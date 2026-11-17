Đại diện lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Bắc Ninh cho biết, chương trình được khởi xướng từ tinh thần tương thân, tương ái, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc và trách nhiệm vì cộng đồng của doanh nghiệp.

Trao tặng cháo từ thiện tại Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Bắc Ninh.

Đây là chương trình thiện nguyện đầu tiên được tổ chức tại 2 bệnh viện với sự đồng hành, tài trợ của Công ty trách nhiệm hữu hạn Tùng Bách (doanh nghiệp hội viên Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố) trong thời gian 1 năm.

Chương trình còn có sự phối hợp của bộ phận Công tác xã hội hai bệnh viện và lực lượng Hội sinh viên tình nguyện Tuổi trẻ thành phố Bắc Ninh.

Hiệp hội duy trì hoạt động phát cháo miễn phí vào thứ Ba hằng tuần tại hai bệnh viện trên.

Phát cháo từ thiện cho bệnh nhân tại Bệnh viện Phổi Bắc Ninh số 2.

Trước đó, Quỹ Từ thiện Hiệp hội đã triển khai chương trình “Bát cháo - Tình thân” tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh số 1 từ năm 2023, với hoạt động phát cháo vào thứ Tư hằng tuần.

Nhân dịp này, lãnh đạo Hiệp hội và đại diện các bệnh viện trao đổi, thống nhất một số nội dung nhằm nâng cao hiệu quả chương trình, đồng thời tiếp tục vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ người bệnh.