Tham dự buổi làm việc, về phía đoàn đại biểu vùng Normandie có ông Marc Lecerf - Chủ tịch Hiệp hội Thể thao Pháp ngữ (AFS), Phó Chủ tịch Cộng đồng đô thị Caen la mer, Thị trưởng Fleury-sur-Orne; ông Bègue-Turon Gilles - Tổng Giám đốc CSBT Environnement.

Về phía Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh có bà Nguyễn Thị Sen - Chủ tịch Hiệp hội; ông Trần Quang Ninh - Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nhân tỉnh Gia Lai tại TP. Hồ Chí Minh, Tổng Giám đốc Công ty CP Tevassur; đại diện các sở, ngành và doanh nghiệp của tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Minh Chí

Tại buổi làm việc, ông Bègue-Turon Gilles đã giới thiệu mô hình tái chế vỏ sò điệp sau chế biến ở quy mô công nghiệp thành bột canxi cacbonat sinh học tinh khiết, phục vụ nhiều lĩnh vực sản xuất.

Theo ông Bègue-Turon Gilles, quy trình của công ty vận hành tự động hóa hoàn toàn, có thể giảm khoảng 400 kg CO2 trên mỗi tấn vỏ sò được xử lý và phù hợp cho nhiều ngành từ dược phẩm, mỹ phẩm đến xây dựng, sơn, nông nghiệp và chăn nuôi.

Ông cũng cho biết, nguồn vỏ sò tại Việt Nam ước khoảng 500.000 tấn và giai đoạn đầu hướng tới khai thác khoảng 100.000 tấn/năm.

Tại Gia Lai, địa phương được đánh giá có nhiều tiềm năng về nông sản như cà phê, nguồn năng lượng xanh, việc xây dựng nền tảng từ sớm sẽ tạo vị thế vững chắc cho sự phát triển bền vững.

Hợp tác cũng hướng tới hình thành quỹ carbon của Việt Nam, khởi đầu từ Gia Lai. Nguồn tín chỉ carbon từ quỹ này có thể cung ứng cho các nhãn hàng đề cao trách nhiệm xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực mỹ phẩm.

Về lâu dài sẽ mở rộng sang cà phê hữu cơ (organic), xử lý rác thải sinh hoạt và hoạt động giảm rác thải tại các cơ sở sản xuất, phục vụ trao đổi song phương giữa Pháp và Việt Nam cũng như hướng ra thị trường thế giới.

Bà Nguyễn Thị Sen - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai (giữa) trao đổi tại buổi làm việc. Ảnh: Minh Chí

Về phía Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, bà Nguyễn Thị Sen đã trao đổi, đặt vấn đề về các yêu cầu kỹ thuật, công suất thiết kế, sản lượng vận hành cũng như quy mô phù hợp với thực tế nguồn vỏ sò tại Gia Lai.

Những điều này đã được đại diện đoàn đại biểu vùng Normandie giải đáp cụ thể. Trên cơ sở kết quả kiểm nghiệm chất lượng và đánh giá trữ lượng vỏ sò tại địa phương, các doanh nghiệp vùng Normandie sẽ xây dựng phương án hợp tác tiếp theo.

Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai cũng cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện kết nối để những ý tưởng, thiện chí hợp tác sớm được cụ thể hóa thành các chương trình, dự án và kết quả thiết thực. Hiệp hội cũng mong muốn nhận được sự phối hợp tích cực từ các cơ quan, đơn vị, đối tác và sự đồng hành của toàn thể hội viên.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi làm việc. Ảnh: Minh Chí

Chương trình làm việc giữa Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai với đoàn đại biểu vùng Normandie không chỉ giúp các doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận công nghệ và kinh nghiệm quốc tế, mà còn mở ra những hướng phát triển mới; qua đó tạo thêm giá trị kinh tế và mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng.

Sau buổi làm việc, Đoàn đại biểu vùng Normandie đã đi thăm trang trại Tam Ba của Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Tam Ba tại xã Biển Hồ.