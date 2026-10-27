Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh vận động xây dựng quỹ “An sinh xã hội” tỉnh năm 2026

Các đại biểu dự Lễ phát động.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Xuân Thành, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Tập đoàn Kinh tế Xuân Thành khẳng định ý nghĩa và tầm quan trọng của việc chung tay ủng hộ xây dựng Quỹ “An sinh xã hội” tỉnh, đồng thời nhấn mạnh, đây là việc làm thường xuyên của Hiệp hội nhằm góp phần chăm lo tốt hơn cho các đối tượng chính sách, người nghèo và những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đây cũng là cơ hội để khẳng định vai trò, trách nhiệm và đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Ông Nguyễn Xuân Thành, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Tập đoàn Kinh tế Xuân Thành phát biểu phát động xây dựng quỹ.

Phát huy truyền thống “Tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, Hiệp hội phát động xây dựng Quỹ “An sinh xã hội” tới các doanh nghiệp, doanh nhân.

Với truyền thống đoàn kết, trách nhiệm vì cộng đồng, tại hội nghị, các doanh nghiệp đã đăng ký ủng hộ Quỹ số tiền gần 22 tỷ đồng, trong đó Tập đoàn kinh tế Xuân Thành ủng hộ Quỹ “An sinh xã hội” tỉnh năm 2026 số tiền 10 tỷ đồng…

Đồng chí Đinh Trường Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại lễ phát động.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Trường Sơn, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận, biểu dương và gửi lời cảm ơn những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh Ninh Bình trong việc đồng hành cùng địa phương thực hiện công tác an sinh xã hội, xây dựng nhà đại đoàn kết, hỗ trợ hộ nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trong thời gian qua.

Đồng chí tin tưởng, bằng trách nhiệm, tâm huyết và hành động cụ thể, cộng đồng doanh nghiệp sẽ tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng quan trọng trong phát triển kinh tế, đồng thời là một trong những nguồn lực tích cực đóng góp, kết nối, kêu gọi con em Ninh Bình đang sinh sống, học tập, làm việc trên mọi miền Tổ quốc và ở nước ngoài hướng về quê hương, tích cực tham gia đóng góp xây dựng Quỹ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác an sinh xã hội, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân.

Ban Quản lý Quỹ “An sinh xã hội” tỉnh cam kết nguồn Quỹ vận động sẽ được quản lý chặt chẽ, hỗ trợ đúng đối tượng, công khai, minh bạch, nhằm giúp đỡ hộ nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo bền vững.