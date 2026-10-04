Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Bắc Ninh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Sáng 4/10, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Dự Đại hội, đại biểu Trung ương có các đồng chí: Ngô Văn Dụ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị Trung ương…

Đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương và các đại biểu Trung ương tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại biểu thành phố Bắc Ninh có các đồng chí: Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang qua các thời kỳ; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố; đại diện các sở, ngành, địa phương…

Giai đoạn 2022 - 2026, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố từng bước khẳng định vai trò đại diện, cầu nối giữa cộng đồng doanh nghiệp với cấp ủy, chính quyền. Công tác xây dựng tổ chức, phát triển hội viên được quan tâm; đến nay, Hiệp hội có hơn 2.000 doanh nghiệp hội viên.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Thái và các đồng chí lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Một trong những kết quả nổi bật là hoạt động nắm bắt, tổng hợp và phản ánh kiến nghị của doanh nghiệp. Hiệp hội tổng hợp gần 200 ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp, gần 100% được cơ quan có thẩm quyền trả lời, làm rõ; đồng thời tích cực tham gia góp ý xây dựng chính sách, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Bên cạnh đó, Hiệp hội tổ chức nhiều lớp tập huấn về quản trị, tài chính, pháp luật, thuế, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo; hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp cũng được mở rộng tới nhiều thị trường trong và ngoài nước. Đặc biệt, Hiệp hội ngày càng chú trọng đồng hành với doanh nghiệp trong chuyển đổi số, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và ứng dụng trí tuệ nhân tạo; đồng thời vận động doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm xã hội, tham gia các hoạt động an sinh, từ thiện, nhân đạo. Qua đó góp phần xây dựng hình ảnh doanh nhân Bắc Ninh năng động, sáng tạo, trách nhiệm, có khát vọng phát triển và đóng góp tích cực cho cộng đồng.

Kế thừa những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2026-2031, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Bắc Ninh xác định phương hướng xây dựng tổ chức đoàn kết, thống nhất, chuyên nghiệp, hoạt động hiệu quả; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, lấy doanh nghiệp và nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp làm trung tâm, lấy hiệu quả hỗ trợ hội viên làm thước đo chất lượng hoạt động.

Theo đó, Hiệp hội tiếp tục phát huy vai trò là tổ chức đại diện, tập hợp cộng đồng doanh nghiệp, là cầu nối tin cậy giữa doanh nghiệp với cấp ủy, chính quyền và các cơ quan, tổ chức liên quan; hỗ trợ nâng cao năng lực quản trị, năng lực cạnh tranh và khả năng thích ứng cho doanh nghiệp hội viên trước những biến động nhanh của thị trường; thúc đẩy doanh nghiệp ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo; tăng cường xúc tiến thương mại, mở rộng hợp tác, tìm kiếm thị trường và các cơ hội phát triển mới.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, thành phố Bắc Ninh chúc mừng Ban Chấp hành Hiệp hội khoá I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 ra mắt Đại hội.

Hiệp hội phấn đấu xây dựng cộng đồng doanh nghiệp Bắc Ninh đoàn kết, năng động, sáng tạo, có khát vọng phát triển, năng lực cạnh tranh và trách nhiệm xã hội cao. Qua đó phát huy tốt hơn vai trò của đội ngũ doanh nhân trong giai đoạn phát triển mới, góp phần xây dựng thành phố Bắc Ninh hiện đại, giàu đẹp.

Đại hội đề ra nhiều chỉ tiêu cụ thể: Đến năm 2031, Hiệp hội phấn đấu có từ 3.000 hội viên trở lên; tổ chức hoặc phối hợp tổ chức 15-20 chương trình đào tạo, hội nghị, hội thảo, tọa đàm chuyên đề mỗi năm; tổ chức từ 5-10 chương trình xúc tiến thương mại, kết nối giao thương và hợp tác doanh nghiệp mỗi năm; bảo đảm 100% hội viên được tiếp cận thông tin, kiến thức về chuyển đổi số, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và trí tuệ nhân tạo; tổ chức hoặc phối hợp tổ chức ít nhất 2 chương trình đối thoại, gặp gỡ giữa doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước…

Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Thái phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Thái nhấn mạnh, Đại hội diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa đặc biệt, khi Bắc Ninh bước vào một không gian phát triển mới, với yêu cầu và kỳ vọng ngày càng cao đối với cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân. Bí thư Thành ủy đánh giá cao những kết quả Hiệp hội đạt được, góp phần quan trọng kết nối doanh nghiệp với cấp ủy, chính quyền, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, mở rộng sản xuất, kinh doanh và thực hiện tốt trách nhiệm xã hội.

Trong nhiệm kỳ mới, đồng chí yêu cầu Hiệp hội nhanh chóng đi vào hoạt động thực chất, hiệu quả, trở thành mái nhà chung, là cầu nối tin cậy giữa doanh nghiệp với cấp ủy, chính quyền. Chủ động nắm bắt khó khăn, vướng mắc của hội viên để phản ánh kịp thời và có trách nhiệm đến các cơ quan chức năng; đồng thời tích cực tham gia góp ý xây dựng chính sách, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Thừa uỷ quyền Chủ tịch nước, Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Thái trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Hiệp hội.

Bên cạnh đó, Hiệp hội phải lấy chất lượng phục vụ hội viên làm thước đo hoạt động, chuyển mạnh từ tư duy tập hợp hội viên sang đồng hành và phục vụ hội viên. Đẩy mạnh tư vấn pháp lý, xúc tiến thương mại, kết nối đầu tư, đào tạo quản trị, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng, năng lực cạnh tranh và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Từng bước làm tốt vai trò kết nối giữa doanh nghiệp lớn với doanh nghiệp nhỏ và vừa, giữa doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp FDI, giữa doanh nghiệp với các trường đại học, cơ sở đào tạo nghề và viện nghiên cứu. Qua đó góp phần thực hiện mục tiêu của tỉnh về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và hình thành hệ sinh thái doanh nghiệp năng động, hiện đại.

Lãnh đạo Liên đoàn Thương mại và công nghiệp Việt Nam tặng Kỉ niệm chương cho các đồng chí lãnh đạo thành phố.

Bí thư Thành ủy Bắc Ninh đề nghị cộng đồng doanh nghiệp và Hiệp hội tích cực đồng hành với thành phố trong thực hiện các cam kết về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; chủ động phản hồi chính sách; nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả năng lượng, thực hiện tốt nghĩa vụ với nhà nước và trách nhiệm an sinh xã hội.

Đồng chí khẳng định, thành phố tiếp tục quán triệt sâu sắc phương châm “Thành công của doanh nghiệp cũng là thành công của thành phố; khó khăn của doanh nghiệp cũng là khó khăn của thành phố”, cam kết lắng nghe, đồng hành, tháo gỡ khó khăn trong khuôn khổ pháp luật; không để thủ tục hành chính trở thành điểm nghẽn, không để những vướng mắc thuộc trách nhiệm cơ quan nhà nước kéo dài làm mất cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp.

Đại diện Hiệp hội trao biểu trưng số tiền ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" thành phố Bắc Ninh.

Bí thư Thành ủy tin tưởng trong nhiệm kỳ mới, Hiệp hội sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới và hợp tác; cùng cộng đồng doanh nghiệp tận dụng tốt không gian phát triển mới, góp phần xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố năng động, hiện đại, có sức cạnh tranh cao.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Thái trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Bắc Ninh.

Đại hội công bố kết quả bầu và ra mắt Ban chấp hành Hiệp hội nhiệm kỳ 2026 – 2031; khen thưởng các tập thể, cá nhân; phát động ủng hộ công tác an sinh xã hội; thông qua Nghị quyết Đại hội…