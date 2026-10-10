Hiệp hội Doanh nghiệp Gia Lai: Hạn chế tặng hoa, dành kinh phí hỗ trợ người nghèo

Trong tháng 10, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức hai sự kiện quan trọng gồm Đại hội khóa IV, nhiệm kỳ 2026–2031 vào ngày 11/10 tại Trung tâm hội nghị Pleiku Place (phường Pleiku) và chương trình chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam vào chiều 13/10 tại Trung tâm hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn).

Bà Nguyễn Thị Sen - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai đại diện các doanh nghiệp hội viên trao ủng hộ hơn 1 tỷ đồng cùng tỉnh chung tay khắc phục hậu quả thiên tai cuối năm 2025.

Nhân dịp này, Hiệp hội gửi lời ngỏ đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và khách mời, đề nghị hạn chế tặng hoa chúc mừng, có thể dành kinh phí đóng góp cho hoạt động an sinh xã hội. Lời vận động trên tinh thần tự nguyện mở thêm một cách thể hiện tình cảm với Hiệp hội, đồng thời góp phần chăm lo những hoàn cảnh cần giúp đỡ.

Thay vì chỉ dành cho việc chúc mừng tại sự kiện, khoản kinh phí ấy có thể được góp lại để tiếp nối các chương trình hỗ trợ cộng đồng. Trong chương trình ngày 13/10, công tác an sinh xã hội cũng được bố trí cùng các hoạt động gặp gỡ, giao lưu và tôn vinh doanh nhân.

Việc vận động dành kinh phí tặng hoa cho an sinh xã hội tiếp nối những hoạt động vì cộng đồng được Hiệp hội và doanh nghiệp hội viên duy trì nhiều năm qua. Bên cạnh vai trò kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai còn tích cực huy động nguồn lực chăm lo người nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn và các gia đình chính sách.

Trong nhiệm kỳ 2021–2026, các doanh nghiệp hội viên đã dành hàng trăm tỷ đồng cho hoạt động an sinh xã hội, với mức đóng góp bình quân khoảng 50 - 70 tỷ đồng mỗi năm. Nguồn lực này được dành cho nhiều nhu cầu thiết thực, từ hỗ trợ nhà ở, tiếp sức học sinh đến giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Bà Nguyễn Thị Sen - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai trao quà cho các em học sinh phường Pleiku trước thềm năm học mới.

Sự đồng hành vẫn được duy trì trong những giai đoạn doanh nghiệp đối mặt với khó khăn về thị trường, chi phí và nguồn vốn. Cùng với nỗ lực ổn định hoạt động, nhiều hội viên tiếp tục dành kinh phí, phối hợp với Hiệp hội và chính quyền địa phương đưa các chương trình hỗ trợ đến người dân.

Riêng sáu tháng đầu năm 2026, Hiệp hội phối hợp với các doanh nghiệp tài trợ xây dựng, bàn giao 9 căn nhà tình thương cho những hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, trị giá 60 triệu đồng mỗi căn. Với những hộ còn khó khăn về nhà ở, sự hỗ trợ này góp phần tạo dựng nơi ở ổn định, giúp các gia đình yên tâm hơn trong cuộc sống và có thêm điều kiện chăm lo sinh kế.

Trước thềm năm học 2026 - 2027, Hiệp hội cùng Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Gia Lai và chính quyền địa phương trao hơn 300 suất quà, học bổng cho học sinh tại xã Gào, phường Pleiku và phường Diên Hồng. Tổng kinh phí chương trình hơn 150 triệu đồng.

Các phần hỗ trợ được trao vào dịp chuẩn bị năm học mới, khi nhiều gia đình phải lo sách vở, quần áo và đồ dùng học tập cho con em. Ngoài giá trị vật chất, đây còn là sự động viên để học sinh có thêm niềm vui và tự tin đến trường.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai và Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Gia Lai nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Thọ nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Đồng thời, Hiệp hội cùng các doanh nghiệp hội viên luôn quan tâm duy trì hoạt động đền ơn đáp nghĩa thông qua phụng dưỡng, thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng, chăm lo gia đình chính sách. Những phần quà, nhu yếu phẩm cũng được trao đến người dân khó khăn; các đợt hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ góp phần giúp người dân giải quyết nhu cầu trước mắt, từng bước ổn định cuộc sống.

Từ những việc làm ấy, lời vận động giảm hoa chúc mừng tại hai sự kiện tháng 10 có thêm cơ sở để nhận được sự hưởng ứng. Mỗi khoản đóng góp sẽ bổ sung nguồn lực cho công tác an sinh mà Hiệp hội đang theo đuổi. Tình cảm dành cho ngày hội doanh nhân nhờ đó được tiếp nối bằng sự sẻ chia với cộng đồng.