Hiệp hội doanh nghiệp TP Bắc Ninh đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì

Phát biểu khai mạc đại hội, ông Ngô Văn Sơn, Chủ tịch lâm thời Hiệp hội doanh nghiệp TP Bắc Ninh cho biết: Giai đoạn 2022 - 2026, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, biến động, cộng đồng doanh nghiệp Bắc Ninh đã nỗ lực vượt qua thách thức, duy trì sản xuất kinh doanh, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Chủ tịch lâm thời Hiệp hội doanh nghiệp Bắc Ninh Ngô Văn Sơn phát biểu khai mạc đại hội.

Hai tổ chức hiệp hội Bắc Ninh và Bắc Giang trước đây đã từng bước khẳng định vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp; cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền.

Hỗ trợ hội viên về chính sách, đào tạo, chuyển đổi số, xúc tiến thương mại và kết nối hợp tác, đồng thời tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội, vì cộng đồng.

Việc hợp nhất hai hiệp hội để thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp TP Bắc Ninh là bước phát triển mới, tạo điều kiện tập hợp rộng rãi hơn sức mạnh của cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về tính chuyên nghiệp, hiệu quả và khả năng đồng hành cùng doanh nghiệp.

Bước vào nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hiệp hội cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, lấy doanh nghiệp làm trung tâm. Tăng cường đoàn kết, kết nối và hợp tác; làm tốt vai trò cầu nối giữa chính quyền với doanh nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ và mở rộng thị trường.

Đại hội lần thứ I có nhiệm vụ đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ qua, xác định phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ mới và bầu ra Ban Chấp hành khóa I có đủ năng lực, uy tín, trách nhiệm, quy tụ và dẫn dắt cộng đồng doanh nghiệp trong giai đoạn phát triển mới.

Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái phát biểu tại đại hội.

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái cho biết: Dù còn khó khăn nhưng Bắc Ninh đã đạt được nhiều kết quả phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó có đóng góp to lớn của các doanh nghiệp.

Ông Thái bày tỏ mong muốn, Hiệp hội doanh nghiệp TP Bắc Ninh luôn đoàn kết, phát triển, xứng đáng trở thành cầu nối giữa doanh nghiệp và cấp ủy, chính quyền địa phương; giúp các doanh nghiệp đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển kinh tế - xã hội TP Bắc Ninh.

Ban chấp hành Hiệp hội doanh nghiệp TP Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt đại hội.

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam khẳng định: Bắc Ninh đã có nền tảng kinh tế khá vững chắc. Năm 2025, quy mô GRDP đạt trên 522 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 10,27%; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt khoảng 182 tỷ USD.

Trong nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hiệp hội Doanh nghiệp TP Bắc Ninh được kỳ vọng tập trung xây dựng, vận hành hiệu quả mạng lưới liên kết hội viên. Tạo không gian để doanh nghiệp trao đổi kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh; thúc đẩy hợp tác, mua bán sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của nhau. Khi các doanh nghiệp trong cùng một địa bàn hiểu rõ năng lực của nhau và chủ động hợp tác, sức mạnh cộng đồng sẽ được nhân lên.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo Thành ủy Bắc Ninh trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Hiệp hội doanh nghiệp TP Bắc Ninh.

Tại đại hội, Hiệp hội doanh nghiệp TP Bắc Ninh đã công bố Ban chấp hành khóa 1 với 76 người, ông Ngô Văn Sơn, Chủ tịch lâm thời Hiệp hội doanh nghiệp TP Bắc Ninh đắc cử Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp TP Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Nhân dịp này, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì.