Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng ôn lại ý nghĩa Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10), ghi nhận những đóng góp của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Gia Lai hiện có gần 20.300 doanh nghiệp, trong đó khu vực kinh tế tư nhân đóng góp trên 80% GRDP, giữ vai trò quan trọng trong phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, đóng góp ngân sách và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn ghi nhận những nỗ lực và đóng góp của các doanh nghiệp, doanh nhân trong thời gian qua. Bởi theo ông, doanh nghiệp đã có những chuyển biến trong tư duy, phương thức tổ chức sản xuất kinh doanh, tinh thần chủ động đổi mới, thích ứng với thị trường và đồng hành cùng địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn phát biểu tại buổi lễ.

“Các cơ quan, đơn vị cần chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang phục vụ, kiến tạo, chủ động tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bằng những việc làm cụ thể. Cùng với đó, tập trung rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, triển khai song song những công việc có thể thực hiện đồng thời trong quá trình chuẩn bị đầu tư theo quy định, nghiên cứu giải pháp giảm chi phí đầu vào và kiên quyết xử lý tình trạng nhũng nhiễu, né tránh, thiếu trách nhiệm”, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chia sẻ.

Theo ông Phạm Anh Tuấn, đối với các dự án được cấp phép trong năm 2026, cần khẩn trương hoàn thiện thủ tục để khởi công ngay trong năm. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, riêng cộng đồng doanh nghiệp cần tập trung nguồn lực đầu tư thực chất, bảo đảm tiến độ, chất lượng và thời gian đưa các dự án vào hoạt động. Cùng với đó, các cộng đồng doanh nghiệp cần đẩy mạnh đổi mới thiết bị, ứng dụng tự động hóa, robot, trí tuệ nhân tạo, phát triển sản xuất xanh và kinh tế tuần hoàn nhằm nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh.

Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai thông tin, địa phương đang xây dựng đề án hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, đồng thời ưu tiên hoàn thiện hạ tầng giao thông, điện, nước phục vụ sản xuất kinh doanh. Theo đó, tỉnh định hướng lựa chọn khoảng 15-20 doanh nghiệp tiên phong để nghiên cứu cơ chế hỗ trợ, tạo sức lan tỏa, dẫn dắt cộng đồng doanh nghiệp phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa chính quyền và doanh nghiệp, tăng cường liên kết, hợp tác đầu tư, sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng của tỉnh.

Cũng tại buổi gặp mặt, Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai khóa IV, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm 58 ủy viên, đã ra mắt.

Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai khóa IV, nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt.

Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cùng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam khen thưởng 1 tập thể và 23 cá nhân có đóng góp trong công tác xây dựng, phát triển tổ chức Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai năm 2026. Các doanh nghiệp, doanh nhân đã chung tay ủng hộ 1,02 tỷ đồng xây dựng 17 căn nhà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn (mỗi căn trị giá 60 triệu đồng).

Cũng tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Sen - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai cam kết hiệp hội sẽ luôn là cầu nối đội ngũ doanh nghiệp với sự phát triển của tỉnh. Đặc biệt, Hiệp hội sẽ giữ vững tinh thần hành động quyết liệt, biến đổi mới thành năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh. Theo bà Sen, đội ngũ doanh nghiệp kiên định với đạo đức kinh doanh và thượng tôn pháp luật, qua đó đề cao trách nhiệm xã hội, đặt đời sống người lao động lên hàng đầu; mỗi doanh nghiệp là một hạt nhân đổi mới sáng tạo, một sức mạnh văn hóa mang thương hiệu Gia Lai.