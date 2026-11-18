Ông Nguyễn Phong Cầm, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, phát biểu khai mạc Hội thảo “Các xu hướng mới và thực tiễn trong lĩnh vực khoa học tính toán bảo hiểm”, ngày 18/11/2026 tại Hà Nội (Nguồn: Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam)

Chương trình mang đến những góc nhìn quốc tế về rủi ro công nghệ, định phí, quản trị tài chính và chuẩn mực nghề nghiệp, đồng thời tiếp nối hoạt động hợp tác chuyên môn giữa hai tổ chức.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Phong Cầm, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, nhấn mạnh: “Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ đang đối mặt với nhiều rủi ro mới từ biến đổi khí hậu, thiên tai và sự phát triển của công nghệ. Những thay đổi này đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác đánh giá rủi ro, định phí, trích lập dự phòng và quản lý vốn”.

Đề cập quá trình hợp tác với CAS, ông cho biết: “CAS thường xuyên tổ chức các hội thảo trực tuyến quốc tế miễn phí dành cho doanh nghiệp hội viên của Hiệp hội. Năm 2022, hai bên đã phối hợp tổ chức đào tạo cho các chuyên gia tính toán bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam.” Những hoạt động này giúp đội ngũ chuyên môn trong nước tiếp cận kinh nghiệm quốc tế, tạo nền tảng để trao đổi sâu hơn về các vấn đề của thị trường Việt Nam.

Nhận diện rủi ro từ công nghệ giao thông

Mở đầu các chuyên đề, ông Ronald Kozlowski, Đại sứ CAS tại châu Á, trình bày nội dung “Xe điện và các phương thức di chuyển đang phát triển”. Từ xe điện, xe tự hành đến phương tiện bay, công nghệ giao thông đang làm thay đổi cách thức vận hành, sử dụng phương tiện và phân bổ trách nhiệm khi xảy ra tổn thất.

Tài liệu trình chiếu nhấn mạnh cần tách biệt tần suất bồi thường và mức độ nghiêm trọng của tổn thất khi đánh giá xe điện. Tại một số nhóm rủi ro được nghiên cứu, tần suất bồi thường của xe điện thấp hơn xe động cơ đốt trong, nhưng chi phí sửa chữa và thay thế linh kiện lại cao hơn. Vì thế, mức phí bảo hiểm cần dựa trên dữ liệu tổn thất, đặc điểm xe và cách sử dụng, thay vì một hệ số áp dụng đồng loạt.

Với phương tiện tự hành, thách thức không chỉ nằm ở công nghệ điều khiển mà còn ở việc xác định trách nhiệm giữa người sử dụng, nhà sản xuất, đơn vị vận hành và nhà cung cấp phần mềm. Các tình huống này đặt ra yêu cầu cập nhật mô hình đánh giá rủi ro và phương pháp định phí. Đối với Việt Nam, khi xe điện ngày càng phổ biến, kinh nghiệm quốc tế là nguồn tham khảo để doanh nghiệp xây dựng dữ liệu và phát triển sản phẩm phù hợp.

Định phí, quản lý vốn và chuẩn mực nghề nghiệp

Trong chuyên đề “Định giá bảo hiểm: Từ lý thuyết cơ bản đến thực tiễn”, ông Bing Kun Ho, chuyên gia của WTW (trước đây mang tên Willis Towers Watson), giới thiệu xu hướng định phí bảo hiểm xe cơ giới tại châu Á. Nội dung tập trung vào bốn khâu có quan hệ chặt chẽ: định phí kỹ thuật theo rủi ro, thử nghiệm kịch bản, triển khai mức phí và giám sát danh mục bảo hiểm.

Toàn cảnh Hội thảo “Các xu hướng mới và thực tiễn trong lĩnh vực khoa học tính toán bảo hiểm” do Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam phối hợp CAS tổ chức. (Nguồn: Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam)

Phân tích dữ liệu theo nhóm rủi ro giúp doanh nghiệp phân biệt mức tổn thất, hạn chế lựa chọn bất lợi và đánh giá tác động trước khi điều chỉnh phí. Hiệu quả định phí vì vậy phụ thuộc không chỉ vào mô hình tính toán mà còn ở chất lượng dữ liệu, quy trình quản trị và khả năng theo dõi kết quả kinh doanh.

Tiếp đó, bà Xiang Ying, Tư vấn viên cao cấp WTW, trình bày “Các khái niệm về chuyên gia tính toán tài chính”, làm rõ mối liên hệ giữa dự phòng nghiệp vụ, dòng tiền bồi thường tương lai, báo cáo tài chính và quản lý vốn. Nội dung đề cập chất lượng dữ liệu, dự báo nghĩa vụ chi trả, quản lý tài sản và nợ phải trả, cũng như thử nghiệm các kịch bản bất lợi để đánh giá sức chịu đựng tài chính của doanh nghiệp.

Ở chuyên đề “Bảy sai lầm trong lĩnh vực tính toán bảo hiểm”, ông Ronald Kozlowski nhấn mạnh yêu cầu về phán đoán độc lập, kiểm tra dữ liệu và giả định, truyền đạt rõ kết quả, lưu trữ hồ sơ nghiệp vụ, làm việc trong phạm vi năng lực và tuân thủ đạo đức nghề nghiệp. Thông điệp được đặt ra là công cụ tính toán hiện đại không thể thay thế trách nhiệm và năng lực chuyên môn của người hành nghề.

Bốn chuyên đề cho thấy nhu cầu nâng cao năng lực tính toán bảo hiểm trước những rủi ro ngày càng phức tạp. Thông qua hợp tác với CAS, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam góp phần kết nối chuyên gia quốc tế với doanh nghiệp trong nước, thúc đẩy trao đổi kiến thức và thực hành quản trị trên cơ sở rủi ro.

Kết thúc phần khai mạc, ông Nguyễn Phong Cầm bày tỏ kỳ vọng: “Tôi mong các đại biểu tích cực trao đổi, đặt câu hỏi và chia sẻ kinh nghiệm, để những nội dung được trình bày hôm nay có thể áp dụng hiệu quả hơn vào công việc tại doanh nghiệp.” Đây cũng là giá trị thiết thực của hợp tác chuyên môn: biến tri thức quốc tế thành năng lực quản trị, góp phần phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam an toàn, minh bạch và bền vững.