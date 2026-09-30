Hiệp hội Du lịch tỉnh Gia Lai trao 50 thẻ bảo hiểm y tế cho bệnh nhân phong
Chiều 29-9, Hiệp hội Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp với Bệnh viện Phong và Da liễu Trung ương Quy Hòa tổ chức trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho bệnh nhân phong có hoàn cảnh khó khăn.
Theo đó, các đơn vị đã trao thẻ bảo hiểm y tế cho 50 bệnh nhân phong có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí khoảng 70 triệu đồng, do Hiệp hội Du lịch tỉnh Gia Lai hỗ trợ.
Việc trao tặng thẻ bảo hiểm y tế nhằm hỗ trợ các bệnh nhân phong giảm bớt chi phí khám, chữa bệnh; qua đó phát huy tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm xã hội của cộng đồng doanh nghiệp du lịch, chung tay hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn.
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/hiep-hoi-du-lich-tinh-gia-lai-trao-50-the-bao-hiem-y-te-cho-benh-nhan-phong-post600573.html