháp hỗ trợ phù hợp…