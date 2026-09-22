Hiệp hội Du lịch Ninh Bình triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2026

Các đại biểu dự hội nghị.

Theo báo cáo, 8 tháng năm 2026, du lịch Ninh Bình tiếp tục tăng trưởng tích cực.Lũy kế 8 tháng năm 2026, Ninh Bình đón gần 20 triệu lượt khách, tăng 24,13% so với cùng kỳ, đạt gần 99% kế hoạch cả năm. Đáng chú ý, khách quốc tế đạt hơn 2,2 triệu lượt, tăng trên 51%, khách nội địa tăng hơn 21%. Số khách nghỉ tại các cơ sở lưu trú đạt hơn 4 triệu lượt; số ngày khách lưu trú tăng 25%. Tổng thu từ hoạt động du lịch 8 tháng đạt hơn 20.611 tỷ đồng.

Bà Dương Thị Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Cũng trong 8 tháng, Hiệp hội đã phối hợp với Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Ninh Bình tổ chức gian hàng quảng bá, xúc tiến du lịch tại Hội chợ Du lịch quốc tế VITM Hà Nội 2026; Lễ hội Hoa Lư năm 2026; Hội nghị quảng bá xúc tiến Du lịch Hưng Yên - Ninh Bình - Cà Mau: kết nối Di sản, lan tỏa bản sắc; Hội chợ Du lịch quốc tế ITE Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 20. Phối hợp tuyên truyền và vận động hội viên, các tổ chức, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực du lịch hưởng ứng, tham gia các sự kiện, ưu đãi, giới thiệu các sản phẩm du lịch dịch vụ mới; đảm bảo chất lượng dịch vụ du lịch trong chương trình Tuần Du lịch Sắc vàng Tam Cốc Tràng An 2026 và các lễ hội như: Lễ hội Tràng An, Lễ hội Hoa Lư, Lễ hội Bái Đính, Lễ hội đền Thái Vi.

Kết nối các doanh nghiệp lữ hành trong và ngoài tỉnh, Hiệp hội Du lịch các tỉnh khu vực đồng bằng sông Hồng tham gia chương trình Tuần Du lịch “Sắc vàng Tam Cốc Tràng An 2026”. Phối hợp với Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức thành công Lễ trao giải VITA Award tại tỉnh Ninh Bình; phối hợp với Liên chi hội Xanh Việt Nam tổ chức chương trình khảo sát các sản phẩm du lịch xanh trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và tổ chức lễ gắn biển đồng cho các hội viên Vita Green tại Khu du lịch sinh thái Tràng An, Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, Emeralda resort Ninh Bình.

Tổ chức và tham gia các chương trình xúc tiến quảng bá du lịch, các lễ hội, hội nghị trên địa bàn tỉnh Ninh Bình như: chương trình Ngày hội của những người làm du lịch Ninh Bình, tổ chức chương trình khảo sát các sản phẩm du lịch khu vực ven biển, triển khai công tác khai mạc Mùa Du lịch Biển Hải Thịnh, tham dự Chương trình công bố bộ nhận diện thương hiệu du lịch Giao Ninh, tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch do Sở Du lịch tổ chức...

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi, đóng góp ý kiến tập trung vào các nội dung: Hiệp hội quan tâm phối hợp tổ chức tập huấn, nâng cao tay nghề cho các đầu bếp nhà hàng, khách sạn; quan tâm phát triển hội viên ở các chi hội để tạo sự gắn kết, thúc đẩy phát triển…

Trong quý IV, Hiệp hội Du lịch Ninh Bình tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Quan tâm phát triển hội viên; Phối hợp với Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội tổ chức 2 lớp nghiệp vụ bếp cho các hội viên là các nhà hàng, khách sạn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Phối hợp với Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức các khóa đào tạo về công nghệ cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh. Tổ chức cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành tham quan khảo sát và học tập kinh nghiệm tại một số tỉnh khu vực đồng bằng sông Hồng và phụ cận. Tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên tham gia các chương trình xúc tiến quảng bá du lịch, các hội nghị, hội chợ trong và ngoài nước. Quan tâm, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động du lịch.