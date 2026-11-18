Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả Đại hội lần thứ I; tình hình hoạt động của Hiệp hội từ sau Đại hội đến nay; phương án phân công nhiệm vụ lãnh đạo, chương trình hoạt động toàn khóa nhiệm kỳ 2026-2031, quy chế và kế hoạch hoạt động năm 2027, cùng báo cáo công tác Quỹ Từ thiện doanh nghiệp năm 2026.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nghiêm Xuân Hưởng (bên trái) nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.

Thời gian qua, sau hợp nhất, Hiệp hội đã nhanh chóng ổn định tổ chức và đẩy mạnh hỗ trợ hội viên. Thông qua việc phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức các lớp tập huấn chuyên đề, Hiệp hội giúp doanh nghiệp kịp thời cập nhật chính sách, nâng cao năng lực quản trị, tiếp cận công nghệ mới và phát triển thương hiệu.

Thời gian tới, Hiệp hội xác định tập trung các nhiệm vụ như: Nâng cao hiệu quả điều hành và kết nối, trọng tâm là kiện toàn tổ chức; duy trì mô hình “Café doanh nhân”, gặp gỡ đầu xuân và đối thoại định kỳ giữa doanh nghiệp với lãnh đạo thành phố, sở, ngành để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh.

Đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng trao Bằng khen của Chủ tịch Liên đoàn thương mại Việt Nam (VCCI) cho các cá nhân.

Tích cực tham gia góp ý, phản biện chính sách và cải thiện môi trường đầu tư; đào tạo, tư vấn và chuyển đổi số, tổ chức bồi dưỡng kiến thức quản trị, tài chính, pháp lý chuyên sâu cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và trí tuệ nhân tạo (AI) vào sản xuất, điều hành; xúc tiến thương mại và phát triển thị trường, đẩy mạnh kết nối giao thương; tổ chức tham quan, học tập các mô hình tiêu biểu để đưa doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

Đồng thời xây dựng kênh thông tin số, đẩy mạnh tuyên truyền và tôn vinh doanh nhân tiêu biểu dịp 13/10; vận động nguồn lực xã hội hóa thực hiện công tác từ thiện minh bạch, đúng đối tượng; tăng cường kiểm tra, giám sát tài chính và chấp hành Điều lệ Hội.

Đồng chí Ngô Văn Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố chủ trì hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu kiến nghị lãnh đạo thành phố và các sở, ngành tiếp tục tạo điều kiện để Hiệp hội tham gia sâu vào các chương trình phát triển kinh tế, hỗ trợ pháp lý, chuyển đổi số; đồng thời đề nghị các hội viên chủ động chia sẻ thông tin, đóng góp sáng kiến xây dựng tổ chức Hiệp hội vững mạnh.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, đồng chí Ngô Văn Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Bắc Ninh đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam” cho đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng.

Các tập thể nhận Bằng khen của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.

Cũng tại hội nghị, 35 tập thể và 32 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, phát triển Hiệp hội vinh dự nhận Bằng khen của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.