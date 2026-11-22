UBND tỉnh Lâm Đồng vừa cho phép đổi tên Hội Người sản xuất cà phê bền vững tỉnh Lâm Đồng thành Hiệp hội Cà phê tỉnh Lâm Đồng, đồng thời phê duyệt điều lệ Hiệp hội nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đến dự và chúc mừng đại hội.

Bên cạnh đó cũng thống nhất kết quả Đại hội nhiệm kỳ 2026 - 2031, với Ban Chấp hành Hiệp hội gồm 25 uỷ viên, Ban Kiểm tra gồm 3 uỷ viên. Bà Đinh Nguyễn Thùy Dung - Giám đốc Công ty TNHH Hồ Phượng giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Cà phê tỉnh Lâm Đồng.

Việc đổi tên gắn với yêu cầu mở rộng vai trò đại diện của Hiệp hội khi vùng nguyên liệu cà phê của tỉnh được mở rộng sau sáp nhập. Với hơn 328.000 ha, Lâm Đồng hiện là tỉnh có diện tích cà phê lớn nhất cả nước, sản lượng ước đạt trên 1 triệu tấn. Vùng nguyên liệu có cả Arabica và Robusta, tạo điều kiện để phát triển cà phê đặc sản và các sản phẩm chế biến sâu.

Theo điều lệ mới, Hiệp hội tập hợp các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, kinh doanh cà phê trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, Hiệp hội sẽ tham gia góp ý chính sách, phối hợp với cơ quan quản lý triển khai các chương trình đào tạo và ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, chế biến.

Một trọng tâm trong nhiệm kỳ 2026 - 2031 là gắn giá thu mua với chất lượng nguyên liệu. Hiệp hội sẽ thúc đẩy hợp tác giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp để xây dựng cơ chế thu mua minh bạch. Ngay tại vùng trồng, hội viên sẽ được hỗ trợ chuẩn hóa quy trình canh tác, thu hái, sơ chế và bảo quản nhằm nâng chất lượng hạt cà phê.

Với thị trường xuất khẩu, Hiệp hội chú trọng hỗ trợ hội viên ứng dụng công nghệ số để truy xuất nguồn gốc, đáp ứng các tiêu chuẩn sản xuất bền vững. Phát triển cà phê đặc sản và đẩy mạnh chế biến sâu cũng là hướng đi của Hiệp hội nhằm nâng giá trị sản phẩm và xây dựng thương hiệu cà phê Lâm Đồng.

Trong nhiệm kỳ mới, Hiệp hội đặt mục tiêu tăng số hội viên ít nhất 10% mỗi năm, thu hút thêm các hợp tác xã, doanh nghiệp chế biến và đơn vị khởi nghiệp trong ngành cà phê. Hoạt động xúc tiến thương mại sẽ tập trung vào kết nối đầu tư và mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước, quốc tế cho hội viên.