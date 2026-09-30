Hiệp hội Du lịch tỉnh Gia Lai trao 50 thẻ bảo hiểm y tế cho bệnh nhân phong

Theo đó, các đơn vị đã trao thẻ bảo hiểm y tế cho 50 bệnh nhân phong có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí khoảng 70 triệu đồng, do Hiệp hội Du lịch tỉnh Gia Lai hỗ trợ.

Đại diện Hiệp hội Du lịch tỉnh Gia Lai trao thẻ bảo hiểm y tế cho bệnh nhân phong có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Hoàng Vũ

Việc trao tặng thẻ bảo hiểm y tế nhằm hỗ trợ các bệnh nhân phong giảm bớt chi phí khám, chữa bệnh; qua đó phát huy tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm xã hội của cộng đồng doanh nghiệp du lịch, chung tay hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn.