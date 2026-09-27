Hiệp hội Du lịch Cửa Lò đặt nền móng cho nhiệm kỳ đầu tiên

Ngày 27.9, tại phường Cửa Lò (Nghệ An), Hiệp hội Du lịch Cửa Lò tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Dự Đại hội có ông Nguyễn Mạnh Thản, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội; đại diện Sở VHTTDL, Hiệp hội Du lịch một số tỉnh, thành phố; đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các doanh nghiệp, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ trên địa bàn.

Toàn cảnh Đại hội

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận dự thảo Điều lệ, phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ hoạt động của Hiệp hội trong nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo dự thảo Điều lệ, Hiệp hội Du lịch Cửa Lò là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, dân chủ, bình đẳng, công khai và minh bạch. Hiệp hội tập hợp các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ và các ngành nghề liên quan trên địa bàn.

Không đặt mục tiêu lợi nhuận, Hiệp hội hướng tới trở thành cầu nối giữa hội viên với cơ quan quản lý nhà nước; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên; đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao năng lực, chất lượng sản phẩm, dịch vụ và sức cạnh tranh.

Phường Cửa Lò tặng hoa chúc mừng Đại hội

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được xác định là tăng cường liên kết giữa các cơ sở lưu trú, nhà hàng, doanh nghiệp lữ hành, vận tải, điểm tham quan, mua sắm, vui chơi, giải trí... Qua đó hình thành những chuỗi sản phẩm có tính liên kết, tạo thêm lựa chọn và trải nghiệm cho du khách khi đến Cửa Lò.

Hiệp hội cũng sẽ tham gia hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, xúc tiến, quảng bá, chuyển đổi số; tập hợp ý kiến, kiến nghị của hội viên để phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền; phối hợp xây dựng các sản phẩm, chương trình và sự kiện du lịch.

Nhiệm kỳ 2026-2031 là nhiệm kỳ đầu tiên, được xác định có ý nghĩa đặt nền móng về tổ chức, phương thức hoạt động và định hướng phát triển của Hiệp hội.

Ông Nguyễn Mạnh Thản - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội phát biểu tại Đại hội

Trong nhiệm kỳ, Hiệp hội phấn đấu thu hút phần lớn doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ tham gia. Hằng năm, dự kiến tổ chức 2-3 chương trình liên kết, xúc tiến, quảng bá; xây dựng 3-5 sản phẩm, chương trình hoặc chuỗi dịch vụ du lịch liên kết mang đặc trưng Cửa Lò.

Cùng với đó, Hiệp hội từng bước xây dựng hệ thống thông tin, dữ liệu và nền tảng quảng bá chung; hỗ trợ hội viên ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và phát triển các dịch vụ theo hướng du lịch thông minh.

Các sản phẩm du lịch được định hướng phát triển theo hướng đa dạng, gắn du lịch biển với văn hóa, tâm linh, sinh thái, nghỉ dưỡng, MICE, kinh tế đêm, ẩm thực và trải nghiệm văn hóa bản địa. Việc liên kết giữa các doanh nghiệp được kỳ vọng tạo nên hệ sinh thái dịch vụ đồng bộ, qua đó nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến.

Ban Chấp hành Hiệp hội Du lịch Cửa Lò khoá I, nhiệm kỳ 2026-2031 nhận nhiệm vụ

Bên cạnh phát triển sản phẩm, Hiệp hội xác định nâng cao chất lượng dịch vụ và nguồn nhân lực là nhiệm vụ xuyên suốt. Các hội viên được vận động thực hiện nghiêm việc công khai giá, bảo đảm chất lượng dịch vụ và quyền lợi của du khách; tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn.

Đây cũng là cơ sở để từng bước xây dựng môi trường du lịch Cửa Lò văn minh, an toàn, thân thiện và bền vững.

Sau Đại hội, Hiệp hội sẽ xây dựng chương trình công tác toàn khóa, kế hoạch hoạt động hằng năm; phối hợp tổng kết hoạt động du lịch Cửa Lò năm 2026, đồng thời xây dựng phương hướng, nhiệm vụ năm 2027.

Cáp treo đi từ đất liền ra đảo Hòn Ngư

Một số nội dung được Đại hội đặt ra để nghiên cứu, đề xuất trong thời gian tới gồm phát triển không gian kinh tế đêm từ đảo Lan Châu đến khu vực Cửa Hội; tổ chức Ngày hội Lữ hành toàn quốc tại Cửa Lò năm 2027 và nghiên cứu đề xuất tổ chức cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam tại Cửa Lò năm 2028. Các nội dung này sẽ được xem xét trên cơ sở quy hoạch, điều kiện thực tế và quy định pháp luật.

Phát biểu tại Đại hội, ông Cao Minh Tú, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Cửa Lò đề nghị Hiệp hội hoạt động đúng mục tiêu, tôn chỉ; xây dựng cộng đồng doanh nghiệp du lịch đoàn kết, hỗ trợ nhau trong kinh doanh và phát triển.

Du khách tắm biển, vui chơi tại bãi biển Cửa Lò trong mùa du lịch cao điểm

Đồng thời, Hiệp hội cần phát huy vai trò cầu nối, trở thành ngôi nhà chung của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên; chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng sản phẩm đặc trưng Cửa Lò và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Lãnh đạo phường Cửa Lò khẳng định cấp ủy, chính quyền địa phương sẽ đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để Hiệp hội hoạt động hiệu quả, góp phần thúc đẩy du lịch địa phương phát triển.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Hiệp hội Du lịch Cửa Lò khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 36 đồng chí. Tiến sĩ Phạm Thị Thanh Hà, Tổng Giám đốc Công ty CP Song Ngư Sơn được bầu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Cửa Lò nhiệm kỳ 2026-2031.