Hiệp hội Du lịch tỉnh tặng thùng rác chuyên dụng cho các điểm du lịch

Theo đó, mỗi xã được trao tặng 10 thùng rác, mỗi thùng có dung tích 240 lít gồm nắp đậy và bánh xe cao su thuận tiện di chuyển, phục vụ thu gom, phân loại rác thải hữu cơ và vô cơ tại các điểm du lịch. Tổng kinh phí thực hiện 30 triệu đồng do các hội viên Hiệp hội đóng góp.

Hiệp hội Du lịch tỉnh trao tặng thùng rác chuyên dụng cho xã Đình Phong.

Tại buổi bàn giao, Hiệp hội Du lịch tỉnh mong muốn các xã bố trí thùng rác ở vị trí phù hợp, thuận tiện sử dụng; tổ chức thu gom thường xuyên, quản lý và bảo quản hiệu quả số thiết bị được trao tặng; tuyên truyền, vận động người dân, các cơ sở kinh doanh dịch vụ và du khách nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh, chung tay xây dựng hình ảnh du lịch Cao Bằng xanh, sạch, đẹp.

Hoạt động nhằm đồng hành với các địa phương giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn, bảo vệ cảnh quan tại các điểm du lịch. Việc bổ sung thùng rác chuyên dụng giúp thuận tiện hơn trong thu gom, phân loại rác thải, khuyến khích người dân và du khách bỏ rác đúng nơi quy định, hạn chế tình trạng vứt rác bừa bãi. Qua đó, thể hiện trách nhiệm của Hiệp hội và các hội viên trong việc gắn phát triển du lịch với bảo vệ môi trường, xây dựng điểm đến văn minh, thân thiện.