Các đại biểu tham gia tập huấn nâng cao nghiệp vụ du lịch

Dự hội nghị có lãnh đạo Hiệp hội Du lịch tỉnh, các đơn vị liên quan và đại diện của 100 doanh nghiệp thành viên hiệp hội.

Đại diện lãnh đạo Hiệp hội Du lịch tỉnh Lạng Sơn phát biểu khai mạc tại chương trình tập huấn

Theo chương trình tập huấn, đại biểu được các chuyên gia Trường Trung cấp nghề Du lịch Hà Nội truyền đạt 2 chuyên đề gồm: tư duy dịch vụ và chuẩn hóa kỹ năng; nghiệp vụ thực hành và cải tiến chất lượng.

Trao đổi nghiệp vụ giữa giảng viên và hội viên Hiệp hội Du lịch tỉnh Lạng Sơn

Các hội viên tham gia chương trình tập huấn nâng cao nghiệp vụ du lịch

Mục tiêu của chương trình tập huấn nhằm nâng cao 4 nhóm năng lực như: nhận diện những điểm yếu ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ; xây dựng tiêu chuẩn phục vụ, phân công trách nhiệm và giám sát chất lượng phù hợp với quy mô cơ sở; củng cố quy trình nghiệp vụ, tác phong chuyên nghiệp, vệ sinh và an toàn trong công việc, xử lý các tình huống thường gặp; tăng tính đồng bộ trong chất lượng phục vụ, góp phần nâng cao sự hài lòng của du khách và hình ảnh điểm đến.

Các học viên thực hành lĩnh vực buồng tại Khách sạn Hoa Sim

Học viên thực hành xử lý phàn nàn của khách bộ phận lễ tân

Giảng viên và học viên thảo luận tương tác về xử lý phàn nàn của bộ phận lễ tân

Tổng kết công tác của Hiệp hội Du lịch tỉnh Lạng Sơn năm 2026 cho thấy, ngay từ đầu năm Ban Chấp hành Hiệp hội đã xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm; tham gia chương trình khảo sát xây dựng sản phẩm du lịch trên địa bàn phường Kỳ Lừa; tham gia các chương trình xúc tiến du lịch tại Bắc Ninh, Gia Lai, Thái Nguyên; dự hội thảo giải pháp phát triển du lịch tại tỉnh Hà Tĩnh…

Hiệp hội cũng tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội với tổng kinh phí thực hiện trên 200 triệu đồng.

Năm 2027, Hiệp hội Du lịch tỉnh Lạng Sơn đề ra các nhóm nhiệm vụ trọng tâm như: chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội Hiệp hội; xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của tỉnh Lạng Sơn về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới; tăng cường các hoạt động liên kết giữa các hiệp hội để học tập, trao đổi kinh nghiệm, quảng bá sản phẩm du lịch; tham gia xúc tiến quảng bá du lịch trong và ngoài tỉnh; vận động các hội viên tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, năng lực cạnh tranh; tiếp tục thực hiện tốt trách nhiệm xã hội; tổng hợp, truyền tải những khó khăn vướng mắc, kiến nghị tới các cấp có thẩm quyền giải quyết…

Lãnh đạo Hiệp hội Du lịch tỉnh Lạng Sơn tặng hoa chúc mừng hội viên mới

Nhân dịp này Hiệp hội Du lịch tỉnh Lạng Sơn đã công bố quyết định kết nạp và tặng hoa chúc mừng hội viên mới.