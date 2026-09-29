Hiệp hội Doanh nghiệp Thái Nguyên bàn giải pháp thúc đẩy tăng trưởng

Đến dự có đồng chí Nguyễn Thị Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đại biểu dự Hội nghị.

9 tháng qua, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã tăng cường kết nối, đối thoại, hỗ trợ doanh nghiệp cập nhật chính sách và tháo gỡ khó khăn. Chương trình “Mua cho nhau - Bán cho nhau” tiếp tục được triển khai, với tổng giá trị giao dịch, hợp tác qua các hoạt động kết nối đạt trên 1.000 tỷ đồng.

Nhiều doanh nghiệp hội viên duy trì sản xuất, mở rộng đầu tư, tham gia các dự án quy mô lớn trên địa bàn tỉnh…

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi những khó khăn, vướng mắc; xây dựng các giải pháp cụ thể, khả thi góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh.

Đại biểu dự Hội nghị.

Đồng thời, Hiệp hội cũng bàn thảo, xây dựng phương án hoàn thiện chương trình gặp mặt Ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10; xây dựng kế hoạch tham gia, tài trợ và đồng hành cùng Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026; Tháng cao điểm Vì người nghèo…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền; chủ động nắm bắt, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc để kịp thời kiến nghị cơ quan chuyên môn của tỉnh phối hợp tháo gỡ.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền

Đồng chí động viên cộng đồng doanh nghiệp phát huy nội lực, đẩy mạnh liên kết, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh, chủ động tham gia các chương trình, sự kiện lớn của địa phương; qua đó đóng góp thiết thực vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh.